شهيدان وإصابات في استهدافين منفصلين بقطاع غزة

- استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارتين منفصلتين بطائرات مسيّرة إسرائيلية في حي الرمال بمدينة غزة ومخيم بربرة بخانيونس، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال. - نقلت الطواقم الطبية الشهداء والمصابين إلى مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الهلال الأحمر في غزة، بينما استمر القصف الإسرائيلي على المنطقة، مما زاد من صعوبة وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى الضحايا. - منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، ارتفع عدد الشهداء إلى 1209 والمصابين إلى 3943، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في استهدافين منفصلين، أحدهما في حي الرمال، وسط مدينة غزة، مساء اليوم الأربعاء، والآخر في مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، نفذتهما طائرتان مسيّرتان. وفي مدينة غزة، أفادت مصادر طبية وميدانية لـ"العربي الجديد" بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين بالقرب من مذبح بالميرا في حي الرمال، غربي المدينة، ما أسفر عن استشهاد شاب وإصابة عدد من المواطنين، بينهم أطفال.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي هوية الشهيد الذي تم التعرف عليه في حي الرمال؟ كم عدد المصابين الذين سُجلوا في قصف مخيم بربرة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وبحسب المصادر، نُقل الشهيد إلى مجمع الشفاء الطبي، فيما نُقلت الإصابات إلى المستشفى ذاته، وإلى مستشفى الهلال الأحمر الميداني في منطقة السرايا، وسط مدينة غزة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر محلية أنه جرى التعرف إلى هوية الشهيد، وهو أحمد معين الأنقر، وقد نُقل إلى مجمع الشفاء الطبي. وبالتزامن، استشهد فلسطيني وأصيب 12 آخرون في قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية استهدف مخيم بربرة في محيط شارع 5 بمنطقة مواصي خانيونس، جنوبي القطاع.

وأفادت مصادر طبية بأن الشهيد نُقل بواسطة الطواقم الطبية إلى مجمع ناصر الطبي، غربي المدينة، إلى جانب عدد من المصابين جراء القصف الإسرائيلي الذي طاول المنطقة. وبحسب مصادر في مستشفيات قطاع غزة، شهد اليوم الأربعاء تسجيل ثلاثة شهداء جراء الغارات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. ووفق التوزيع الجغرافي، سُجل شهيد واحد في شمال قطاع غزة، فيما لم تُسجل أي حالات في المنطقة الوسطى، ووصل شهيدان إلى مستشفيات جنوب القطاع.

وصباح الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة وصول شهيدين و29 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، موضحة أن أحد الشهيدين هو شهيد جديد والآخر استشهد متأثراً بجراحه. وأكدت الوزارة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار العدوان.

وأشارت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025 ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 1209 شهداء، فيما بلغ عدد المصابين 3943، إضافة إلى 803 حالات انتشال. ووفق الإحصائية التراكمية لوزارة الصحة، ارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73.335 شهيداً و174.052 مصاباً.