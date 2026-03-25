شهيدان من عناصر الشرطة بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

- استشهد فلسطينيان وأصيب ثالث بجراح خطرة جراء قصف إسرائيلي بطائرة مسيّرة استهدف مجموعة في مخيم النصيرات بقطاع غزة، حيث لم يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية حول الحادث. - منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، رصدت غزة 2,073 خرقاً من قبل الجيش الإسرائيلي، مما أسفر عن مئات الضحايا، بينهم 677 شهيداً و1,813 مصاباً، معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين. - تستغل إسرائيل التصعيد الإقليمي لفرض وقائع جديدة في غزة، مما يضعف فعالية ترتيبات وقف إطلاق النار ويعيد تشكيل قواعد الاشتباك تدريجياً.

استشهد فلسطينيان وأصيب ثالث بجراح خطرة في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء، بقصف من طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدف مجموعة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وقال ناشطون وشهود عيان إن المستهدفين من عناصر جهاز الشرطة التابع للحكومة في غزة، ولم يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية حول الحادث.

ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بات استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لعناصر الأمن حدثاً يومياً، واستشهد العشرات جراء هذه الاعتداءات. والأربعاء الماضي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة رصد 2,073 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى 18 مارس/ آذار 2026، مؤكداً أن هذه الخروقات أسفرت عن مئات الضحايا في صفوف المدنيين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان إن الانتهاكات توزعت بين 973 عملية قصف واستهداف، و750 حادثة إطلاق نار، و263 عملية نسف منازل، و87 توغلاً عسكرياً داخل المناطق السكنية. وبحسب المعطيات، فقد أسفرت هذه الخروقات عن 677 شهيداً، بينهم 305 من الأطفال والنساء والمسنين، إضافة إلى 1,813 مصاباً، أكثر من نصفهم من الفئات ذاتها، فيما تم تسجيل 50 حالة اعتقال من داخل الأحياء السكنية.

يأتي هذا التصعيد في سياق أوسع تستغله إسرائيل لفرض وقائع ميدانية جديدة في قطاع غزة، مستفيدة من انشغال الإقليم بجبهات متعددة وتراجع التركيز الدولي على ما يجري داخل القطاع. ففي ظل التصعيد الإقليمي، تتكثف عمليات الاستهداف والخرق لاتفاقات التهدئة بوتيرة شبه يومية، بما يعيد تشكيل قواعد الاشتباك تدريجياً ويُضعف فعالية أي ترتيبات لوقف إطلاق النار.