شهيدان من جراء غارتين إسرائيليتين على حيّي الرمال والتفاح في غزة

- تصعيد إسرائيلي في غزة: استهدفت طائرات مسيّرة إسرائيلية حيّي الرمال والتفاح، مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، وزيادة التوتر في القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار. - ردود فعل فلسطينية ودولية: استنكرت حركة "حماس" الصمت الدولي تجاه تصريحات الاحتلال بشأن السيطرة على غزة، ودعت الدول للضغط على إسرائيل لوقف سياساتها العدوانية. - مفاوضات وتوترات مستقبلية: من المتوقع جولة تفاوض جديدة في القاهرة بعد عيد الأضحى، وسط تهديدات نتنياهو بزيادة السيطرة على غزة، مما ينذر بتفاقم الأوضاع.

استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، مساء اليوم الجمعة، في غارتين منفصلتين نفذتهما طائرات مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على حيّي الرمال والتفاح في مدينة غزة، في تصعيد جديد يطاول المناطق السكنية في المدينة، وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على أنحاء متفرقة من القطاع. وأفادت مصادر طبية وميدانية "العربي الجديد" بأن شهيداً انتشل من فناء أحد المنازل في شارع الوحدة بحي الرمال غربي مدينة غزة بعد استهداف طاوله، حيث أطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخ واحد على الأقل تجاه المنزل الذي كان موجوداً فيه. وأوضحت المصادر أن الشهيد هو سالم فايز قريقع، حيث تم انتشاله بواسطة الطواقم الطبية إلى مجمع الشفاء الطبي وأعلن عن استشهاده، فيما نقلت بقية الإصابات إلى قسم الطوارئ لتلقي العلاج والتي تراوح بين متوسطة وخطيرة.

إلى ذلك، استشهد فلسطيني، مساء اليوم الجمعة، وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، إثر غارة نفذتها طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية وميدانية "العربي الجديد" بأن طائرة استطلاع (مسيّرة) إسرائيلية قصفت مباشرة تجمعاً لمواطنين في محيط "ساحة الشوا" التاريخية وسط حي التفاح، ما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين في المكان، بينما أُصيب آخرون بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة.

وبحسب شهود عيان، سادت حالة من الهلع في المنطقة عقب القصف، فيما هرعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى الموقع المستهدف، وعملت على نقل المصابين إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" لتلقي العلاج، إلى جانب انتشال جثمان الشهيد. ويأتي هذا القصف في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أشهر، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع المحاصر.

"حماس" تستهجن "الصمت" حيال تصريحات الاحتلال بشأن السيطرة على 70% من غزة

إلى ذلك، استهجن الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" حازم قاسم، في بيان، "الصمت المطبق لما يسمّى بمجلس السلام ومديره التنفيذي نيكولاي ملادينوف تجاه التصريحات الخطيرة الصادرة عن حكومة الاحتلال بشأن السيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة، ومواصلة العمل على مخطط تهجير أبناء الشعب الفلسطيني"، معتبراً أن ذلك "يشكل انتهاكاً صريحاً لخطة وقف الحرب والتفاهمات المعلنة بشأن القطاع".

وشدد قاسم، مساء اليوم الجمعة، على أن تجاهل هذه التصريحات العدوانية وعدم إدانة سياسات الاحتلال التوسعية ومخططات التهجير القسري يثيران تساؤلات جدية حول مدى التزام الأطراف الراعية بإلزام الاحتلال بتعهداته ووضع حد لانتهاكاته وخروقه المتواصلة. ودعا الناطق باسم حركة "حماس" الدول "الشقيقة والصديقة" الممثلة في مجلس السلام إلى إعلان موقف واضح وصريح من تهديدات الاحتلال وخروقه المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، واتخاذ خطوات عملية للضغط عليه لوقف سياساته العدوانية ومخططاته الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض.

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية عبر الطائرات المسيّرة والمدفعية، لا سيما في أحياء شرق مدينة غزة ومخيمات الوسط، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى وتدمير ممتلكات مدنية. وفي وقت سابق، كشف مصدر فلسطيني مطلع لـ"العربي الجديد" عن جولة تفاوض جديدة ستشهدها العاصمة المصرية القاهرة بعد انقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث سيتوجه وفد من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" للرد على المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

ويعيش القطاع على وقع تصعيد إسرائيلي كبير هو الأقوى منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وسط تهديدات أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفع نسبة السيطرة على أراضي القطاع من 60% إلى 70% خلال الفترة المقبلة.