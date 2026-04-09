شهيدان في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

- استشهد الشاب يوسف منصور في قصف من مُسيَّرة إسرائيلية أثناء صيد العصافير في رفح، بينما استشهدت الطفلة ريتاج ريحان برصاص جيش الاحتلال في بيت لاهيا. - شهدت المناطق الشرقية من غزة إطلاق نار مكثف وقصف مدفعي، واستشهد الصحافي محمد وشاح في قصف استهدف سيارته. - بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، أصبحت الاغتيالات الإسرائيلية في غزة ظاهرة يومية تستهدف كوادر المقاومة والأجهزة الأمنية.

استشهد فلسطيني، اليوم الخميس، في قصف من مُسيَّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مواصي رفح جنوبي قطاع غزة، وفق ما أعلنت مصادر طبية فلسطينية. كذلك استشهدت الطفلة ريتاج ريحان بطلق ناري أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي على خيمة تعليمية في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقالت المصادر إنّ الشاب يوسف منصور (33 عاماً) استشهد في قصف من مُسيَّرة للاحتلال في منطقة البردويل بمواصي رفح، فيما قال ناشطون وشهود عيان إنّ منصور من هواة صيد العصافير وكان يضع شباكه للصيد قبل أن تستهدفه طائرة إسرائيلية مُسيَّرة.

وقبل ذلك، شهدت المناطق الشرقية من مدينة غزة والمحافظة الوسطى إطلاق نار مكثف مع ساعات الصباح، وذلك بالتزامن مع استمرار القصف والتدمير للمناطق داخل ما بات يعرف بـ"الخط الأصفر". وفي المنطقة الشرقية لمدينة خانيونس، جنوبي القطاع، سُمع دوي عدة انفجارات وقصف مدفعي مركز في الساعات الأخيرة، وفق شهود عيان. واستشهد مساء أمس الصحافي محمد وشاح، مراسل قناة الجزيرة مباشر، في قصف إسرائيلي استهدف سيارته على الشريط الساحلي غربي مدينة غزة.

ومنذ الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بعد أكثر من عامين من حرب الإبادة، عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى ترسيخ معادلات مغايرة تماماً لتلك التي كانت قائمة قبل السابع من أكتوبر 2023. وتحوّل سلاح الاغتيالات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في غزة إلى ظاهرة يومية، حيث لا يكاد يمضي يوم في القطاع من دون عملية اغتيال أو عمليتين في صفوف الكوادر المحسوبة على المقاومة أو حتى الأجهزة الأمنية والشرطية.