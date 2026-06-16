شهيدان في قصف إسرائيلي بمخيم النصيرات وسط غزة

- استشهد فلسطينيان في قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية في مخيم النصيرات بقطاع غزة، حيث أطلقت صاروخاً مباشراً تجاههما، مما أدى إلى نقلهما إلى مستشفى العودة. - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن استقبال مستشفيات القطاع لخمسة شهداء وثماني إصابات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع استمرار العدوان الإسرائيلي. - منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، بلغ إجمالي الضحايا 997 شهيداً و3152 إصابة، بينما ارتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر إلى 73,008 شهداء و173,260 إصابة.

استشهد فلسطينيان في قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية في منطقة أرض المفتي بمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين، وسط قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء. وأفادت مصادر ميدانية وطبية لـ"العربي الجديد" بأن الاستهداف طاول شخصين خلال وجودهما في منطقة أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث أطلقت مسيّرة إسرائيلية صاروخاً بشكل مباشر تجاههما.

وأوضحت المصادر أن القصف الإسرائيلي أدى إلى استشهاد الفلسطينيين، إذ نقلتهما الطواقم الطبية إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية خمسة شهداء جدد وثماني إصابات، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عدم تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم حتى اللحظة بسبب الظروف الميدانية الصعبة. وبيّنت الوزارة أن إجمالي حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول بلغ 997 شهيداً و3152 إصابة، إضافة إلى انتشال 784 جثماناً خلال الفترة ذاتها. وفي ما يتعلق بالإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أفادت وزارة الصحة بأن عدد الشهداء ارتفع إلى 73,008 شهداء، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين 173,260 إصابة.