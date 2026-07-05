شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف محطة تحلية مياه في غزة

- استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على غزة، حيث استهدفت طائرة مسيّرة مجموعة من المواطنين قرب محطة لتعبئة المياه، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى الأهلي العربي. - تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار، مع تنفيذ عمليات قصف واغتيالات يومية، بينما لم تنجح جهود الوساطة في تحقيق تقدم بين حماس وإسرائيل، التي تشترط نزع السلاح لبدء إعادة الإعمار. - رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يصر على عدم إعادة إعمار غزة قبل نزع سلاحها، رغم تقارير عن خطط لإعادة الإعمار دون هذا الشرط.

استشهد فلسطينيان، مساء اليوم الأحد، من جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين من جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين خلال وجودهم أمام محطة لتعبئة المياه قرب منطقة السامر وسط مدينة غزة.

ونقلت الطواقم الطبية الشهيدين إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة، إلى جانب عدد من الإصابات وصف بعضها بالخطير.

وفي اعتداء آخر، أصيب شاب فلسطيني بجراح متوسطة بعد أن تعرض لإطلاق نار من قبل آلية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة سوق فراس وسط المدينة. ووفق آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، فقد بلغ عدد الشهداء 1066 وعدد المصابين 3445 منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 الماضي، فيما بلغت الإحصائية التراكمية للضحايا، منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، 73 ألفاً و90 شهيداً، و173 ألفاً و553 مصاباً.

ويعيش القطاع على وقع خروق إسرائيلية متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ يقوم الاحتلال يومياً بتنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار في مختلف مناطق القطاع تحت ذريعة تنفيذ عمليات اغتيال لمقاومين وكوادر في الأذرع العسكرية. ولم تفلح جهود الوسطاء حتى اللحظة في الوصول إلى اختراق حقيقي وجسر للهوة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي في ظل اشتراط الأخير نزع السلاح وتدمير البنية العسكرية التحتية لبدء عملية إعادة الإعمار.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال، في وقت سابق من اليوم الأحد، إنه لن تكون هناك عملية لإعادة إعمار قطاع غزة قبل نزع سلاحه. وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، جاءت تصريحات نتنياهو في ظل تقارير تفيد بأن "مجلس السلام" يعتزم المضي قدماً في إعادة إعمار المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، من دون ربط ذلك بنزع سلاح حركة حماس. وتنص المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب على تنفيذ انسحاب أوسع للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، والشروع في إعادة الإعمار، بالتوازي مع بدء نزع سلاح الفصائل الفلسطينية.