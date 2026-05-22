شهيدان في غزة واستهداف مركبة شرطة خلال تأمين مساعدات

- استشهد فلسطينيان وأصيب ثلاثة آخرون جراء قصف طائرات مسيّرة إسرائيلية استهدفت تجمعات في غزة ورفح، حيث استهدفت الطائرات تجمعاً قرب مسجد الشمعة ومركبة للشرطة الفلسطينية. - استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من خانيونس وشمال رفح، مع إطلاق نيران كثيفة، مما زاد من تعقيد الوضع الإنساني في القطاع. - تأتي هذه الأحداث في ظل تصعيد إسرائيلي مستمر على غزة، مع تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار وتفاقم الأزمة الإنسانية وصعوبة إيصال المساعدات.

استشهد فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون بجراح متفاوتة، مساء اليوم الجمعة، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف تجمعاً للمواطنين قرب مسجد الشمعة في البلدة القديمة شرقي مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية "العربي الجديد" بأن الشهيد لؤي بصل (27 عاماً)، استشهد إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية تجمعاً للمواطنين بصاروخ واحد على الأقل في محيط مسجد الشمعة. وأضافت أن الطواقم الطبية نقلت الشهيد والمصابين إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة، قبل تحويل الشهيد إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد فلسطيني من جراء استهدافه بنيران طائرة مسيرة من نوع "كواد كابتر" تابعة لجيش الاحتلال في منطقة الشاكوش قرب الخط الأصفر شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية "العربي الجديد" بأن المواطن رأفت عادل إبراهيم بريكة (42 عاماً)، وهو راعي أغنام، استشهد بعد إصابته في الاستهداف ونقله إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس.

وفي مدينة غزة، استهدفت مسيّرة إسرائيلية مركبة للشرطة الفلسطينية مقابل "بركس أبو سمك" بالقرب من دوار الصفطاوي شمال المدينة. وأفادت مصادر ميدانية "العربي الجديد" بأن المركبة كانت تشارك في تأمين وصول المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن الاستهداف أسفر عن إصابة واحدة فقط، كانت لأحد المارة في الشارع، فيما نجا عناصر الشرطة.

وذكرت المصادر أن المصاب نقل من المكان بواسطة مركبة "تكتك" لتقلي العلاج فيما وصفت حالته بالطفيفة، دون تسجيل إصابات أخرى.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة خانيونس وشمال رفح، تزامناً مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شرقي خانيونس وجنوبيّها. ونفذ جيش الاحتلال عمليتي نسف شمال شرق خانيونس خلال ساعات الليل، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف مناطق متفرقة فيه، بالتزامن مع تفاقم الأزمة الإنسانية وصعوبات إيصال المساعدات إلى السكان. ويعيش القطاع على وقع تصعيد إسرائيلي وسط تعثر في مفاوضات وقف إطلاق النار المتعلقة بالانتقال إلى المرحلة الثانية.