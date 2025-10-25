شهيدان في غارتين إسرائيليتين على القليلة وحاروف جنوبي لبنان

- تصاعدت الأعمال العسكرية في جنوب لبنان مع سقوط شهيدين نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في القليلة وسيارة في حاروف، وسط خروقات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. - شهدت الأجواء الجنوبية تحليقاً مكثفاً للطيران المسير الإسرائيلي، بينما أعلن الجيش اللبناني عن تفجير ذخائر غير منفجرة في عيتا الشعب، مما يعكس التوتر المتزايد في المنطقة. - تتزايد المخاوف من توسع العدوان الإسرائيلي في ظل غياب مؤشرات للحل، بينما تكثف السلطات اللبنانية جهودها الدبلوماسية لتجنب تصعيد أمني كارثي.

سقط شهيدان لبنانيان، يوم السبت، جراء غارتين إسرائيليتين منفصلتين استهدفت إحداهما دراجة نارية في بلدة القليلة جنوبي البلاد، فيما أصابت الأخرى سيارة في بلدة حاروف بقضاء النبطية، في تصعيد جديد للأعمال العسكرية التي تشهدها المناطق الجنوبية على وقع الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية في وقت متأخر من مساء السبت، بأن "الغارة التي استهدفت دراجة نارية في (بلدة) القليلة (جنوب) أسفرت عن ارتقاء شهيد"، دون تفاصيل. وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن "غارة شنها العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة حاروف، قضاء النبطية، أدت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن".

إلى ذلك، قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الأجواء الجنوبية في القطاع الغربي شهدت تحليقاً كثيفاً للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء مدينة صور جنوبي لبنان وعلى علو منخفض وصولاً إلى أجواء القاسمية وأبو الأسود شمال صور. وفي موازاة ذلك، أصدر الجيش اللبناني، اليوم السبت، بياناً جاء فيه: "بتاريخ 25 / 10 /2025، ما بين الساعة 13.00 والساعة 15.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة عيتا الشعب – بنت جبيل" جنوبي البلاد.

وأمس الجمعة، استهدف الاحتلال الإسرائيلي سيارة في بلدة تول في محافظة النبطية، جنوبيّ البلاد، ما أسفر عن سقوط شهيدين. كما نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة على منطقة خلة العين بين بلدتي قعقعية الجسر وزوطر الشرقية في محافظة النبطية جنوبي لبنان، ما أسفر عن سقوط شهيد.

وشهدت الفترة الأخيرة، تصعيداً لافتاً في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على لبنان وصل إلى حد تنفيذ أحزمة نارية في شرق وجنوب البلاد. وبعد غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حذر الرئيس اللبناني جوزاف عون، من نقل تل أبيب نار غزة إلى بلاده. وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي توصلت إليه مع حزب الله في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وتستمر في احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب.

وعلى وقع التصعيد الإسرائيلي، تزداد المخاوف في لبنان من توسعة للعدوان، خصوصاً في ظل عدم وجود أي مؤشرات حالية للحلّ، ولا ضمانات دولية بوقف إسرائيل اعتداءاتها، علماً أن السلطات اللبنانية تكثف اتصالاتها ومشاوراتها من أجل تلافي أي سيناريو أمني كارثي، ولتأكيد موقفها المؤيد للتفاوض، وأهمية دور لجنة الإشراف على وقف العمليات العدائية "ميكانيزم" في هذه المرحلة الحرجة.