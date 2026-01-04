شهيدان في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوبي لبنان

- استشهاد لبنانيين في غارة إسرائيلية: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد لبنانيين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بين بلدتي خربة سلم والجميجمة في جنوب لبنان. - ادعاءات جيش الاحتلال: زعم جيش الاحتلال أن الغارة استهدفت عنصراً من حزب الله، مبرراً ذلك بانتهاكات حزب الله لتفاهمات وقف إطلاق النار. - تصاعد التوترات والخروقات: منذ نوفمبر 2024، سجلت أكثر من 10,000 خرق إسرائيلي في جنوب لبنان، مما أدى إلى استشهاد 340 لبنانياً وإصابة 970 آخرين.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، عن استشهاد لبنانيين اثنين في غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، واستهدفت مركبة على طريق عين المزراب، الواقع بين بلدتي خربة سلم والجميجمة في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وفي السياق نفسه، زعم جيش الاحتلال، في بيان، أن الغارة التي نُفذت في منطقة الجميجمة جنوبي لبنان استهدفت عنصراً من حزب الله، معتبراً أنها جاءت "رداً على استمرار انتهاكات حزب الله لتفاهمات وقف إطلاق النار".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، تنفيذه موجة غارات جوية على جنوب لبنان، قال إنها استهدفت "مجمعات تدريب" ومباني عسكرية تُستخدم لتخزين وسائل قتالية تابعة لحزب الله. وادعى أن من بين الأهداف معسكرات تدريب تابعة لوحدة "قوة الرضوان"، زاعماً أنها كانت تُستخدم لتدريب عناصر على تنفيذ هجمات وعمليات تسلل باتجاه مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

وأوضح جيش الاحتلال، في بيان الجمعة، أن الغارات استهدفت "مجمع تأهيل وتدريب تابع لوحدة قوة الرضوان في حزب الله، استُخدم لإجراء تدريبات عسكرية وللتخطيط لمسارات عملياتية ولتنفيذها ضد قوات الجيش الإسرائيلي والإسرائيليين"، على حد تعبيره. وأضاف أن عناصر الحزب خضعوا، في إطار تلك التدريبات، لتمارين إطلاق نار وتدريب على استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة.

وبحسب إحصائيات نشرتها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، إلى جانب بيانات رسمية لبنانية، فقد بلغ عدد الخروقات الإسرائيلية، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وحتى يناير/كانون الثاني الجاري، أكثر من 10 آلاف خرق جوي وبري وبحري في جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 340 لبنانياً وإصابة نحو 970 آخرين بجروح متفاوتة.