شهيدان فلسطينيان في استهدافات إسرائيلية شمالي قطاع غزة

- استشهد فلسطينيان شمالي قطاع غزة في حادثين منفصلين نتيجة استهدافات إسرائيلية، حيث ألقت طائرة مسيّرة قنبلة على تجمع في جباليا، وأطلق قناص إسرائيلي النار على فلسطيني آخر في شارع أبو العيش. - منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى الجثامين بسبب الاستهدافات المتواصلة، لكن تمكنت لاحقاً من نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي، وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي. - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 857 شهيداً و2486 إصابة منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر، مع تسجيل 771 حالة انتشال لشهداء.

استشهد فلسطينيان، اليوم الخميس، في حدثين منفصلين شمالي قطاع غزة من جراء استهدافات إسرائيلية طاولتهما خلال وجودهما وسط تجمعات للفلسطينيين في المنطقة. وأفادت مصادر ميدانية لـ"العربي الجديد"، بأنّ طائرة مسيّرة إسرائيلية من طراز "كواد كابتر" ألقت قنبلة على تجمّع للمواطنين في شارع غزة القديم في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطن.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه جرى انتشال الشهيد بواسطة الطواقم الطبية ونقله إلى مجمع الشفاء الطبي، مشيرة إلى أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته المباشرة من جراء القنبلة التي أسقطتها الطائرة المسيّرة. وفي حادثة أخرى، استشهد فلسطيني في منطقة شارع أبو العيش بمعسكر جباليا شمالي القطاع، بعد استهدافه من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين قرب "الخط الأصفر"، في أثناء وجوده في محيط منطقة نزوحه.

وقالت مصادر محلية إنّ الشهيد تعرّض لإطلاق نار من قناص إسرائيلي، ما أدى إلى استشهاده على الفور، فيما مُنعت الطواقم الطبية من الوصول إليه وانتشال جثمانه بسبب الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة في محيط المنطقة. وأضافت المصادر أنّ طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت النار تجاه الأهالي والطواقم التي حاولت انتشال جثمان الشهيد، قبل أن تتمكن الطواقم الطبية لاحقاً من انتشاله ونقله إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مشيرة إلى وصول شهيدين و24 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أنّ الحصيلة الإجمالية منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بلغت 857 شهيداً، إلى جانب 2486 إصابة، فيما سُجلت 771 حالة انتشال لشهداء من مناطق متفرقة في القطاع. أما الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فقد ارتفعت إلى 72 ألفاً و744 شهيداً، إضافة إلى 172 ألفاً و588 إصابة، بحسب وزارة الصحة في غزة.