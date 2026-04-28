شهداء ومصابون جراء هجمات إسرائيلية في غزة

- استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف مسيّرات إسرائيلية استهدف مناطق في خانيونس وغزة، حيث أطلقت المسيّرات صواريخ على مركبات مدنية، مما أدى لاشتعال النيران وتدميرها بالكامل. - استشهد طفل فلسطيني وأصيب شاب بجراح متوسطة في قصف مسيّرة إسرائيلية أثناء جمعهما الحطب في خانيونس، مما يبرز تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2025. - ارتفعت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 818 شهيداً و2301 إصابة، مع استمرار القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على قطاع غزة.

سقط أربعة شهداء وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء قصف مسيّرة منطقة دوار أبو حميد في مدينة خانيونس، جنوبيّ قطاع غزة، واستهداف مسيّرة أخرى مركبة مدنية غربيّ مدينة غزة. واستشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب ثلاثة آخرون في قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية طاول مركبة مدنية قرب مفترق حيدر عبد الشافي، غربي مدينة غزة، ظهر اليوم الثلاثاء. وأفادت مصادر طبية لـ"العربي الجديد" بأن ثلاثة شهداء وثلاثة مصابين نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي بعد القصف الإسرائيلي.

إلى ذلك، ذكرت مصادر فلسطينية أن مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على الأقل على المركبة التي كانت موجودة غربي المدينة، ما تسبب في اشتعال النيران وتدميرها بالكامل، وأدى لاستشهاد ثلاثة، أحدهما رجل وابنه، إضافة إلى شهيد آخر. وتكررت في الآونة الأخيرة عمليات القصف الجوي التي تنفذها مسيّرات إسرائيلية على مركبات مدنية وأخرى تابعة للأجهزة الأمنية والشرطية في القطاع، ما تسبب في استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين.

استشهاد طفل وإصابة شاب في خانيونس

في غضون ذلك، استشهد طفل فلسطيني وأصيب شاب بجراح متوسطة، صباح الثلاثاء، في قصف مسيّرة إسرائيلية منطقة دوار أبو حميد وسط مدينة خانيونس جنوبيّ قطاع غزة. وأفادت مصادر ميدانية لـ"العربي الجديد" أن الطفل عادل لافي النجار (9 سنوات) استشهد خلال قيامه بجمع الحطب فيما أصيب شاب آخر بجراح متوسطة على مستوى اليدين والقدمين، نقل على إثرها لمجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس.

وذكرت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، أن مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخاً واحداً على الأقل خلال وجود الطفل والشاب في منطقة دوار أبو حميد حيث كانا يجمعان الحطب، ما تسبب في استشهاد الطفل النجار على الفور وتعرض الشاب لجراح.

وتتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر/تشرين أول 2025 بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ ينفذ الاحتلال يومياً عمليات قصف جوي ومدفعي تطاول مختلف مناطق القطاع.

ووفق بيانات وزارة الصحة فإنّ حصيلة الشهداء ارتفعت منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر إلى 818 شهيداً و2301 إصابة، إضافة إلى 762 حالة انتشال، فيما بلغ إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى نحو 72,594 شهيداً و172,404 إصابات.