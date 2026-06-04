شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

- شهد قطاع غزة تصعيدًا إسرائيليًا دمويًا، حيث استشهد 12 فلسطينيًا وأصيب 32 آخرون في غارات استهدفت مناطق مختلفة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ أكتوبر 2025. - استهدفت الغارات الإسرائيلية مواقع متعددة، مما أدى إلى إصابات خطيرة ودمار واسع، وتواجه الطواقم الطبية صعوبات في الوصول إلى المصابين بسبب القصف المستمر. - أدانت حركة حماس التصعيد الإسرائيلي ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة مع نقص الإمدادات الأساسية واستمرار الحصار.

استشهد اثنا عشر فلسطينياً وأصيب اثنان وثلاثون آخرون، اليوم الخميس، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وسط تصعيد وخروق إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان، أن إجمالي ما وصل إلى مستشفياتها اليوم، 11 شهيداً و32 مصاباً، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرق، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن. وأوضحت الوزارة أنه منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي بلغ عدد الشهداء 947 وعدد المصابين 2,935 فيما بلغت الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، 72,956 شهيداً و173,043 مصاباً.

وأصيب خمسة فلسطينيين، أحدهم بجروح خطيرة، جراء استهداف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي لموقع قرب بنك فلسطين فرع تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، وفق ما أفادت به مصادر طبية وميدانية لـ"العربي الجديد". وأعلنت مستشفى القدس التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وصول خمس إصابات إلى المستشفى إثر استهداف عمارة سكنية ومحيطها في منطقة تل الهوى، مؤكدة أن من بين المصابين حالة وُصفت بالخطيرة، فيما تتلقى بقية الإصابات العلاج اللازم.

وأطلقت مسيّرة إسرائيلية صاروخاً على الأقل باتجاه تجمع للفلسطينيين قرب أحد المحال التجارية القريبة من مستشفى القدس، حيث هرعت الطواقم الطبية وانتشلت الجرحى نحو المستشفى لتقديم الرعاية الطبية لهم. وقبل وقت قصير من هذه الغارة، قصفت طائرة استطلاع إسرائيلية جيباً مدنياً بصاروخ في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، قبل أن تعاود استهداف الأشخاص الذين نجوا من الضربة الأولى مرتين متتاليتين، دون تسجيل شهداء في الحادثة، وسط حالة من الذعر في المنطقة.

وقبل ذلك، أصيب عدد من الفلسطينيين، بجراح متفاوتة وصف أحدها بالخطير في قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية طاول دراجة كهربائية وتجمّعاً للمواطنين في منطقة مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية وميدانية لـ"العربي الجديد" بأن الطواقم الطبية نقلت عددا من الإصابات باتجاه المستشفى الكويتي الميداني غربي مدينة خانيونس، إلى جانب نقل إصابات باتجاه مجمع ناصر الطبي وسط المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخاً واحداً على الأقل، ما تسبب في تسجيل عدد من الإصابات لأشخاص كانوا في منطقة العطار بمواصي خانيونس غربي المدينة، ويخضع جميعها للرعاية الصحية في المستشفيات التي نقلوا إليها.

كما استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر من المواطنين بجراح بين متوسطة إلى خطيرة في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية حيث أطلقت صاروخ واحد على الأقل، مساء اليوم الخميس، بمنطقة "الشعبية" وسط مدينة غزة. وأفادت مصادر ميدانية وطبية "العربي الجديد" أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني انتشلت شهيد على الأقل من المكان المستهدف في محيط محطة سليم للبترول قرب مفترق الشعبية بحي الدرج شرقي مدينة غزة.

وأشارت المصادر إلى أن الشهيد نقل إلى مستشفى السرايا الميداني إلى جانب عدد من الإصابات فيما سيتم نقل الشهيد في وقت لاحق إلى مجمع الشفاء الطبي المدمر بمدينة غزة للقيام بتشييعه من مشرحة المشفى. وشهدت المنطقة حالة من التوتر والهلع في صفوف الفلسطينيين حيث يوجد عشرات الآلاف من النازحين في تلك المنطقة إلى جانب عدد من المنازل التي تضررت بشكل جزئي خلال حرب الإبادة على القطاع.

ويُعتبر اليوم من أكثر الأيام دموية منذ الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيث سجل القطاع، ارتقاء ١٢ شهيداً وعشرات الإصابات في سلسلة من الغارات التي طاولت مختلف مناطق غزة منذ فجر الخميس. وتعيش مدينة غزة منذ أسابيع على وقع تصعيد إسرائيلي متواصل يستهدف الأحياء السكنية ومراكز الإيواء ومناطق النزوح، بالتزامن مع عمليات عسكرية برية وجوية متواصلة في عدد من مناطق القطاع.

وفجر اليوم، استشهد 9 فلسطينيين وأصيب عدد آخر، جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على شقق سكنية ومنازل في مدينة غزة، وفق وسائل إعلام فلسطينية ومصادر طبية، وتوزعت الاستهدافات على عدة مناطق في المدينة، شملت شقة سكنية في شارع المخابرات شمال غربي غزة، ومنزلاً غرب مخيم الشاطئ، إضافة إلى شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غربي المدينة.

وأفادت المصادر باستشهاد خمسة أفراد من عائلة واحدة جراء استهداف شقتهم السكنية غربي غزة، فيما خلفت الغارات دماراً واسعاً في المباني المستهدفة، بينما واصلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني عمليات البحث عن مفقودين وإجلاء المصابين من مواقع القصف.

"حماس": تقاعس المجتمع الدولي يشجع إسرائيل على استئناف الإبادة في غزة

وفي ردها على تصعيد الاحتلال اليوم، قالت حركة حماس الخميس، إن تقاعس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الضامنة لوقف إطلاق النار بغزة عن ردع إسرائيل يشجع تل أبيب على استئناف الإبادة وتنفيذ مخططات التهجير القسري. وأضافت الحركة في بيان أن "تقاعس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، وعدم اتخاذها إجراءات رادعة بحق الاحتلال، يشجع حكومة بنيامين نتنياهو على مواصلة هذه الاعتداءات الممنهجة". وتابعت أن "هذه الاعتداءات تهدف إلى استئناف حرب الإبادة وتنفيذ مخططات التهجير القسري".

وبشأن غارات الخميس، لفتت "حماس" إلى أن ذلك "امتداد لحرب الإبادة الجماعية المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني رغم اتفاق وقف إطلاق النار"، مطالبة الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بـ"تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية لوقف الجرائم الإسرائيلية"، داعية إلى اتخاذ خطوات عملية لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع. كما دعت الحركة شعوب العالم إلى تكثيف التحركات التضامنية مع الفلسطينيين، والعمل على ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية ومحاسبتهم على الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتعيش مدينة غزة منذ أسابيع على وقع تصعيد إسرائيلي متواصل يستهدف الأحياء السكنية ومراكز الإيواء ومناطق النزوح، بالتزامن مع عمليات عسكرية برية وجوية متواصلة في عدد من مناطق القطاع. وتقول السلطات الصحية في غزة إن الهجمات المتكررة أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، إضافة إلى تدمير واسع في البنية التحتية والمنازل السكنية.

وفي موازاة العمليات العسكرية، تتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع مع استمرار الحصار ونقص الإمدادات الأساسية من الغذاء والدواء والوقود. وتحذر منظمات دولية وأممية من تدهور الأوضاع المعيشية والصحية لمئات الآلاف من الفلسطينيين، في ظل النزوح المتكرر وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف مناطق القطاع.