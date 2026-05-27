شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي وسط غزة

- استشهد سبعة فلسطينيين، بينهم طفلتان، وأصيب 20 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في شارع عمر المختار وسط غزة، مما أدى لدمار كبير وحرائق وعالقين تحت الأنقاض. - نقلت الإصابات إلى المستشفيات وسط حالة من الفوضى والهلع، حيث استهدف القصف منطقة مكتظة بالسكان والنازحين، مما زاد من عدد الإصابات والدمار. - يستمر التصعيد الإسرائيلي في غزة مع تزايد الضحايا المدنيين، وسط تهديدات باستئناف حرب الإبادة بعد فشل المفاوضات حول سلاح حماس.

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب 20 آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في قصف نفذته الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدف منزلاً في شارع عمر المختار قرب مستشفى الخدمة العامة، وسط مدينة غزة. وأفادت مصادر ميدانية "العربي الجديد" بأن القصف الذي استهدف المنزل بشكل مفاجئ أدى لدمار كبير في المكان واندلاع حرائق ووجود عالقين أسفل الأنقاض، تعاملت معها طواقم الدفاع المدني الفلسطيني.

وبحسب مصادر طبية فقد نُقلت ثلاث إصابات إلى المستشفى المعمداني، فيما نقل مصابان آخران جراء الغارة إلى مجمع الشفاء الطبي غربي المدينة. وأشارت إلى أن المنطقة المستهدفة مكتظة بالسكان والنازحين على حد سواء ما أدى لتسجيل عدد كبير من الإصابات، فضلاً عن الدمار الكبير الذي لحق بالمكان والممتلكات العامة في أعقاب القصف الإسرائيلي.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد سبعة فلسطينيين، بينهم طفلتان، وتسجيل 20 إصابة عقب استهداف منزل، وسط حالة من الفوضى والهلع بين السكان، لا سيما مع تزامن القصف مع اكتظاظ المنطقة بالنازحين والمارة. من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف اثنين من مقاتلي حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) الرئيسيين في شمال قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية مع اتساع رقعة الدمار وتزايد أعداد الضحايا المدنيين. ويوم أمس اغتال الاحتلال الإسرائيلي القائد الجديد لكتائب القسام محمد عودة هو وزوجته وأبناءه في غارة شنها على حي الرمال وسط مدينة غزة، بعد أقل من أسبوعين على اغتيال القائد السابق عز الدين الحداد.

ويعيش القطاع على وقع تصعيد إسرائيلي غير مسبوق وسط تصاعد التهديدات باستئناف حرب الإبادة على غزة في أعقاب فشل جولة المفاوضات السابقة في الوصول إلى حل لجزئية ملف سلاح حماس والفصائل الفلسطينية.