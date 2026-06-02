شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي متواصل بقطاع غزة

- تصاعدت الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين، رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025. - وثق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة 3076 خرقًا للاتفاق، مع استشهاد 939 فلسطينيًا وإصابة 2889 آخرين، واستمرار القصف ونسف المباني. - ادعى جيش الاحتلال استهدافه لخمسة فلسطينيين بزعم تخطيطهم لعمليات ضد قواته، مما يفاقم الوضع الإنساني ويقيد دخول المساعدات.

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وفي أحدث الهجمات، استشهد الشاب أحمد خالد أبو مغاصيب (32 عاماً) وأصيب أربعة آخرون إثر قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف مركبة مدنية في شارع صلاح الدين شرق مدينة دير البلح وسط القطاع. وأفادت مصادر ميدانية وطبية "العربي الجديد" بأن الطائرة المسيّرة أطلقت صاروخين على الأقل نحو المركبة، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير فيها وتفحم أجزاء واسعة منها جراء القصف المباشر.

وأوضحت المصادر أن جثمان الشهيد نُقل من محيط مدرسة المزرعة على طريق صلاح الدين إلى مستشفى شهداء الأقصى، إلى جانب المصابين. وفي خانيونس جنوبي القطاع، استشهد الشاب علي ياسر العديني (28 عاماً) إثر إصابته برصاصة في الرأس أطلقها الجيش الإسرائيلي في مدينة حمد السكنية شمالي المدينة، وفق مصدر طبي في مستشفى ناصر. كما استشهد المواطن خميس محمود جويفل (47 عاماً) وأصيب خمسة آخرون جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت تجمعاً لمدنيين في منطقة بئر أبو صلاح ببلدة الزوايدة وسط القطاع، بحسب مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى.

وفي الأثناء، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف المباني والمنشآت داخل المناطق التي يسيطر عليها في شمال وجنوب قطاع غزة، فيما تعرضت مناطق جنوب مدينة خان يونس لقصف مدفعي، وفق مصادر محلية وشهود عيان.

وفي سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس الاثنين، توثيق 3076 خرقاً ارتكبها الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار خلال 232 يوماً، منذ دخوله حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 وحتى 31 مايو/ أيار 2026. وأوضح المكتب أن هذه الخروقات أسفرت عن استشهاد 939 فلسطينياً وإصابة 2889 آخرين، إضافة إلى تسجيل 82 حالة اعتقال.

وأشار إلى أن الاحتلال سمح بدخول 50 ألفاً و636 شاحنة مساعدات فقط من أصل 139 ألفاً و200 شاحنة كان يفترض دخولها بموجب الاتفاق، بنسبة التزام بلغت 36%، كما سُمح بسفر 5836 مسافراً من أصل 17 ألفاً و800 مسافر، بنسبة لم تتجاوز 32%.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه استهدف خلال الأيام الأخيرة خمسة فلسطينيين في قطاع غزة، مدعياً أنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات ضد قواته. وأضاف أن من بين المستهدفين سالم فايز حامد قريقع، الذي ادعى أنه عنصر في كتيبة الشجاعية التابعة لحركة حماس، وسعيد فايز سعيد شمالي، الذي ادعى أنه قائد طاقم نخبة في الحركة، إضافة إلى أحمد علي عبد الرحيم حلس، مدعياً أنه قائد فصيل القنص في حركة الجهاد الإسلامي.

كما ادعى جيش الاحتلال أن فلسطينيين آخرين كانا يعملان على زرع عبوات ناسفة لاستهداف قواته. ولم يصدر تعليق فوري عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي بشأن هذه الادعاءات. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، بما يشمل القصف اليومي وتقييد دخول المساعدات الإنسانية.