شهداء وإصابات باستهدافات إسرائيلية في غزة

- استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح متفاوتة في استهدافين منفصلين نفذتهما طائرات مسيّرة إسرائيلية في غزة، حيث استهدفت منطقة أرض الشنطي ومتنزه البلدية. - ارتفعت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر إلى 1,053 شهيداً و3,406 مصابين، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع. - وصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة لبحث ملف المفاوضات المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار والانتقال للمرحلة الثانية.

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح متفاوتة، وصفت بعضها بـ"الخطيرة"، في استهدافين منفصلين نفذتهما طائرات مسيّرة إسرائيلية، صباح وعصر اليوم الأربعاء، في وسط وشماليّ مدينة غزة. وأغارت مسيّرة إسرائيلية عصر اليوم على مجموعة من الفلسطينيين في منطقة أرض الشنطي، شرقي صالة الحلو، بصاروخ على الأقل، ما تسبب في استشهاد شاب وإصابة اثنين آخرين وصفت جراح أحدهما بالخطيرة، قبل أن يُعلن عن استشهاده بعد ذلك.

ونقلت الطواقم الطبية الشهيدين والمصاب إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، في أعقاب القصف الذي طاولهم خلال جلوسهم أمام منزلهم في منطقة أرض الشنطي، شمالي المدينة.

وصباحا، استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بجراح في أعقاب استهداف بمسيّرة قرب متنزه البلدية، وسط مدينة غزة، حيث وصل الشاب مصاباً بحالة خطيرة قبل أن يُعلن في وقت لاحق عن استشهاده. ووفق آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 1.053 شهيداً، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 3.406، إلى جانب انتشال 786 شهيداً من مناطق متفرقة في القطاع.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73.066 شهيداً و173.514 مصاباً، في ظل استمرار العدوان واستقبال المستشفيات مزيداً من الضحايا والجرحى. ووصل وفد من حركة حماس، يوم أمس الثلاثاء، إلى القاهرة برئاسة رئيس حركة حماس في الضفة الغربية زاهر جبارين لبحث ملف المفاوضات المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار والانتقال للمرحلة الثانية.