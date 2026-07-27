- شهد قطاع غزة تصعيدًا جديدًا من العدوان الإسرائيلي، حيث استهدفت طائرات الاحتلال تجمعات النازحين، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين، وتعرضت مناطق مثل جباليا البلد للقصف. - أفرجت سلطات الاحتلال عن 60 أسيرًا فلسطينيًا من قطاع غزة، بينهم 20 عاملاً و40 من سجن النقب، حيث أظهرت الفحوصات الطبية آثار التعذيب وسوء المعاملة. - تتزامن عملية الإفراج مع تصاعد التحذيرات بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين، حيث وثقت تقارير حقوقية انتهاكات جسيمة في مراكز احتجاز جديدة، مما يثير مطالبات بفتح تحقيقات مستقلة.

شهد قطاع غزة، اليوم الاثنين، يوماً آخر من العدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح، إذ كانت تجمعات للنازحين هدفاً لطائرات الاحتلال، الذي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكثر من تسعة أشهر على دخوله حيز التنفيذ.

وذكرت مصادر طبية، مساء اليوم، أن نازحاً فلسطينياً استشهد وأصيبت مجموعة أخرى من المواطنين بجروح متفاوتة في قصف إسرائيلي طاول محيط جسر وادي السلقا بمنطقة الحكر، الواقعة جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، قبل أن يُنقلوا إلى مجمع شهداء الأقصى وسط القطاع. وبحسب المصادر ذاتها، فقد جرى التعرف إلى الشهيد، وهو أحمد هشام اللوح من سكان منطقة المغراقة وسط القطاع، نزح إلى مدينة دير البلح.

كذلك استشهد فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون جراء قصف إسرائيلي طاول تجمعاً للمواطنين في منطقة جباليا البلد، قرب مسجد حراء، شمالي القطاع، حيث أطلقت مسيّرة إسرائيلية صاروخاً واحداً على الأقل. وذكرت مصادر طبية وميدانية لـ"العربي الجديد" أن الطواقم الطبية تمكّنت من انتشال الشاب محمود طروش الذي استشهد في القصف إلى جانب الإصابات الأخرى، ونُقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. ووفق مصادر محلية، فإن الشهيد طروش كان قد فقد والديه وزوجته وأولاده خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع في عدة استهدافات سابقة طاولت العائلة.

استهداف خيام النازحين

وظهر اليوم، استشهد المواطن محمد سليم (38 عاماً) متأثراً بجروحه التي أُصيب بها جراء استهداف إسرائيلي صباح اليوم جنوبي دير البلح، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم ثلاثة صيادين. وشمل القصف الإسرائيلي اليوم منطقة "المسلخ التركي" بمنطقة المواصي جنوب غربي مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، حيث قال شهود عيان لوكالة الأناضول إن الآليات الإسرائيلية أطلقت النار بكثافة باتجاه خيام النازحين في المنطقة، ما أدى إلى إصابة شابين وفتاة. وفي شمال القطاع، أفاد مصدر طبي في مستشفى السرايا الميداني بمدينة غزة، لـ"الأناضول" بوصول ثلاثة صيادين مصابين بجروح مختلفة جراء إطلاق نار من البحرية الإسرائيلية قبالة ساحل المدينة.

وقبل تلك الاستهدافات، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان اليوم، وصول ثلاثة شهداء و12 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية. وبحسب الوزارة ارتفعت حصيلة الضحايا منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 73329 شهيداً و174009 مصابين، بينهم 1203 شهداء و3900 إصابة منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

الإفراج عن 60 من قطاع غزة

في غضون ذلك ووسط تكتم الاحتلال عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة ومنع زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تكشف الأوضاع الصحية للأسرى المفرج عنهم، من بينهم 60 أسيراً وصلوا مساء اليوم الاثنين إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، عما يتعرضون له من تعذيب وتنكيل خلال فترة اعتقالهم.

واستقبل مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس، جنوبي القطاع، اليوم، 60 أسيراً أفرجت عنهم سلطات الاحتلال. وأوضحت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، في بيان، أن من بين الأسرى المفرج عنهم اليوم 20 عاملاً اعتُقلوا داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بالإضافة إلى 40 أسيراً فلسطينياً كانوا معتقلين في سجن النقب الصحراوي. وفور وصول الأسرى إلى مجمع ناصر الطبي، خضعوا لفحوصات طبية شاملة، إذ ظهرت آثار الإعياء والإصابات عليهم، فضلاً عن تردي حالتهم الصحية بسبب ما تعرضوا له من تعذيب جسدي قاسٍ وممنهج داخل سجون الاحتلال.

من جانبها، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهّلت اليوم نقل الأسرى المفرج عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى مجمع ناصر الطبي، إضافة إلى تسهيل تواصلهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم. وأوضحت اللجنة في بيان أنها سهّلت منذ عام 2023 نقل أكثر من 2500 معتقل فلسطيني أُفرج عنهم بهذه الآلية.

جددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تأكيدها أنها لم تتمكن من زيارة المعتقلين الفلسطينيين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023

كما جدّدت لجنة الصليب الأحمر "تأكيدها أنها لم تتمكن من زيارة المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الاعتقال الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023"، مطالبة بـ"إبلاغها بمصير جميع المعتقلين وأماكن احتجازهم، والسماح لها بالوصول إليهم"، وشدّدت على أن "القانون الدولي الإنساني يفرض معاملة المعتقلين معاملة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز ملائمة، وضمان تواصلهم مع عائلاتهم". يُذكر أن الشهر الماضي، طلبت المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء حظر زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وقضت بعدم قانونية سياسة الحكومة منع اللجنة من زيارة الأسرى.

سياسة الإخفاء القسري

وتتزامن عملية الإفراج اليوم مع تصاعد التحذيرات بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة داخل سجون الاحتلال، ولا سيّما بعد توثيق شهادات متكرّرة عن التعذيب والتجويع والإهمال الطبي وسوء المعاملة. وسبق أن كشف مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، رياض الأشقر، لـ"العربي الجديد"، عن أن قوات الاحتلال اعتقلت "منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم نساء وأطفال ومسنون ومرضى وجرحى وذوو إعاقة"، وأضاف أنه "أُفرج عن معظمهم بعد فترات متفاوتة من التحقيق أو الاعتقال، فيما لا يزال نحو ألفَي أسير من أبناء القطاع رهن الاحتجاز".

تقارير عربية أسرى غزة: أحكام العشرات انتهت دون الإفراج عنهم من سجون الاحتلال

ووفق الأشقر، فإنّ سلطات الاحتلال "لم تكشف سوى عن أسماء نحو 1400 أسير من غزة، معظمهم ضمن صفقات التبادل (مع المقاومة)، بينما تواصل سياسة الإخفاء القسري بحق مئات المعتقلين، برفضها الإعلان عن هوياتهم أو أماكن احتجازهم أو أوضاعهم الصحية"، وأشار إلى أنّ الاحتلال أنشأ، مع اتّساع حملات الاعتقال في قطاع غزة، مراكز احتجاز جديدة تتبع مباشرة لجيش الاحتلال، وليس لمصلحة السجون، أبرزها معتقل "سدي تيمان"، وارتبط هذا السجن بتقارير وشهادات حقوقية عن تعذيب وانتهاكات جسيمة، واستشهاد عشرات الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة تحت التعذيب، في ظل استمرار المطالبات الحقوقية والدولية بفتح تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحقّ الأسرى الفلسطينيين.