شهادات عن ساعات الخوف خلال أحداث حمص

شهدت مدينة حمص، وسط سورية، أول من أمس الأحد، توتراً أمنياً، على خلفية جريمة قتل رجل وزوجته، رجحت وزارة الداخلية أنها جنائية، لكنها أخذت منحى ذا طابع طائفي منذ الكشف عنها، بعدما كتب مرتكبوها عبارات طائفية على جدران المنزل الذي وقعت فيه الجريمة في قرية زيدل. وأعقبت الجريمة عمليات تخريب للممتلكات في بعض الأحياء، ومنها أحياء الأرمن والمهاجرين والنزهة والزهراء، وهي مختلطة وتضم مواطنين من الطائفة العلوية، ولكن تمّ التعامل معها من قبل المعتدين، وهم مسلحون عشائريون، على أنها "أحياء كانت موالية لنظام الأسد". وكادت أحداث حمص أن تعيد صورة مشهد حدث سابقاً في كل من الساحل السوري غرب البلاد ومحافظة السويداء جنوبها، حيث تكشف شهادات سكّان بعض الأحياء المتنوعة طائفياً، لـ"العربي الجديد"، حجم مخاوف عاشوها قبل تدخل الأجهزة الأمنية، في وقت استبعدت السلطات أي جرم على خلفية طائفية.

أحداث حمص: جريمة وأعمال تخريب

وكانت مدينة حمص شهدت، أول من أمس، هجوماً من مسلحين من العشائر على بعض الأحياء الجنوبية في حمص، إثر جريمة قتل وقعت في قرية زيدل، وراح ضحيتها رجل وزوجته من عشيرة بني خالد، حيث كُتبت عبارات طائفية في منزلهما بعد تنفيذ الجريمة. ووفقاً لمصادر تحدثت لـ"العربي الجديد"، فقد عُثر على الرجل مقتولاً رجماً بالحجارة، فيما قتلت زوجته وأحرقت جثتها، وقد كُتبت في موقع الجريمة عبارات تحمل طابعاً طائفياً وتهديدات بارتكاب جرائم مشابهة. وأثارت الجريمة حالة غضب لدى بعض أبناء عشيرة بني خالد، ما أدى إلى خروج مسلحين باتجاه الأحياء الجنوبية وإطلاق نار عشوائي، الأمر الذي استدعى تدخلاً فورياً من القوات الأمنية والعسكرية، لاحتواء الموقف ومنع التصعيد وحماية المدنيين.

موسى شناني: يجب ترسيخ الوعي بأن المحاسبة شأنٌ يتولاه القضاء والدولة

ويوم أمس، قالت وزارة الداخلية السورية، إنه بحسب المعلومات الأولية، فإن جريمة حمص تأخذ منحى جنائياً وليس طائفياً، مضيفة أن من كتب شعارات طائفية أراد أن يغطي على جريمته ويبعد الشبهة عن نفسه بتحويلها إلى فتنة طائفية. وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحافي من حمص: "نعوّل على وعي أهلنا في حمص وندعو كل المكونات السورية لتكون كما عهدناها"، موجهاً الشكر إلى "كل وجهاء مدينة حمص والعشائر العربية الذين كانوا متعاونين معنا وكانوا ضد العبث وإثارة الفتن التي حاول البعض صنعها". واعتبر أن "عمليات التخريب التي حصلت مرفوضة، وهي لم تستهدف مكوناً بعينه، كما أن المتضررين كانوا من مختلف المكونات"، مؤكداً حصول "بعض عمليات التوقيف لعدد من الأشخاص على خلفية الأحداث الأخيرة".

وعملت ورشات مجلس مدينة حمص، أمس، على إزالة الركام وتنظيف الشوارع في حيي المهاجرين والأرمن، عقب اضطرابات الأحد. وقالت محافظة حمص، في بيان، إن فرق الدفاع المدني تعاملت مع الحرائق التي اندلعت خلال الأحداث وتمكّنت من إخمادها بالكامل، مشيرة إلى أن الحصيلة الأولية للأضرار تشمل 19 منزلاً و29 سيارة و21 محلاً تجارياً تضررت بفعل أعمال الشغب. كما أكدت استمرار التحقيق الجنائي في ملابسات جريمة زيدل، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق في أحداث حمص فور اكتماله. كما تحدثت عن تنسيق مباشر مع وجهاء القبائل والمشايخ لمنع ردات الفعل غير المنضبطة، إلى جانب اتصالات مكثفة مع الفعاليات المحلية لطمأنة الأهالي وتهدئة الشارع بعد أحداث حمص الأخيرة.

وفي السياق، أكد وجهاء قبيلة بني خالد، خلال مجلس عزاء أقيم في ريف حمص الشمالي، ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بدورها في ضبط الوضع الميداني، مجددين رفضهم أعمال التخريب التي حصلت الأحد، ومؤكدين تمسكهم بالقانون وسير التحقيقات، مع التشديد على أهمية كشف ملابسات الجريمة.

وقال المحامي موسى شناني، عضو نقابة المحامين في حمص، لـ"العربي الجديد"، إن ما جرى من توتر جاء على خلفية جريمة القتل وما تلا ذلك من اتهامات أولية ذات بعد طائفي على خلفية الكتابات التي وجدت، مشدداً على "وجوب ترسيخ الوعي بأن المحاسبة شأنٌ يتولاه القضاء والدولة، ولا يجوز لأي طرف أن يقتصّ لنفسه". من جهتها، مدّدت قيادة الأمن الداخلي في حمص أمس، حظر التجول في عدد من أحياء المدينة حتى الساعة الخامسة عصراً.

توتر وخوف

وكان يوم أول من أمس مفصلياً وصعباً للغاية، بالنسبة للعديد من أبناء المنطقة التي شهدت الجريمة. من بين هؤلاء، سوسن حسن، المقيمة في حي الأرمن، والتي أكدت لـ"العربي الجديد"، أن الخوف لديها كان كبيراً جداً ولا يوصف، حيث سارعت لإحضار أولادها من المدرسة، مؤكدة أن الازدحام والتوتر كانا مرتفعين للغاية عند الأهالي. وبعد الوصول للمنزل، أغلقت حسن الباب وترقبت بخوف مجريات الأحداث، لتشير إلى أن الأمن تدخل بعد فترة وجيزة لطرد المخربين، وقالت: "بقينا في البيت، لم نجرؤ على الخروج، وليلاً بعد انتشار الأمن والجيش، سمعنا أصوات انفجارات يبدو أنها ناتجة عن قنابل، لم نستطع النوم، وكنا نستعد لأي تطور، لكن نوعا ما انتشار الأمن حدّ من مخاوفنا". وصباح أمس، أحضر زوجها الخبز، حيث فتحت المحال لقرابة ساعة ونصف في الحي، قبل طلب الأمن الإغلاق والتزام حظر التجول.

وطاول حي المهاجرين بعض من عمليات التخريب، كما أكد الخمسيني عصام الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ"العربي الجديد"، وذلك بعد انتشار الأخبار عن جريمة القتل. وروى أن مجموعة مكونة من تسعة أشخاص قدمت إلى الشارع الذي يقيم فيه ضمن الحي، وحطمت بعض السيارات والمحال التجارية، إلا أن أحد جيرانه من المنتسبين لوزارة الدفاع تدخل على الفور لردع المجموعة المهاجمة بإطلاق الرصاص في الهواء. وتدخل الأمن لاحقاً إلى جانب الجيش، وهذا ما أوقف التعديات.

وسبقت تدخل الأمن والجيش فترة خوف، وفق الثلاثيني عامر سليمان كما تحدث لـ"العربي الجديد"، كون الاعتداءات حدثت بشكل مفاجئ. وقال: "لولا حدوث هذا التدخل لكان الوضع كارثيا في الحقيقة، جاءت تعزيزات أمنية وكذلك انتشر عناصر من الفرقة 52 بالجيش، وهذا أوقف الاعتداءات فوراً".

سامر الضيعي: لا تتمتع حمص بتوصيف مدينة مستقرة، فهي مدينة مشحونة

كما أعاد المشهد حالة التوتر والإرباك الطائفي لمدينة حمص، بحسب سليمان، مؤكدا رفض التجاوزات والثأر وضرورة التعايش ورفض الفتنة. وقال: "لم تقتصر الأضرار على أبناء الطائفة العلوية، الحالة كانت فوضوية للغاية".

جاءت ردة الفعل على الجريمة بطابع عشوائي، لا سيما أنها تحمل دلالات طائفية بعبارات استخدمت بشكل تحريضي كما أوضح الإعلامي أنس الخالد لـ"العربي الجديد"، لافتا إلى أن الأضرار شملت كل أبناء الطوائف في مدينة حمص.

ولا تكمن المشكلة في حمص وفق الحقوقي سامر الضيعي، كما تحدث لـ"العربي الجديد"، في حجم وفظاعة الجريمة، إنما بتراكم توترات أمنية وسياسية واجتماعية في حمص على مدار سنوات، حيث إن أحداث حمص الأخيرة لم تكن الشرارة الأولى، بل لحظة إزاحة غطاء عن الضغط المتراكم. كما لا تتمتع حمص بتوصيف مدينة "مستقرة" وفق الضيعي، فهي مدينة مشحونة، يزداد فيها الشعور بانعدام الأمان والمظلومية، خصوصاً في الأحياء المدمرة التي لا يزال أهلها يعيشون الشعور بعدم اكتمال العدالة، إضافة لسلسلة من المواجع، لافتاً إلى فائض القوة لدى بعض الجماعات وانفلات السلاح خارج إطار الدولة، كلها كافية لتحويل حادثة قد تكون جنائية إلى انفجار اجتماعي خلال ساعات.

واستطرد: "لعل أخطر ما في أحداث حمص الأخيرة، هو أن بعض البيانات التي صدرت عن جهات أهلية ظهرت، وكأنها إعلان موقف من طرف مسلح، وليس انصياعاً للقانون"، ليتابع: "هنا بالضبط يتضح الخلل، الدولة وحدها يجب أن تملك السلاح، والدولة وحدها يجب أن تعلن التهدئة أو التصعيد، غير ذلك يعيد إنتاج نموذج لجان الحماية المحلية التي رأيناها في السويداء، وينسف فكرة الدولة من أساسها، ويفتح باب التدخل الخارجي على أوسع نطاق".

وأشار الضيعي إلى خلل في إدارة ملف الأمن في حمص، حيث قال إن تقسيم المدينة إلى قطاعات أمنية على أساس الولاءات والمناطق يشكّل مشكلة، كون العناصر الأمنية حين تكون من أبناء الأحياء نفسها تصبح جزءاً من المشهد المحلي، ولا تكون قوة محايدة تنفذ القانون، وهذا الترتيب يخلق ولاءات متقاطعة تمنع الاستجابة السريعة، وتفتح الباب أمام انفلات محدود يتحول بسرعة إلى انفجار كبير، مشيراً إلى أن الكثير من الأطراف تحقق مكاسب من هذا الانفلات والفوضى، سواء أكانت دولية أو محلية.

ربما أهم ما تحتاجه حمص اليوم، كما أكد الضيعي، هو قوة أمنية احترافية، مستقلة عن الولاءات المحلية، تُدّرَب وفق معايير مهنية حقيقية، وتكون قادرةً على التدخل في اللحظة الأولى، وليس بعد أن يتحول الاحتكام للسلاح إلى واقع. قوة، وفق رأيه، تعرف أن وظيفتها حماية المدنيين، وليس إعادة إنتاج ميزان القوى داخل الأحياء.

وزارة الداخلية: من كتب شعارات طائفية أراد أن يغطي على جريمته ويبعد الشبهة عن نفسه

والعدالة الانتقالية من منظور الضيعي ليست عصا سحرية، لكنها حين تكون شاملة تكون جزءاً من الحل الحقيقي، موضحا أن "لا المشانق تعيد التوازن، ولا الثأر يصنع عدالة. ما يحتاجه السوريون هو مسار عدالة انتقالية يعالج الجروح بعمق، قانونيا واجتماعيا واقتصاديا، مسار يفهم أن مظلومية الناس ليست شعاراً، وأن الثقة بالمؤسسات لن تعود دون محاسبة واضحة ودون معالجة أسباب الانفجار، ليس فقط نتائجه".

توقيت حسّاس

ووفق تعبير الحقوقي، فإنه لا يمكن لـ"أمراض 60 عاماً أن تزول في سنة واحدة، لكن يمكن وضع قواعد جديدة تمنع تكرار الأخطاء، على أساس احترام الناس وضبط السلاح والإقرار بنفوذ الدولة، وإصلاح المؤسسات والقدرة على حماية المواطنين دون تمييز"، ليختم بقوله إن "أحداث حمص لم تكن مجرد جريمة، بل تذكيراً مُرّاً بأن الوقت ينفد، وأن المدن التي لا تُدار بعقل الدولة تصبح مع أول شرارة على حافة النار".

أما المحامي وعضو نقابة محامي حمص، موسى شناني، فأكد لـ"العربي الجديد"، "ضرورة ترسيخ ثقافة احترام دولة القانون ومؤسساتها القضائية والأمنية، فهي الجهة المسؤولة عن حماية المجتمع ومحاسبة أي مرتكب للجريمة أيا كان انتماؤه أو خلفيته". وأضاف: "ندعو أهلنا في العشائر وشيوخها إلى القيام بدور وطني إيجابي في ضبط الأفراد ومنع الانتهاكات واللجوء إلى الدولة واحترام القانون، لأن أي تجاوز يؤدي إلى نتائج خطيرة تمس السلم الأهلي والوحدة المجتمعية في الأحياء المتداخلة اجتماعيا في حمص".

كما جاءت أحداث حمص الأخيرة في توقيت حساس، حيث أشار شناني إلى أنها "أتت بعد تحسن أمني واسع شهدته المدينة ولقي ارتياحاً شعبياً واضحاً، إلا أن حالة الانفلات التي رافقت جريمة قتل رجل وزوجته، وما تبعها من ردات فعل اتخذت طابعاً طائفياً، أعادت المطالبة بضرورة ضبط السلاح المتفلت وحصره بيد الدولة، وتأكيد أن المحاسبة يجب أن تكون عبر القانون حصراً، لأن الانتقام الفردي والعشوائي يهدّد السلم الأهلي ويقوض جهود الدولة في تثبيت الأمن والاستقرار".

ولا يمكن قراءة أحداث حمص خلال اليومين الماضيين، بمعزل عن واقع المحافظة خلال فترة الثورة السورية ضد نظام الأسد، حيث تمتاز حمص بموقع جغرافي يتوسط سورية، وحدود مع كل من لبنان والعراق، إلى جانب كونها أكبر المحافظات في سورية، وفق الأكاديمي والباحث السياسي المتحدر من حمص محمد المصطفى، الذي بيّن لـ"العربي الجديد" أن إيران كانت على دراية واطلاع بأهمية هذا الموقع الاستراتيجي، فشكّلت مجموعات وخلايا ترتبط بها ضمنه، ومع انتصار الثورة السورية، مُنيت إيران بخسارة في سورية عموما وحمص على وجه الخصوص.

في هذا الإطار، تسعى إيران بحسب المصطفى، من خلال المجموعات المرتبطة بها والخلايا النائمة، إلى إثارة النزاعات في المنطقة، وخصوصا حمص ذات التنوع الديمغرافي والاجتماعي الكبير، مستندة إلى حالة الاحتقان التي رافقت الثورة السورية في حمص، والتي ترافقت مع صراع ضخم جدا أدى إلى التهجير وتدمير 13 حيّاً مناصراً للثورة.

وبناء على ما سبق، أكد المصطفى أنه على الحكومة السورية أن تدرك أهمية حمص من هذه الناحية، وطبيعة العلاقات الاجتماعية والديمغرافية وإعادة بناء استراتيجية جديدة قادرة على تفكيك هذه الألغام، وإعادة بناء السلم الأهلي بمعايير علمية قادرة على الاستمرار وليست مؤقتة. وتواجه الحكومة، وفق رؤيته، مجموعة تحديات في حمص، من بناء السلم الأهلي إلى حصر السلاح ونزعه من المجتمعات المحلية، أما التحدي الأكبر فهو بروز مكونات ما قبل الدولة، وقيامها بمهام السلطات القضائية أو العسكرية أو الأمنية، مؤكداً أن العشائر والقبائل والطوائف لا يمكن أن تأخذ دور الدولة في عملية العدالة والقانون، وهذا يتطلب معالجة بسرعة ودقة، إلى جانب فرض هيبة القانون وسلطته، وتغذية شعور المواطنين بأهمية الاحتكام لمؤسسات الدولة وعدم اللجوء للنزاعات العشائرية والقبلية والطائفية.