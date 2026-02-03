شقيق رئيس الشاباك الذي دمّر مباني غزة متّهم بقضية تهريب إلى القطاع

- تم الكشف عن تورط بتسلئيل زيني، شقيق رئيس الشاباك، في تهريب سجائر إلى غزة، مع 15 مشتبهًا آخرين في مخالفات أمنية، حيث أجرت الشرطة التحقيقات لتجنب تضارب المصالح. - بتسلئيل زيني يقود قوة "أوريا" المتهمة بارتكاب جرائم في غزة، مثل استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية، وتواجه رفضًا داخل الجيش بسبب المخاطر المرتبطة بها. - التحقيقات كشفت عن طرق تهريب متعددة، منها استخدام شاحنات وقوافل عسكرية، وصودرت هواتف المشتبه بهم لتعزيز الشبهات وجمع الأدلة.

من المتوقع أن تُقدّم قريباً لائحة اتهام ضد بتسلئيل زيني، وهو شقيق رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، دافيد زيني، بقضية تهريب بضائع إلى قطاع غزة. وسمحت محكمة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بنشر اسم زيني، بعد سماحها خلال الأيام الماضية، بنشر تفاصيل جزئية حول القضية.

وستوجّه إلى زيني وشخصين آخرين تهمة تهريب سجائر، علماً أن هناك 13 مشتبهاً آخر في القضية ذاتها، تشتبه السلطات الإسرائيلية بارتكابهم مخالفات أمنية، لعملهم على تهريب مواد يمكن أن تستخدم لأهداف عسكرية. وأجريت التحقيقات مع زيني من قبل الشرطة بدلاً من الشاباك، وذلك بسبب صلة القرابة مع رئيس الجهاز ووجود تضارب مصالح. ويوجد في المجمل 16 مشتبهاً متورطين في القضية، علماً أن بعض المشتبه بهم معتقلون منذ أكثر من 40 يوماً، وبعضهم منذ نحو 30 يوماً. وكان القضاء الإسرائيلي قد سمح في الأسبوع الماضي بالنشر أن أحد أفراد عائلة رئيس الشاباك مشتبه في قضية تهريب بضائع إلى غزة بقيمة ملايين الشواقل، في حين لا علاقة لرئيس الشاباك نفسه بالاشتباهات.

وبتسلئيل زيني هو أحد قادة قوة "أوريا"، التي تعمل على هدم المباني في قطاع غزة بطريقة انتقامية تمسح كل شيء، وهو مالك شركة للمبادرات والمشاريع المحدودة، ويخدم في قوات الاحتياط في جيش الاحتلال مسؤولاً عن الدعم اللوجستي لقوة "أوريا"، وهي وحدة احتياط من الجنود الذين يشغّلون آليات هندسية، منها حفّارات، داخل القطاع.

وكانت صحيفة هآرتس العبرية قد أفردت تقريراً موسعاً في سبتمبر/أيلول الماضي، وأشار إليه "العربي الجديد" في حينه، حول قوة أوريا، التي تعمل تحت رعاية جيش الاحتلال الإسرائيلي وترتكب جرائم فظيعة على مستوى مسح المباني من الوجود في قطاع غزة وتسويتها بالأرض، فضلاً عن استخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية من خلال "إجراء المنصة"، الذي يختبئ خلف اسمه الغامض إجراء محظور بموجب قوانين الحرب.

ولفت التقرير إلى أن القوّة التي يقودها بتسلئيل زيني تعرّض حياة الجنود الإسرائيليين للخطر أيضاً لا الفلسطينيين فحسب، مشيرة إلى وجود جهات في الجيش ترفض وجودها، غير أنّ أزمة الجرافات والحفّارات تدفع نحو الاستعانة بها، وبفرق أخرى على شاكلتها. وذكر التقرير في ذلك الوقت أن هذه القوة تُدخل الجنود إلى أنفاق ومبانٍ قد تحتوي على عبوات ناسفة ومقاومين، وفق تقرير الصحيفة، وتتخذ من الفلسطينيين دروعاً بشرية، ويُشاهد طاقمها في كل مكان تقريباً في أنحاء قطاع غزة بهدف "تسوية غزة بالأرض".

التهريب بعدة طرق

في الأسبوع الماضي، أفادت هيئة البث الإسرائيلي (كان) بأن مواد التحقيق أظهرت أن المشتبه بهم انشغلوا بالتهريب عبر طريقتين، الأولى بواسطة شاحنات، نُقلت عبرها بضائع "مهمّة"، بعضها غير مدني ويمكن أن يخدم حماس في تعزيز قوتها، من وجهة نظر إسرائيلية، والثانية عبر قوافل عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، والتي نقلت بضائع مدنية.



وقبل نحو شهر ونصف، تم كشف عملية تهريب بواسطة شاحنة، ما أدى إلى فتح تحقيق صودرت خلاله هواتف محمولة من المشتبه بهم، وأُرسلوا إلى تحقيقات الشاباك مع منعهم من التواصل مع مشتبه بهم آخرين. ومع تطوّر التحقيق، تعززت الشبهات ضد عدد من المشتبه بهم، وجُمعت ضدهم أدلة مهمة، ومن بينهم أيضاً شقيق رئيس الشاباك، والذي كان يُعرّف حتى ذلك الوقت بوصفه قريبَ رئيس الشاباك.