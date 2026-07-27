شقيقة كيم جونغ أون تهاجم "آسيان" على خلفية مطالب بنزع السلاح النووي

هاجمت كيم يو جونغ، الشقيقة النافذة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم الاثنين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على خلفية دعوتها إلى جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من السلاح النووي، واصفة موقفها هذا بـ"الغبي والأحمق". وكانت دول الرابطة قد أعربت خلال منتداها الإقليمي السنوي الأسبوع الماضي عن "قلقها البالغ" إزاء مواصلة بيونغ يانغ تطوير أسلحتها النووية، مشددة على أهمية الحوار "لتحقيق سلام واستقرار دائمين في شبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية".

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وتؤكد بيونغ يانغ باستمرار حقها في امتلاك برامج للأسلحة النووية والصواريخ البالستية على الرغم من أن مجلس الأمن فرض عليها عقوبات تحظر عليها امتلاك متل تلك الأسلحة. كما كرست وضعها كدولة نووية دستورياً عام 2023. وأعربت كيم يو جونغ في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن "استيائها الشديد من الموقف العدائي الصريح للمنتدى الذي يتماهى مع الولايات المتحدة في الترويج لنزع السلاح النووي، ويتجاهل دستور جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

أعلنت بيونغ يانغ مرارا أن وضعها كدولة نووية "لا رجعة عنه" وذلك منذ انهيار القمة التي جمعت كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب

واعتبرت أن "الاستمرار في التمسك بمطلب نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية الذي فقد بالفعل معناه من الناحيتين المفاهيمية والعملية، يعكس فشلاً في التفكير والمنطق الاستراتيجيين وحلماً جامحاً غبياً وأحمق". كما حذرت كيم رابطة آسيان من أن "تستغلها واشنطن كأداة دعائية مأجورة".

وفي يونيو/حزيران، أكدت كيم يو جونغ التي تؤدي دوراً محورياً في اتصالات كوريا الشمالية وسياستها الخارجية، في بيان أن البرنامج النووي لبلادها مسار "لا رجعة عنه". كما أعلنت بيونغ يانغ مراراً أن وضعها كدولة نووية "لا رجعة عنه" وذلك منذ انهيار القمة التي جمعت كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2019، على ضوء خلافات بشأن نطاق نزع السلاح النووي وتخفيف العقوبات.

في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إنها تتابع عن كثب التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، وذلك في أعقاب تصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن موسكو تستعد لاستقبال 30 ألف جندي كوري شمالي من أجل حربها ضدّ أوكرانيا. وكان زيلينسكي قد قال في منشور عبر منصة "إكس" إنّ روسيا تستعد لاستقبال 30 ألف جندي كوري شمالي، حيث تستعد منطقة فارونيش لاستقبال الجنود منذ يونيو الماضي.

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وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان مقتضب "الحكومة تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بالتعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا". وأضافت الوزارة "الحكومة متمسكة بموقفها بأنه يجب فوراً وقف أي تعاون عسكري بين كوريا الشمالية وروسيا يمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن".

(فرانس برس، أسوشييتد برس)