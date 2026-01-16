شعث: بدء عمل اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة اليوم انطلاقاً من القاهرة

- تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة جاء بتوافق وطني ودعم دولي، بهدف إخراج الشعب الفلسطيني من أزمته، مستنداً إلى قرار مجلس الأمن 2803 وخطة ترامب للسلام. - اللجنة تضم 15 شخصية مهنية وتهدف خلال عامين إلى تقديم الإغاثة للفئات الأكثر احتياجًا في غزة، مع التركيز على النساء والأطفال والمرضى، لتعويضهم عن سنوات المعاناة. - الأولوية للجنة هي الملف الإنساني وتخفيف الأزمة المعيشية، مع شكر خاص لمصر لدورها المحوري في دعم تشكيل اللجنة واستضافة اجتماعاتها.

أعلن رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة علي شعث بدء أعمال اللجنة رسمياً انطلاقاً من اجتماعها في القاهرة اليوم الجمعة، مؤكداً أن تشكيل هذه اللجنة "جاء ثمرة توافق وطني واسع وتفويض من القيادة الفلسطينية، مدعوماً بظهير دولي وأميركي لضمان إخراج الشعب الفلسطيني من أزمته الراهنة".

وأوضح شعث، في لقاء خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، أن تكليفه برئاسة اللجنة يستند إلى أسس قانونية وسياسية متينة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام المكوّنة من 20 نقطة، مشدداً على أن "التحرك جاء بتصريح مباشر من القيادة الفلسطينية التي تطمح لأن تكون هذه اللجنة حلقة وصل حيوية بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما يمهد الطريق لتحقيق الحلم الوطني وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة".

وكشف شعث عن طبيعة تشكيل اللجنة، مشيراً إلى أنها تضم 15 شخصية فلسطينية "تتسم بالمهنية والاعتدال، ولها تاريخ طويل وسجل حافل في العمل التنموي والإغاثي والإنساني داخل قطاع غزة". وأضاف أن اللجنة "ستعمل خلال مرحلة انتقالية مدتها عامان، تكرس خلالها كافة جهودها لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة النساء والأطفال والمرضى، لتعويضهم عن سنوات المعاناة والحصار".

وأكد شعث أن الأولوية القصوى للجنة في الوقت الراهن هي الملف الإنساني، وتقديم الإغاثة والرعاية العاجلة، و"العمل على إعادة الابتسامة لأطفال غزة الذين عانوا من صدمات الحرب والنزوح"، مشددًا على أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ بنود خطة السلام وتخفيف وطأة الأزمة المعيشية في القطاع. ووجه شعث الشكر لمصر "رئيساً وحكومة وشعباً"، مثمّناً الدور المصري المحوري في تذليل العقبات أمام تشكيل اللجنة واستضافة اجتماعاتها الأولى، ووصف مصر بأنها "الداعم الرئيسي" لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الاستقرار والبناء.

وأشارت القناة إلى وصول شعث إلى القاهرة، أمس الخميس، لبدء أول اجتماعات اللجنة المكلفة بإدارة شؤون القطاع، بعد إعلان واشنطن بدء المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب، ودعم فصائلي لتسلم اللجنة مهامها، واستعداد حركة حماس لتسليم الملفات الحكومية، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية لترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية وإعادة بسط السلطة في القطاع.

(أسوشييتد برس)