شركة دفاع أميركية تعيّن رئيس الموساد السابق رئيساً عالمياً لها

- أعلنت شركة "أونداس" الأميركية تعيين ديفيد برنيع، الرئيس السابق للموساد، كرئيس عالمي لها، حيث سيلعب دوراً محورياً في قيادة التوسع العالمي للشركة وتطوير التكنولوجيا وعمليات التكامل التجاري. - تتخصص "أونداس" في تطوير الأنظمة ذاتية التشغيل وحلول الدفاع المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الدفاع الجوي والاستخبارات والروبوتات البرية، وهي مدرجة في بورصة "ناسداك". - برنيع، الذي قاد الموساد خلال فترة معقدة، سيركز على تطوير علاقات استراتيجية مع الحكومات والمنظمات الأمنية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

أعلنت شركة أميركية تعمل في مجال الصناعات الدفاعية، الاثنين، تعيين رئيس الموساد الإسرائيلي السابق ديفيد برنيع رئيساً عالمياً لها. وقالت شركة "أونداس" (Ondas) الأميركية القابضة، العاملة في مجال الصناعات الدفاعية، في بيان نقلته هيئة البث الإسرائيلية، إن برنيع "سيلعب دوراً محورياً في قيادة التوسع العالمي للشركة، ووضع استراتيجيتها لتطوير التكنولوجيا، إضافة إلى قيادة عمليات التكامل التجاري".

وادعى الرئيس التنفيذي لشركة "أونداس"، إريك بروك، أن برنيع "يتمتع بمزيج استثنائي يجمع بين الخبرة العملياتية الحديثة والرؤية الاستراتيجية والقيادة التكنولوجية والعلاقات الدولية". وفي عالم الأعمال، يكون الرئيس التنفيذي مسؤولاً عن إدارة العمل التنفيذي وقيادته، أما الرئيس العالمي، فتتركز مهامه على وضع استراتيجية الشركة العالمية وإدارة علاقاتها الدولية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المجالات التقنية التي تركز عليها شركة "أونداس" والتي قد يستفيد منها برنيع في منصبه الجديد؟ كيف يرى برنيع العلاقة بين التطورات التكنولوجية الحديثة والتفوق العملياتي في سياق التحديات الأمنية الحالية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، تتخصص شركة "أونداس"، المدرجة في بورصة "ناسداك"، في تطوير الأنظمة ذاتية التشغيل وحلول الدفاع المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على مجالات الدفاع الجوي والاستخبارات والضربات الدقيقة والروبوتات البرية. وأضافت الصحيفة: "شغل برنيع منصب رئيس جهاز الموساد في الفترة بين عامي 2021 و2026، وقاد الجهاز خلال واحدة من أكثر الفترات تعقيداً واضطراباً في تاريخه، وهي فترة شهدت حروباً متعددة الجبهات ومواجهات مباشرة مع إيران وحزب الله اللبناني".

وزعمت أنه "خلال قيادته، خضع الموساد لإصلاح عملياتي شامل وضع في صلب نشاطه التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وأنظمة الاتصالات الحديثة". وقبل انضمامه إلى الموساد، خدم برنيع في وحدة "سايريت متكال"، وهي وحدة النخبة في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، واكتسب خبرة في القطاع الخاص في مجال عمليات الاندماج والاستحواذ. كذلك حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من معهد نيويورك للتكنولوجيا (NYIT)، ودرجة الماجستير من جامعة "بيس" (Pace University)، بحسب الصحيفة.

وفي تعليقه على تعيينه، قال برنيع، بحسب "يسرائيل هيوم": "طبيعة القتال تتغير بسرعة في الشرق الأوسط وأوروبا. التفوق العملياتي يعتمد اليوم على الربط بين الاستخبارات والذكاء الاصطناعي والمنصات ذاتية التشغيل ضمن بيئة واحدة منسقة". وأوضحت الصحيفة أنه "في إطار منصبه رئيساً عالمياً للشركة، من المتوقع أن يركز برنيع خلال الفترة المقبلة على تطوير علاقات استراتيجية مع الحكومات والمنظمات الأمنية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، ورصد تقنيات جديدة للاستثمار فيها".

وغادر برنيع رئاسة الموساد بعد إكمال ولايته التي بدأت في يونيو/ حزيران 2021 واستمرت خمس سنوات، وخلفه اللواء رومان غوفمان، الذي شغل منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تعيين أثار جدلاً داخل المؤسسة الأمنية، لكونه جاء من خارج صفوف الموساد.

(الأناضول)