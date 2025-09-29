- شركة "إلبيت سيستيمز" الإسرائيلية تفوز بمناقصة بقيمة 120 مليون دولار لتزويد طائرات "هيرمز 900" لمهام الاستطلاع البحري، مما يعكس الطلب العالمي على قدراتها المتطورة ويعزز مكانة الشركة كمورد رائد للحلول المتقدمة. - طائرة "هيرمز 900" متوسطة الحجم ومتعددة الحمولة، مصممة لمهام تكتيكية متنوعة، وقد تم شراؤها من قبل أكثر من 20 زبوناً دولياً منذ دخولها الخدمة في 2011، رغم إسقاط حزب الله أربع طائرات منها في 2023. - وزارة الدفاع الأسترالية توقع عقداً بقيمة 9.7 ملايين دولار مع "إلبيت" لتوفير أنظمة اتصالات، رغم اعترافها بالدولة الفلسطينية، مما يعكس تباين المواقف الدولية تجاه إسرائيل.

على الرغم من تنامي المقاطعة المفروضة على دولة الاحتلال الإسرائيلي من دول عدّة، أفادت صحيفة "معاريف"، اليوم الاثنين، بأن شركة "إلبيت سيستيمز" الإسرائيلية فازت بمناقصة قيمتها نحو 120 مليون دولار لتوفير طائرات من نوع "هيرمز 900" لمهام الاستطلاع البحري الطويلة المدى، لصالح زبون دولي، لم تُحدد الصحيفة هويته.

الطائرة المذكورة متوسطة الحجم ومتعددة الحمولة، مصممة للمهمات التكتيكية في الارتفاعات المتوسطة ومدة التشغيل الطويلة، وتُعد أكبر الطائرات غير المأهولة حجماً بين التي أنتجتها الشركة. فضلاً عما تقدّم، تتصف بكونها أُعدت من أجل القيام بمهام متنوّعة ومتعددة، بينها السيطرة الإقليمية، والجمع الاستخباري المتواصل، والاستطلاع، ومراكمة الأهداف، والمراقبة سواء في الساحات البرية أو في الساحات البحرية. ومنذ أدخلت "هيرمز 900" إلى الخدمة عام 2011، اشترها أكثر من 20 زبوناً دولياً في أنحاء العالم.

وفي السياق، اعتبرت الصحيفة أن الصفقة الأخيرة تعكس الطلب العالمي على قدرات الطائرة المتطوّرة وتعزز مكانة شركة "إلبيت" موّردة رائدة للحلول المتقدمة من هذا النوع. مع العلم أن حزب الله أسقط خلال المواجهة التي افتتحت في 8 أكتوبر/تشرين الأوّل 2023 "إسناداً" لغزة، قبل انقلابها عدواناً إسرائيلياً واسعاً على لبنان العام الماضي، أربع طائرات "هيرمز 900".

من جهته، قال المدير التنفيذي لـ"إلبيت سيستيمز"، يورام شموئيل، "نشعر بالفخر لاختيارنا مرّة جديدة لتزويد زبون دولي مهم بطائرات هيرمز 900"، مشيراً إلى أن "المناقصة تعكس ثقة زبائننا بالحلول التي نقدمها، والتزامنا بتقديم التفوّق العملي". وأضاف أن شركته "تُعد بين الشركات الرائدة على مستوى العالم، والطلب المستمر على طائرة هيرمز 900 بالذات يبرهن ميزتنا التكنولوجية في التجارب العملية التي أثبتت قدرة الطائرة على القيام بمهام معقدة في بيئات متنوّعة".

وأتى ما سبق، بعدما تكشّف قبل أيام أن وزارة الدفاع الأسترالية وقّعت عقداً جديداً مع "إلبيت"، وذلك بموازاة اعترافها بالدولة الفلسطينية. في قرار أتى مغايراً للمقاطعة التي تفرضها بعض الدول على إسرائيل في بعض المجالات. العقد الذي وقّعته أستراليا مع شركة "إلبيت سيستمز بريطانيا" (فرع الشركة في المملكة المتحدة) تبلغ قيمته حوالي 9.7 ملايين دولار، وهو مُعد لتوفير أنظمة اتصالات. وكانت هذه المناقصة قد بدأت في ديسمبر/ كانون الأوّل 2024 وتكللت بالتوقيع الأسبوع الماضي. إلى جانب "إلبيت"، منحت وزارة الدفاع الأسترالية خلال العام الماضي أيضاً عقداً بقيمة نحو 467 ألف دولار لشركة "رافائيل" الإسرائيلية، وهي شركة أخرى متخصصة في إنتاج أنظمة الأسلحة.