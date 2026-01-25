شرطة لندن توقف متضامنين مع سجين مضرب عن الطعام من "بالستاين أكشن"

- أوقفت شرطة لندن متظاهرين يطالبون بالإفراج عن عمر خالد، الناشط في "بالستاين أكشن"، المضرب عن الطعام والماء منذ نوفمبر، مما يهدد حياته وفق تحذيرات طبية. - اعتُقلت الناشطة غريتا تونبرغ خلال تظاهرة داعمة للمضربين، بتهمة دعم "بالستاين أكشن" المحظورة، حيث رفعت لافتة ترفض الإبادة الجماعية. - حذرت منظمة "كيج" من أن تجاهل قضية النشطاء المحتجزين يشكل تهديدًا لمنظومة العدالة في بريطانيا، ويجعل الإضراب عن الطعام الوسيلة الأخيرة للمطالبة بالحقوق الأساسية.

أفادت شرطة العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأحد، بأنها أوقفت عدداً من المتظاهرين المطالبين بالإفراج عن السجين المضرب عن الطعام عمر خالد (22 عاماً)، أحد نشطاء حركة "بالستاين أكشن"، وذلك عقب "اقتحامهم" محيط أحد السجون، وفق زعمها، مشيرةً إلى أنها شرعت باتخاذ إجراءات لتوقيف عدد منهم. ويخوض خالد إضراباً عن الطعام منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، احتجاجاً على التهم الموجهة إليه وإلى سبعة آخرين من سجناء حركة "بالستاين أكشن". وفي السياق، أفادت مجموعة "سجناء من أجل فلسطين"، في بيان، بأن خالد آخر المعتقلين المضربين عن الطعام من الحركة، موضحةً أنه توقف أيضاً عن شرب الماء، في خطوة حذرت الطبيبة روبّا ماريا من أنها قد تؤدي إلى وفاته خلال أيام.

وفي تصريحات نقلتها المجموعة، قالت ماريا إن "التوقف عن شرب السوائل يؤدي غالباً إلى فشل كلوي حاد واضطرابات جسدية خطيرة خلال ثلاثة إلى أربعة أيام، ومع الحالة الصحية الكامنة لدى خالد، فإن خطر الوفاة قد يكون أسرع من ذلك". وأضافت: "بحلول يوم الاثنين، إذا استمرت الحكومة في المماطلة، يمكن أن نتوقع أن يكون هذا الشاب في المراحل الأخيرة من الموت، إن لم يكن قد توفي بالفعل".

وكانت شرطة لندن قد أوقفت، الثلاثاء الماضي، الناشطة السويدية غريتا تونبرغ خلال تظاهرة داعمة لمضربين عن الطعام في السجون البريطانية، اعتُقِلوا على خلفية نشاطهم المتعلق بالقضية الفلسطينية. وجاء في بيان صادر عن مجموعة "سجناء من أجل فلسطين" أن "غريتا تونبرغ أُوقفت بموجب قانون مكافحة الإرهاب" خلال تظاهرة نظّمتها المجموعة. وبحسب البيان، فإن السجناء أُوقفوا بتهم من بينها دعم مجموعة "بالستاين أكشن" المحظورة، فيما كانت تونبرغ ترفع لافتة كتب عليها: "أؤيد سجناء بالستاين أكشن وأرفض الإبادة الجماعية".

وفي وقت سابق، حذرت منظمة "كيج" الحقوقية البريطانية من أن استعداد أفراد للمخاطرة بحياتهم داخل الحجز الرسمي يشكّل "جرس إنذار أخلاقياً وقانونياً"، لا يقتصر على أوضاع المحتجزين فحسب، بل يطاول سلامة منظومة العدالة وسيادة القانون في بريطانيا. واعتبرت المنظمة أن تجاهل قضية نشطاء "بالستاين أكشن" المحتجزين قد يفتح الباب أمام سابقة خطيرة تُفرغ واجب الرعاية في أماكن الاحتجاز من مضمونه، وتحول الإضراب عن الطعام إلى الوسيلة الأخيرة المتاحة للمطالبة بالحقوق الأساسية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)