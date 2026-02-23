شرطة لندن تعتقل ماندلسون على خلفية وثائق إبستين

- ألقت شرطة لندن القبض على الوزير البريطاني السابق بيتر ماندلسون بتهمة سوء السلوك في منصب عام، بعد الكشف عن علاقاته مع الملياردير المدان جيفري إبستين وتورطه في تسريب معلومات حكومية حساسة. - بدأت الشرطة تحقيقاً جنائياً بعد إحالة حكومة كير ستارمر مراسلات بين ماندلسون وإبستين، بينما أُقيل ماندلسون من منصبه في سبتمبر الماضي. - تعتزم الحكومة البريطانية الإفراج عن وثائق تعيين ماندلسون سفيراً في واشنطن على دفعات، مع مراجعتها لضمان عدم المساس بالأمن الوطني.

ألقت شرطة لندن القبض على الوزير والسفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون للاشتباه في ارتكابه سلوكاً سيئاً خلال تقلد منصب عام. وقالت شرطة لندن في بيان: "اعتقلت الشرطة رجلاً يبلغ من العمر 72 عاماً بتهمة سوء السلوك في منصب عام".

وتجري الشرطة حالياً تحقيقاً جنائياً بعد أن كشفت دفعة من وثائق جيفري إبستين عن عمق العلاقات بين ماندلسون والملياردير الأميركي الراحل المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين. وكشفت الوثائق أن الأخير أحال إلى إبستين معلومات حكومية حساسة خلال فترة عمله وزيراً للأعمال في الحكومة البريطانية بين عامي 2008 و2010. وكان ماندلسون قد نفى تماماً ارتكابه أي مخالفات قانونية.

وأقيل ماندلسون (72 عاماً) من منصبه في سبتمبر/ أيلول الماضي عندما بدأت صداقته الوثيقة مع إبستين تتضح. وبدأت الشرطة في وقت سابق من هذا الشهر تحقيقاً جنائياً في قضية ماندلسون بعد أن أحالت إليها حكومة كير ستارمر مراسلات بين ماندلسون وإبستين

في الوقت نفسه، أبلغت الحكومة البريطانية مجلس العموم (البرلمان) أنها سوف تفرج في أوائل شهر مارس/ آذار المقبل عن أول دفعة من وثائق تعيين ماندلسون سفيراً في واشنطن.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أقر بخطأ تعيينه ماندلسون في هذا المنصب الرفيع رغم علمه بعلاقته مع اإستين، بعد إدانة الأخير بتهم تحرش بالأطفال. وفي رسالة إلى مجلس العموم، قال دارين جونز، السكرتير الخاص لستارمر، إن الحكومة سوف تحيل على البرلمان الوثائق على دفعات، بعد الانتهاء من مراجعتها بدلاً من الانتظار للإفراج عنها كلها دفعة واحدةً.

وحسب اتفاق مسبق، سوف تتولى لجنة الأمن والاستخبارات في البرلمان تحديد الوثائق التي سيعلن عنها للجمهور بعد التأكد من أن ذلك لن يمس الأمن الوطني أو العلاقات بين الدول الأخرى.