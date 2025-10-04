شرطة لندن تحتجز عشرات المحتجين على حظر حركة "بالستاين أكشن"

04 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 19:27 (توقيت القدس)
اعتقالات في لندن خلال تظاهرة لدعم فلسطين
- ألقت شرطة لندن القبض على عشرات المحتجين المؤيدين لجماعة "بالستاين أكشن" خلال مظاهرة في ساحة "الطرف الأغر"، رغم دعوات لإلغائها بعد هجوم دامٍ على كنيس يهودي في مانشستر، حيث قُتل اثنان والمهاجم بريطاني من أصل سوري.

- دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى الهدوء واحترام حزن اليهود البريطانيين، مشددًا على أهمية الوحدة وعدم تأجيج التوترات في هذه اللحظة الحساسة.

- المظاهرة تأتي ضمن سلسلة احتجاجات ضد حظر "بالستاين أكشن"، حيث نددت منظمة "الدفاع عن هيئات المحلفين" بالهجوم على الجالية اليهودية ودعت الشرطة للتركيز على ذلك بدلاً من المظاهرة.

ألقت شرطة لندن القبض على عشرات المحتجين لدعمهم جماعة "بالستاين أكشن" خلال مظاهرة اليوم السبت، رغم دعوات لإلغائها بعد هجوم دامٍ على كنيس يهودي في مانشستر. وقُتل اثنان جراء الهجوم في المدينة الواقعة شمال غرب بريطانيا يوم الخميس، وقتلت الشرطة المهاجم بالرصاص، والمهاجم بريطاني من أصل سوري. ورفض منظمو المظاهرة، التي أُعلن عنها قبل الهجوم، مطالبات الشرطة والحكومة بإلغائها، وجرى تنظيم المظاهرة احتجاجاً على حظر حركة (بالستاين أكشن) المؤيدة للفلسطينيين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

ستارمر يدعو إلى الهدوء

دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

في منشور على منصة إكس، صباح اليوم السبت، إلى التحلي بالهدوء، قائلاً "أدعو أيّ شخص يفكر في الاحتجاج مطلع الأسبوع الحالي على احترام حزن اليهود البريطانيين"، وأضاف "إنها لحظة حزن... وليس وقتاً لتأجيج التوتر والتسبب في مزيد من الألم. هذا وقت للوقوف جنباً إلى جنب".
تظاهرة داعمة لـ"بالستاين أكشن" في لندن، 4 يوليو 2025 (ربيع عيد/لندن)
مثول 6 أشخاص أمام محكمة في لندن على خلفية دعم "بالستاين أكشن"

وألقت الشرطة القبض على المحتجين في ساحة "الطرف الأغر" بوسط لندن بعد رفعهم لافتات حملت شعارات مؤيدة لحركة (بالستاين أكشن) التي جرى حظرها في يوليو/ تموز بعد أن اقتحم أعضاؤها قاعدة جوية وألحقوا أضراراً بطائرات عسكرية. واحتشد مئات للمشاركة في الاحتجاج بوسط لندن حيث بدأت الشرطة في إبعاد بعضهم دون مقاومة وسط تصفيق وهتاف للمحتجزين، وهتف البعض "عار عليكم" في وجه أفراد الشرطة. وفي واقعة أخرى، ألقت الشرطة القبض على ستة محتجين بعد رفع لافتة حركة ( بالستاين أكشن) على جسر وستمنستر أمام البرلمان.

سلسلة احتجاجات

هذه المظاهرة هي الأحدث في سلسلة من الاحتجاجات التي جرى خلالها إلقاء القبض على مئات ممن تحدوا حظراً حكومياً يجرم إبداء الدعم لهذه الحركة، وقالت الشرطة إنّ احتجاجات اليوم من شأنها أن تستنزف الموارد المخصّصة للأمن الذي انتشر أفراده حول المعابد اليهودية والمساجد عقب هجوم يوم الخميس، وندّدت منظمة (الدفاع عن هيئات المحلفين)، التي نظمت احتجاج اليوم، بالهجوم على الجالية اليهودية في مانشستر ودعت الشرطة إلى التركيز على ذلك الهجوم لا على المظاهرة.

ودعت الحكومة والشرطة في بريطانيا، أمس الجمعة، منظمي الاحتجاج لإلغائه أو تأجيله بعد هجوم وقع عند كنيس يهودي في مانشستر وسقط فيه قتلى، كما حثت الشرطة البريطانية المنظمين على إلغاء أو تأجيل الاحتجاج وقالت إنّه سيشتت مواردها الضرورية لحماية فئات المجتمع التي تشعر بالقلق والخوف بعد الهجوم. ودعت وزيرة الداخلية شابانا محمود المحتجين إلى التريث وإفساح المجال لليهود في البلاد للحداد على ما جرى، وقالت الجماعة المنظمة للاحتجاج إنها تندد بالهجوم على يهود في مانشستر، وأضافت أن الشرطة يمكنها أن تركز على ذلك الملف بدلاً من فرض حضورها خلال مظاهرتهم.

(رويترز)

