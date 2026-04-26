شرطة الاحتلال تصادر علم المجر من متظاهر بزعم تشابهه مع علم فلسطين

- صادرت الشرطة الإسرائيلية علم المجر من متظاهر بزعم أنه يشبه علم فلسطين وقد يثير استفزازًا، رغم توضيح المتظاهر أنه ليس علمًا فلسطينيًا. - التظاهرة التي شهدت مصادرة العلم المجري كانت تهدف للمطالبة بحل الدولتين ومناهضة حكومة نتنياهو، وسط تصاعد الانتقادات الداخلية لسياسات الحكومة. - رغم عدم وجود قانون يحظر رفع العلم الفلسطيني، فإن الشرطة مخوّلة بمنعه لأسباب تتعلق بـ"الأمن العام"، ما أدى لزيادة حالات المصادرة والاعتقال.

صادرت الشرطة الإسرائيلية علم المجر من متظاهر عند مفترق كركور جنوب شرق مدينة حيفا، شمالي إسرائيل، بزعم أنه يشبه علم فلسطين وقد "يثير استفزازًا"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية السبت. وقالت الصحيفة إن الشرطة صادرت العلم، الأسبوع الماضي، من المتظاهر خلال احتجاج مناهض للحكومة، رغم توضيح الأخير لعناصر الشرطة أنه ليس علمًا فلسطينيًا بل علم المجر.

ونقلت "هآرتس" عن المتظاهر قوله إن ضابط الشرطة رد عليه: "أنت ربما تفهم ذلك، الآخرون لا". وذكرت الصحيفة أن الشرطة لم تقدم ردًا موضوعيًا على استفسارها بشأن الواقعة. وأوضحت أن التظاهرة التي جرى فيها توقيف رافع العلم المجري كان هدفها المطالبة بتنفيذ حل الدولتين ومناهضة حكومة بنيامين نتنياهو.

ورغم أنه لا يوجد قانون في إسرائيل يحظر رفع العلم الفلسطيني، فإن الشرطة مخوّلة منع رفعه بحجة "الأمن العام". وفي مطلع عام 2023، أصدر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير أوامر للشرطة بإزالة الأعلام الفلسطينية من الأماكن العامة زاعمًا أنها "رمز للتحريض"، ما أدى إلى زيادة حالات المصادرة والاعتقال رغم الجدل بشأن قانونيتها.

والسبت الماضي، تظاهر مئات الأشخاص في مواقع بمدينة حيفا، بينها مفترق كركور في منطقة وادي عارة، احتجاجًا على استمرار الحرب ضد لبنان، حسب ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت". وتأتي التظاهرات في ظل تصاعد الانتقادات الداخلية في إسرائيل لسياسات الحكومة، خاصة في ما يتعلق بإدارة الحرب وتداعياتها.

(الأناضول)