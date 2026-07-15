انتقلت العلاقة بين أوكرانيا وأوروبا إلى مرحلة متقدمة، مع إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، من كييف، اليوم الأربعاء، شراكة بين الطرفين لإنتاج الطائرات المسيّرة، فيما رفعت موسكو مستوى تحذيراتها، مهددة باستهداف أي قوات دولية تنشر في أوكرانيا، وذلك بعدما ذكرت ثلاثة مصادر مقربة من الكرملين لوكالة رويترز أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرفض الدعوات للتفاوض على السلام مع كييف.

وأعلنت فون ديرلاين من كييف، الأربعاء، عن شراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا للإنتاج المشترك للطائرات المسيّرة، والتي تهدف إلى الجمع بين خبرة أوكرانيا في ساحة المعركة والقدرة التكنولوجية لأوروبا. وقالت فون ديرلاين، للصحافيين، إن معرفة أوكرانيا بأنظمة الطائرات المسيّرة وأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة "فريدة من نوعها حقاً"، مضيفة أن أوروبا في الوقت نفسه تمتلك "قدرة تكنولوجية وصناعية هائلة يمكن نشرها ومواقع إنتاج آمنة يمكن أن تساعد في التطور".

وكانت فون ديرلاين قد كتبت على منصة إكس بعد وصولها إلى كييف، وهي الزيارة الـ11 لها منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022: "سوف أعلن عن مبادرات جديدة لدمج صناعاتنا الدفاعية. لذلك يمكننا إنتاج المزيد وبشكل أسرع". ووصفت الزيارة بأنها تأتي في "لحظة خاصة"، معتبرة أن أوكرانيا اكتسبت زخماً عسكرياً قوياً، و"أن الأمور بدأت تتغير".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي قد تواجه الشراكة الأوروبية الأوكرانية في إنتاج المسيّرات؟ ما هي الآثار المحتملة لتهديد روسيا باستهداف القوات الدولية على جهود السلام في أوكرانيا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

زيلينسكي: أوكرانيا تنتج حالياً 10 ملايين مسيّرة

وبمناسبة يوم إعلان الدولة، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أن بلاده تنتج حالياً 10 ملايين مسيّرة، سنوياً، وتعتزم مضاعفة هذا العدد إلى 20 مليوناً. وقال زيلينسكي، في بيان: "أتذكر عندما أعلنت لأول مرة عن خطة الحكومة لإنتاج مليون طائرة مسيّرة سنوياً. لقد كان هناك الكثير من التشكك في كل مكان، سواء في الداخل أو الخارج. لكننا نستطيع الآن أن نقول: إننا ننتج 10 ملايين مسيّرة سنوياً. 10 ملايين. وسيكون لدينا 20 مليوناً. سنفعل ذلك سوياً بالتعاون مع شركائنا، ما يثبت من جديد نجاح الصناعات الدفاعية الأوكرانية والشريكة والأوروبية"، وأشار إلى أن الطائرات الاعتراضية الأوكرانية تُسقط ما لا يقل عن 90% من طائرات "شاهد" الإيرانية المسيّرة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريح لإذاعة سبوتنيك اليوم الأربعاء، إن أي قوة متعددة الجنسيات يرسلها حلفاء أوكرانيا للنشر هناك في حال التوصل إلى اتفاق سلام "ستكون غير مقبولة" لموسكو، التي ستراها تهديداً وهدفاً عسكرياً مشروعاً. وكانت الدول المشاركة في "تحالف الراغبين" المؤيد لأوكرانيا قد أعلنت، الاثنين الماضي، نيتها نشر مثل هذه القوة بعد وقف الحرب.

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الكرملين: أميركا لا تملك وقتاً لتسوية أزمة أوكرانيا

واعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الوضع في منطقة الخليج دخل مرحلة التدهور، مشيراً إلى أن الأميركيين لا يملكون وقتاً لتسوية الأزمة الأوكرانية، وقال للصحافيين: "نرى أن الأميركيين منشغلون حالياً بقضايا أخرى. وللأسف، فإن الوضع في الخليج العربي بعيد كل البعد عن الاستقرار، بل على العكس، فقد دخل مجدداً مرحلة تدهور، الأمر الذي لا بد أن يثير قلقاً دولياً واسعاً. لذلك، من الطبيعي أن الأميركيين لا يملكون الوقت الكافي للتوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا في الوقت الراهن". وتابع: "في الوقت نفسه، واستناداً إلى قنوات الاتصال الجارية بيننا، والتي يعرفها الجميع جيداً، نتلقى باستمرار إشارات تفيد بأن الأميركيين ما زالوا على استعداد، حالما يتخلصون من مشاكلهم، لمواصلة جهود الوساطة بشأن التسوية الأوكرانية".

الكرملين: الأميركيون لا يملكون وقتاً لتسوية الأزمة الأوكرانية

وجاء التهديد الروسي في وقت قالت فيه ثلاثة مصادر مقرّبة من الكرملين لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرفض الدعوات للتفاوض على السلام مع كييف، ومن المرجح أن يصعّد الصراع مع أوكرانيا. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بُثت اليوم، أنه لا يزال يعتقد أن بوتين مستعد لإبرام صفقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا قريباً، رغم استمرار الهجمات وبعض المؤشرات إلى احتمال تصعيد روسيا الصراع. وقال ترامب عندما سُئل عن محادثاته مع بوتين: "أعتقد أنه مستعد لإبرام صفقة".

إلى ذلك، وخلافاً لما أُعلن سابقاً، من المنتظر أن تشارك ألمانيا في أول مناورة عسكرية لـ"تحالف الراغبين" الذي أسسه حلفاء أوكرانيا. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس، اليوم، إن مجلس الأمن والدفاع الألماني الفرنسي سيناقش هذا الأمر خلال اجتماعه بعد غد الجمعة. واستطرد: "ستشارك ألمانيا في هذه المناورة، وتدرس الحكومة الاتحادية حالياً الكيفية التي ستكون بها هذه المشاركة".

فيدان: نركز على إنهاء الحرب في أوكرانيا

من جهة ثانية، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان للصحافيين في محطة القطار بمدينة برجيميشل البولندية قبل توجهه إلى كييف، إن أنقرة تواصل تركيزها على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأوضح أنه سيجري زيارة رسمية إلى أوكرانيا يلتقي خلالها مع زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين، في إطار المساعي التركية الرامية إلى دعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وأشار إلى أن تركيا استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا العام الماضي، معرباً عن اعتقاده بأن زيارته ستقدم مساهمة إيجابية للجهود الجارية.

هاكان فيدان: أنقرة تواصل تركيزها على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا

وكان مصدر في وزارة الخارجية التركية قد قال لوكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء، إن فيدان سيزور كييف اليوم وغداً، على أن يلتقي زيلينسكي ووزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم أوميروف، ورئيس تتار القرم. وستركز لقاءات فيدان، الذي تنتمي بلاده إلى "تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا، على قضايا الدفاع والاقتصاد والطاقة، بهدف "تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

ويعتزم فيدان، بحسب المصدر، "التشديد مجدداً على دعم تركيا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها"، وتأكيد "أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا"، مشيراً إلى أن "تركيا مستعدة لإعادة أوكرانيا وروسيا إلى طاولة المفاوضات"، بعد أربع جولات من الاجتماعات التي نُظمت تحت رعايتها في إسطنبول وأنطاليا منذ العام 2022.

(العربي الجديد، فرانس برس، رويترز)