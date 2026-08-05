شرائح "esim" تثير قلق جيش الاحتلال على جنوده داخل لبنان

- اكتشف الجيش الإسرائيلي ثغرة أمنية خطيرة تتعلق باستخدام جنوده في جنوب لبنان لشرائح اتصال إلكترونية (esim)، مما يربط هواتفهم بشبكة الاتصالات اللبنانية دون علمهم. - يُحتمل أن يؤدي هذا الاتصال إلى تحديد مواقع الجنود وسحب معلومات حساسة من محادثاتهم، مما يشكل خطراً أمنياً كبيراً على القوات الإسرائيلية. - بدأ الجيش الإسرائيلي بمعالجة هذه المشكلة عبر توجيه تعليمات للجنود وتقييم إمكانية إنشاء شبكة اتصالات بديلة قرب الحدود لمنع الاتصال بالشبكات اللبنانية.

اكتشف جيش الاحتلال الإسرائيلي أخيراً، ما وُصفت بالثغرة الخطيرة، والمتعلّقة باقتناء جنوده الموجودين في جنوب لبنان شرائح اتصال إلكترونية (esim)، لاستخدامها في اتصالاتهم. وأفادت صحيفة معاريف العبرية، التي أوردت التفاصيل مساء أمس الثلاثاء، بأن قوات الجيش الاسرائيلي منتشرة في جنوب لبنان حتى عمق 12 كيلومتراً من خط الحدود، وقد اكتُشفت في الآونة الأخيرة "ثغرة خطيرة" في أمن القوات، ذلك أنّ العديد من الجنود اشتروا شرائح اتصال إلكترونية، كتلك التي يستخدمها السياح حول العالم، للبقاء على اتصال عبر الهاتف المحمول، من دون الحاجة إلى شراء باقات اتصال من المشغّل المحلي أو من شركة الاتصالات التي لديهم اشتراك فيها.

"معاريف": اتصال الجنود عبر هذه الشرائح يؤدي فعلياً إلى ربط هواتفهم بشبكة الاتصالات اللبنانية

وأدرك الجيش الإسرائيلي، أن اتصال الجنود عبر هذه الشرائح، يؤدي فعلياً إلى ربط هواتفهم بشبكة الاتصالات اللبنانية. ومن دون أن يعلموا، تصبح الشبكة اللبنانية، هي الجهة التي تقوم بنقل البيانات. وتشير المزاعم الإسرائيلية، إلى أن مثل هذا الأمر، قد يعرّض الجنود لاحتمال قيام جهات في لبنان، بما فيها حزب الله، بتحديد مواقع هواتفهم، ومعرفة أماكن انتشار القوات، بل ربما سحب معلومات من الرسائل والمحادثات التي يجريها الجنود مع عائلاتهم وأصدقائهم.

رصد الاحتلال أنشأ سبع قواعد عسكرية إضافية في جنوب لبنان

وأوضح تقرير الصحيفة العبرية، أنّ مسؤولي جيش الاحتلال يدركون حجم الخطر المحتمل من هذه الظاهرة، وفي الأيام الأخيرة بدؤوا بمعالجتها بشكل واسع. وقد نُقلت تعليمات إلى قادة القوات التي تدخل إلى لبنان بضرورة التأكّد من عدم اقتحام الجنود للأراضي اللبنانية ومعهم هواتف محمولة تحتوي على شريحة اتصال إلكترونية. وفي الوقت نفسه، يدرس الجيش الإسرائيلي إمكانية نصب شبكة هوائيات قرب الحدود، بحيث يتمكّن الجنود من الاعتماد على بنية اتصالات إسرائيلية بديلة، تمنع اتصالهم بالشبكات اللبنانية.

وعلّق الجيش الإسرائيلي على ما أوردته الصحيفة، بالقول إن الموضوع معروف له، "ويجري التعامل معه من قبل القادة العسكريين والجهات المهنية المختصة. وقد طُلب من الجنود الذين استخدموا شريحة إلكترونية، حذف التطبيق، كما شُددت إجراءات أمن المعلومات".