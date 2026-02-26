شخصيات إيرانية تطلق حملة "لا للحرب": لا شيء يبرر العدوان

- وقع 353 ناشطًا إيرانيًا، بينهم شخصيات بارزة مثل عبد الكريم سروش ومحمد جواد ظريف، عريضة ترفض أي هجوم عسكري على إيران، مؤكدين أن الحرب تزيد من الفقر وتدمر البنى التحتية وتعيق التنمية. - البيان يندد بتحريض بنيامين نتنياهو ودعاة الحرب في واشنطن، مشيرًا إلى أن الحلول تكمن في تغييرات داخلية فعّالة، داعين إلى رفع الصوت ضد الحرب والتدخل الخارجي. - المعارضة الإيرانية، بقيادة رضا بهلوي، دعت إلى تدخل دولي، محذرة من ربط مصير القوات المسلحة بالجمهورية الإسلامية.

وقّع مئات الناشطين السياسيين والمدنيين والأكاديميين الإيرانيين، اليوم الخميس، عريضة تؤكد رفضهم القاطع لأي هجوم عسكري على إيران، في خطوة تأتي عقب دعوات أطلقها بعض أوساط المعارضة الإيرانية للإدارة الأميركية لشنّ هجوم على البلاد. ووقّع العريضة التي نشرتها وسائل إعلام وصحف إيرانية 353 شخصية وناشطاً إيرانياً، من بينهم الفيلسوف الإيراني المعروف عبد الكريم سروش والنائب الأول الإصلاحي للرئيس الإيراني الأسبق إسحاق جهانغيري ووزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف، إضافة إلى الناشط السياسي بهزاد نبوي الذي سُجن عام 2009 على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية.

وجاء في نص البيان أن "العنف والحرب يُعدّان من أعظم شرور السياسة، إذ إن الحرب تزهق الأرواح، وتدمّر، وتخلّف المآسي، وتقضي على البنى التحتية، وتزيد من معدلات الفقر، وتُضحّي بالأبرياء، وتُغذّي العنف، وتُفاقم الأزمات، وتُضعف القدرة على حلّها، كما تُعتِم آفاق التنمية والديمقراطية والعدالة والرفاه في إيران".

وأضاف البيان أن "أهداف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من دعاة الحرب في واشنطن، عبر التحريض على الحرب وفرض العقوبات والتهديد، واضحة في سعيها إلى تدمير إيران". وأكد الموقعون أن "الآلام العميقة التي خلّفها وضحايا أحداث شهر يناير/ كانون الثاني 2026، وغيرها من الأسباب، لا يمكن أن تبرر إشعال حرب جديدة أو تعريض عدد أكبر من المواطنين الإيرانيين للحزن والمآسي أو التسبب في أي مستوى من الدمار للبلاد".

وشدد الموقعون، وهم مجموعة من المعنيين بمستقبل إيران على اختلاف توجهاتهم السياسية، على رفضهم الصريح لأي عدوان على إيران "دون تردّد أو اشتراطات"، معتبرين أن "الحل، مهما كان صعباً، يكمن داخل الوطن، عبر تغييرات داخلية فعّالة تفتح آفاق التنمية والإصلاح"، داعين إلى "رفع الصوت عالياً في مواجهة المسار التدميري للحرب". كما أكدوا أنهم سيقفون إلى جانب بلادهم في مواجهة أي اعتداء، داعين المواطنين الإيرانيين والشخصيات ذات التأثير والنفوذ إلى تكثيف أصواتهم ضد الحرب والتدخل الخارجي.

وعقب الاحتجاجات الدامية التي شهدتها إيران خلال الأشهر الماضية، دعا بعض أطياف المعارضة، لا سيما التيار الملكي بزعامة رضا بهلوي

، إلى وفاء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بوعوده وشن هجوم على إيران. وكان رضا بهلوي قد دعا، الأسبوع الماضي، الولايات المتحدة إلى ما وصفه بـ"تدخل إنساني دولي" بهدف إحداث توازن قوى على الأرض بين السلطات والمحتجين، معتبراً أن احتمال وقوع مثل هذا التدخل بات أكبر من أي وقت مضى. كما دعا في الوقت نفسه قادة القوات المسلحة الإيرانية إلى الانشقاق، معتبراً أن ما أسماه "الفرصة المحدودة المتبقية" ينبغي ألا تُفوَّت، محذراً إياهم من ربط مصيرهم بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.