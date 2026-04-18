شبهات تجسس لمصلحة إيران داخل سلاح الجو الإسرائيلي

كشفت قناة "i24NEWS" العبرية عن قضية أمنية وُصفت بـ"الخطيرة"، تتعلق بشبهات تجسس داخل سلاح الجو الإسرائيلي، حيث يحقق جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة في تورط جنود لمصلحة إيران.

وأفادت القناة بأنه اعتُقِل جنديان في الخدمة الإلزامية منذ نحو شهر، للاشتباه بتجسسهما خلال فترة خدمتهما، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن القضية قد ترتبط بشبكة أوسع، وليست حالة فردية. وفي سياق التحقيقات، أُوقِف جنود آخرون، بعضهم من وحدات حساسة، بينها منظومة الدفاع الجوي، قبل إحالة ملفاتهم إلى الشرطة العسكرية لاستكمال الإجراءات.

وبحسب المعطيات المتوفرة حتى الآن، قامت جهات استخبارات إيرانية بتجنيد المشتبه فيهما، اللذين استغلا موقعهما لنقل معلومات تتعلق بأنظمة عسكرية ومواقع وشخصيات رفيعة المستوى. ومن المتوقع تقديم لائحة اتهام بحقهما نهاية الأسبوع المقبل، قد تتضمن تهمة "مساعدة العدو في أثناء الحرب"، وهي من التهم النادرة، ما يعكس خطورة القضية. كذلك نقلت القناة نفسها عن مسؤول رفيع في سلاح الجو تحذيره من أن الحديث هو عن سلسلة قضايا تجسس داخل السلاح، مؤكدًا أنه "ستُتَّخَذ إجراءات صارمة".

وليست هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ سبق أن أعلنت الشرطة الإسرائيلية، في 20 مارس/ آذار الماضي، اعتقال جندي احتياط يعمل ضمن منظومة "القبة الحديدية" بتهمة التخابر مع إيران. وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه واشنطن وطهران لاستئناف المفاوضات لوقف الحرب، بعد تعثر الجولة الأولى في إسلام أباد، وسط هدنة مؤقتة تمتد لأسبوعين.