شبكة أطباء السودان: الدعم السريع ترتكب مجزرة في الفاشر

- ارتكبت قوات الدعم السريع مجازر في الفاشر، مستهدفة المدنيين ونهب المرافق الطبية، مما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني. دعا حاكم دارفور إلى حماية المدنيين والتحقيق في الانتهاكات. - أدانت شبكة أطباء السودان الجرائم ووصفتها بالقتل الجماعي، مطالبةً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك لوقف المجازر ومحاسبة الجناة. - حذر أنطونيو غوتيريس من تصعيد النزاع بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر، مشيرًا إلى التدخل الخارجي الذي يعرقل فرص الحل السياسي.

أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم الاثنين، أن قوات الدعم السريع صفّت عشرات الأشخاص على أساس إثني بالفاشر ونهبت المرافق الطبية والصيدليات، في حين دعا حاكم إقليم دارفور المتحالف مع الجيش السوداني مني مناوي إلى "حماية المدنيين" في مدينة الفاشر إذ تتفشى المجاعة، بعدما أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة عليها. وقال مناوي: "نطالب بحماية المدنيين والإفصاح عن مصير النازحين، وبتحقيق مستقل في الانتهاكات والمجازر التي تقوم بها مليشيا (قوات الدعم السريع) بعيداً عن الأنظار".

وقالت شبكة أطباء السودان في بيان صحافي، اليوم الاثنين، إنه "في مجزرة بشعة ارتكبتها الدعم السريع مساء أمس في مدينة الفاشر، تضاف إلى جرائمها الممتدة في الفاشر ودارفور، أقدمت الدعم السريع على قتل مواطنين عُزّل على أساسٍ إثني في جريمة تطهيرٍ عرقيٍّ، وتشير تقارير فرقنا الميدانية إلى أن أعداد الضحايا تفوق العشرات، في ظلّ صعوبة الوصول إلى المناطق المنكوبة بسبب الانفلات الأمني الكامل الذي تسببت به الدعم السريع".

وأضافت: "لم تكتفِ الدعم السريع بإزهاق الأرواح، بل نهبت المستشفيات والمرافق الطبية والصيدليات في المناطق التي اقتحمتها، لتُجهز بذلك على ما تبقّى من مقومات الحياة والرعاية الصحية في المدينة، في انتهاكٍ صارخٍ لكل القوانين والأعراف الدولية التي تجرّم استهداف المدنيين والمنشآت الصحية". وأدانت الشبكة "هذه الجرائم البشعة التي تمارسها قوات الدعم السريع ضد المدنيين العزل"، مؤكدة أن "ما يحدث في الفاشر ضد المدنيين يرتقي للقتل الجماعي". وحمّلت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مطالبة "الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، والمجتمع الدولي بأسره بالتحرّك الفوري والفعلي لوقف المجازر، وحماية المدنيين، ومحاسبة الجناة أمام العدالة الدولية".

من جهته، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الاثنين، من "تصعيد مروع للنزاع" في السودان، غداة إعلان قوات الدعم السريع السيطرة على مدينة الفاشر، وقال غوتيريس رداً على سؤال لفرانس برس في ماليزيا: "يشكّل ذلك تصعيداً مروعاً في النزاع"، مضيفاً أن "مستوى المعاناة التي نشهدها في السودان لا يمكن تحمّله". وأضاف خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة إقليمية في ماليزيا أن الصراع أدى إلى انخراط قوى خارجية، وأنه "حان الوقت ليقول المجتمع الدولي بوضوح لكل الدول التي تتدخل في هذه الحرب وتزوّد أطرافها بالأسلحة أن تتوقف عن ذلك"، وقال إنه "من الواضح أن الأمر لم يعد مجرد صراع سوداني بين الجيش وقوات الدعم السريع، بل نشهد تدخلاً خارجياً متزايداً يقوّض فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار وحلّ سياسي".

وأعلنت قوات الدعم السريع، مساء أمس الأحد، سيطرتها على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب السودان وآخر مدينة كبيرة خاضعة للجيش السوداني، وذلك بعد حصار استمرّ أكثر من عام. وسيطرت "الدعم السريع" منذ الأشهر الأولى للحرب على أربع من خمس ولايات في إقليم دارفور، وهي ولاية جنوب دارفور وعاصمتها مدينة نيالا، ولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينة، ولاية شرق دارفور وعاصمتها الضعين، وولاية وسط دارفور وعاصمتها زالنجي، بينما واصلت محاصرة ومهاجمة مدينة الفاشر عاصمة الولاية الخامسة. والفاشر هي واحدة من المدن الكبيرة في غرب السودان، وتبعد عن العاصمة الخرطوم حوالى 802 كم.

ومثلت الفاشر منذ بداية الحرب، في إبريل/نيسان 2023، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع معقلاً رئيسياً للجيش في إقليم دارفور. وسبق لمجلس الأمن الدولي إصدار القرار رقم 2736 في 13 يونيو/حزيران 2024، الذي طالب الدعم السريع بإنهاء حصار مدينة الفاشر ووقف الهجوم عليها.

