شبكات دعم الجماعات المسلحة في الجزائر... هل لا تزال قائمة؟

- كشف التقرير العسكري السنوي للجيش الجزائري عن تحييد 67 مسلحاً وتوقيف 369 عنصراً من شبكات دعم الإرهاب، مما يعكس استمرار نشاط هذه الشبكات رغم تراجع نشاط الخلايا المسلحة. - أشار الباحث جمال هديري إلى أن شبكات دعم الإرهاب أصبحت معزولة وتعمل بشكل فردي، خاصة المرتبطة بجماعات في منطقة الساحل، وساهمت الجهود الأمنية في كشف هذه الأنشطة. - تضمن التقرير تفاصيل عمليات نوعية مثل عملية تبسة واستسلام مجموعات في الجنوب، وتدمير 12 مخبأ واسترجاع 104 أسلحة، مما يعكس جاهزية الجيش الجزائري.

كشف تقرير عسكري في الجزائر، عن تحييد الجيش 67 من عناصر الجماعات المسلحة في غضون العام المنصرم، جزء منهم من العائدين من مناطق النشاط في منطقة الساحل، وتوقيف عدد كبير من العناصر والناشطين، لهم صلة بأنشطة دعم وإسناد الإرهاب، ناهيك عن تدمير مخابئ للجماعات المسلحة في الجبال.

ويؤكد تقرير الحصيلة السنوية لعمليات الجيش الجزائري، نشرته وزارة الدفاع مساء أمس، توقيف 369 عنصراً ضمن ما يُعرف بشبكات دعم الإرهاب، وهي الشبكات المسؤولة عن مدّ العناصر وبقايا الخلايا المسلحة بالتموين والمعلومات والإسناد المادي وغيرها، ويكشف ذلك استمرار نشاط هذه الشبكات برغم محدودية اللافتة في نشاط الخلايا المسلحة، التي ما زالت تتمركز في نطاق محصور في بعض مناطق الجزائر، غير أن ذلك يطرح تساؤلات عن طبيعة هذه الشبكات وطرق نشاط عناصرها وكيفية وصول مصالح الأمن إليها.

يساعد توقيف قوات الجيش والأمن للمسلحين أو تسليم أنفسهم للسلطات، الأجهزة على استخلاص قدر من المعلومات يدلي بها المسلحون الموقوفون، خلال عمليات الاستجواب والتحقيق معهم، عن الأشخاص الذين سبق لهم التعامل معهم في مجال الدعم اللوجستي، والشبكات التي تعاونت معهم بطرق مختلفة ولأسباب متعددة، سواء بحكم قرابات عائلية أو تحت الإغراء المادي أو التهديد وغيرها، سواء في ظروف سابقة أو لاحقة، ما يسمح للأجهزة الأمنية بتحديد هوية الداعمين وتوقيفهم، إضافة إلى أن المتابعة الأمنية وعمليات الرصد التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، تسمح في بعض العمليات بكشف متعاونين مع بقايا الجماعات المسلحة.

يوضح الباحث في الشؤون الأمنية، جمال هديري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "لم يعد هناك حديث عن شبكات متصلة ومركبة لدعم الإرهاب، كتلك التي كانت في العقود السابقة، حيث كانت تنشط شبكات تموين مباشرة تستفيد منها الجماعات المسلحة قبل عام 2007، وقد برز ذلك في تفجيرات ذلك العام، تتولى تموينها بكل شيء، لكن الأجهزة الأمنية بذلت جهداً كبيراً، خاصة مع استنزاف داخلي في الجماعات المسلحة، سمح بكشف وتعرية نشاط الشبكات، بينما نتحدث في الوقت الحالي عن عناصر معزولة للدعم، خاصة تلك التي على صلة بجماعات في منطقة الساحل"، مشيراً إلى أنه "يجري الوصول إليهم من قبل أجهزة الأمن بطرق مختلفة، جزء منهم ربما تورط في هذه الأنشطة قبل فترة وليس بالضرورة أن يكون له نشاط حالي، وتكشّفت أنشطته السابقة بفعل اعترافات أو دلائل توصلت إليها الأجهزة".

وفي سياق آخر، يؤكد التقرير أن الجيش تمكن من تحييد 67 مسلحاً في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، دون أن يوضح عدد من جرى قتلهم من المسلحين، أو من تم القبض عليهم أو استسلموا لقوات الجيش طوعياً. ووصفت هذه الحصيلة بـ"النوعية في مجال مكافحة الإرهاب"، وتؤكد صوابية المقاربة المتبناة من طرف القيادة العليا للجيش في هذا المجال، وتعكس مستوى الجاهزية والاحترافية العالية لقواتنا المسلحة. وتشير هذه البيانات إلى استمرار وجود هذه الجماعات، وإن كان محدوداً، ورفض ما تصفه السلطات "ببقايا الإرهاب" تسليم أنفسهم، برغم استمرار عرض السلطات منحهم تدابير مخففة، وفقاً لقانون السلم والمصالحة الساري منذ عام 2005.

وتعد عملية تبسة، شرقي الجزائر، من بين أكبر العمليات العسكرية التي نفذها الجيش في خضم العام الماضي، حيث قضى، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، على مجموعة مسلحة تضم ستة مسلحين كانت تنشط في منطقة تبسة شرقي البلاد، غير بعيد من الحدود مع تونس، في أول عملية من نوعها منذ مايو/ أيار 2022، وصفت بالنوعية لاستئصال بقايا الجماعات الإرهابية من البلاد. إضافة إلى عملية ثانية جرت في شهر مارس/ آذار الماضي، نجح خلالها في استدراج مجموعة مسلحة تضم أربعة عناصر كانت تنشط جنوبي البلاد وفي منطقة الساحل، للاستسلام وتسليم أسلحتهم، في أول عملية استسلام لعناصر مجموعة كاملة منذ سنوات.

وأكد المصدر نفسه أنه جرى خلال عمليات مكافحة الإرهاب، تدمير 12 مخبأ كانت تستخدمها الجماعات المسلحة، أو هي من بقايا هذه الجماعات، في المناطق الجبلية التي قام الجيش بتطهيرها بالكامل، مع استرجاع 104 أسلحة نارية، كانت بحوزة المسلحين من عناصر هذه الجماعات، إضافة إلى استعادة 13 لغماً تقليدي الصنع، وكميات من الذخيرة من مختلف العيارات.