شبح العسكرة في اليابان يطارد الصين

- زار وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي قاعدة في جزر ريوكيو وأعلن عن نشر صواريخ "تشو-سام" في جزيرة يوناغوني، بهدف تقليل احتمال الهجوم المسلح من الصين، رغم الانتقادات بزيادة التوترات الإقليمية. - حذرت وزارة الدفاع الصينية اليابان من "ثمن باهظ" إذا تجاوزت الخط الأحمر بشأن تايوان، بعد تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية حول تهديد الصين لتايوان. - تسعى اليابان لتعزيز قدراتها الدفاعية بالتعاون مع الولايات المتحدة، في ظل تفوق الجيش الصيني عسكرياً، مستغلة الأزمة مع الصين لتبرير خططها التوسعية.

تفقد وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، يوم الأحد 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قاعدة لقوات الدفاع الذاتي في جزر ريوكيو القريبة من تايوان، وأعلن أن خطة نشر صواريخ "تشو-سام" للدفاع الجوي على جزيرة يوناغوني تسير على الطريق الصحيح، في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين اليابان والصين. وقال كويزومي إن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل احتمال وقوع هجوم مسلح على اليابان، مؤكداً أن الرأي القائل بأنها ستزيد التوترات الإقليمية غير دقيق.

وتخطط اليابان لنشر صواريخ أرض ــ جو متوسطة المدى في يوناغوني، على بُعد عشرات الكيلومترات شرق تايوان، في إطار تعزيز عسكري أوسع نطاقاً على سلسلة جزرها الجنوبية. وتعكس هذه الخطوات مخاوف طوكيو من تنامي القوة العسكرية الصينية واحتمال نشوب صراع حول تايوان. وحذرت وزارة الدفاع الصينية، الخميس الماضي، اليابان من أنها ستتكبد "ثمناً باهظاً" إذا تجاوزت الخط الأحمر بشأن تايوان، وذلك رداً على الخطط اليابانية لنشر صواريخ على جزيرة يوناغوني. وتأتي هذه التصريحات في خضم أسوأ نزاع دبلوماسي بين الدولتين منذ سنوات، وذلك بعد أن قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، أخيراً، إن أي هجوم صيني على تايوان ربما يصل إلى مستوى "وضع يهدد البقاء" ويدفع طوكيو للرد عسكرياً.

جينغ وي: اليابان تضخم التهديدات الخارجية لإضفاء الشرعية على خططها التوسعية

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية جيانغ بين، في إفادة صحافية في بكين: "لم تخفق اليابان فقط في التفكير بعمق في جرائمها الخطيرة المتمثلة في العدوان والحكم الاستعماري في تايوان (سيطرت اليابان على تايوان من 1895 حتى 1945) بل إنها بدلاً من ذلك، وفي تحد للرأي العام العالمي، عاشت وهم التدخل العسكري في مضيق تايوان". وأضاف: "يمتلك جيش التحرير الشعبي (الصيني) قدرات قوية ووسائل موثوقة لهزيمة أي عدو غازي. وإذا تجرأ الجانب الياباني على تجاوز النص، ولو بنصف خطوة وجلب المتاعب لنفسه، فإنه سيدفع حتماً ثمناً باهظاً".

نشر اليابان أسلحة هجومية

ورداً على تصريحات وزير الدفاع الياباني، ذكرت وسائل إعلام صينية، الثلاثاء الماضي، أن هذه الرواية التي تبدو دفاعاً عن النفس، تُمثل في الواقع تحدياً مباشراً يهدد السلام والاستقرار الإقليميين. واعتبرت أنه بنشر اليابان أسلحة هجومية على الجزيرة الجنوبية الغربية القريبة من تايوان، لا تعمد إلى خلق التوتر وإثارة المواجهة العسكرية فحسب، بل تُعيد أيضاً إحياء شبح العسكرة الكامن منذ زمن طويل، وهو أمر ينبغي أن يُثير حالة تأهب قصوى لدى الدول المجاورة والمجتمع الدولي. واعتبرت أنه ينبغي على الحكومة اليابانية أن تُدرك بوضوح أن تحويل الجزر الجنوبية الغربية إلى جبهة عسكرية لن يحقق ما يُسمى الأمن، بل سيزيد الوضع الإقليمي خطورة. وتابعت: ينبغي على دول العالم، وخاصة الدول الآسيوية المجاورة، أن تتضافر في يقظة تامة إزاء المخاطر الجسيمة التي يُمثلها النوع الجديد من العسكرة اليابانية.

كما كتب السفير الصيني لدى اليابان، وو جيانجهاو، في مقال نشرته صحيفة الشعب اليومية أمس الأحد، أن العلاقات المستقرة بين الصين واليابان تتطلب أساساً سياسياً صلباً، فيما وصف التحركات الأخيرة من قبل طوكيو بأنها "مدمرة". وأضاف أن تاكايتشي ترفض الاعتراف بخطئها أو التراجع عن تصريحاتها حتى هذا اليوم، ما يقوّض بشكل خطير القانون الدولي والأساس السياسي للعلاقات بين الصين واليابان. وتابع بأن الإجراءات "التدميرية، أحادية الجانب" التي بدأتها الزعيمة اليابانية "تسيء تقدير الموقف" وتتعارض مع اتجاه العصر. وأضاف أن أي محاولة "لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، أو التدخل العسكري في مضيق تايوان أو فصل تايوان عن الصين، ستواجه ضربة حاسمة ومباشرة".

وتقع جزيرة يوناغوني في أقصى غرب جزر ريوكيو، على بُعد حوالي 110 كيلومترات فقط من تايوان. وهذا القرب الجغرافي يعني، حسب مراقبين صينيين، أن أي انتشار عسكري هناك ينطوي على درجة عالية من الخطورة واستهداف استراتيجي واضح. وحالياً، يوناغوني مُجهزة بمنشأة رادار مُصممة لمسح البحار والمجال الجوي القريب. كما تتمركز على الجزيرة وحدة حرب إلكترونية أنشأتها اليابان عام 2024، مُكلفة بتعطيل اتصالات وأنظمة توجيه الدول الأخرى.

ووفق هذه المعطيات، رأى هؤلاء أنه إذا نُشرت صواريخ على الجزيرة مستقبلًا، فسيكون ذلك نشراً هجومياً مُحدد الأهداف، مما يُنشئ نقطة مواجهة عسكرية جديدة، من شأنها أن تُخل بالتوازن الاستراتيجي حول مضيق تايوان، وقد تُصبح مصدراً للتوتر الإقليمي، باعتبار أن نشر الصواريخ على جزيرة يوناغوني ليس خطوة معزولة، بل هو نتيجة حتمية للتوسع العسكري المنهجي لليابان وانجرافها نحو العسكرة في السنوات الأخيرة.

وتعليقاً على التطورات الأخيرة، قال المختص في الشأن الآسيوي في معهد فودان للدراسات والأبحاث، جينغ وي، في حديث لـ"العربي الجديد": يبدو أن طوكيو تسير على نهج واشنطن في المبالغة بتقدير التهديدات الصينية من أجل تمرير أجندات عسكرية تخدم بطبيعة الحال الاستراتيجية الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ التي تسعى إلى احتواء الصين. ويضيف أن اليابان تتطلع إلى اكتساب قدرات دفاعية جديدة، من خلال استغلال الأزمة الراهنة مع الصين، وتضخيم التهديدات الخارجية، لإضفاء الشرعية على خططها التوسعية، وتعزيز نشاطها العسكري خارج النطاق الذي التزمت به خلال العقود الماضية.

في المقابل، رأى أستاذ العلاقات الدولية في معهد وان تشاي للأبحاث والدراسات في هونغ كونغ، ليو مينغ، في حديث مع "العربي الجديد"، أن الخطوة اليابانية مبررة، وأن مخاوف طوكيو تفاقمت مؤخراً بسبب الخلاف حول التصريحات الأخيرة لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي المتعلقة بجزيرة تايوان، والتي تعتبرها بكين إقليماً يجب إخضاعه لسيطرتها، بالقوة إذا لزم الأمر. واعتبر أن ردة الفعل الصينية المبالغ فيها، ونشر قطع عسكرية بالقرب من المياه الإقليمية لليابان، استدعت إجراءات احترازية، وبالتالي نشر صواريخ أرض ــ جو متوسطة المدى في جزيرة يوناغوني يأتي في هذا السياق.

من جهة ثانية، نفت اليابان، الخميس الماضي، ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نصح تاكايتشي بعدم استفزاز الصين بشأن سيادة تايوان. وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية مينورو كيهارا، في مؤتمر صحافي: "يحتوي المقال على فقرة تقول، في مسألة سيادة تايوان، إن (ترامب) نصحها بعدم استفزاز الحكومة الصينية. لا توجد مثل هذه الحقيقة". وكانت وكالة رويترز و"وول ستريت جورنال" نقلتا عن مصادر يابانية قولها إن ترامب طلب من تاكايتشي، في اتصال هاتفي الثلاثاء الماضي، تجنب المزيد من التصعيد في النزاع مع الصين. وذكرت الصحيفة إن "المسؤولين اليابانيين قالوا إن الرسالة مثيرة للقلق". وأضافت: "لم يكن الرئيس يريد أن يعرّض الاحتكاك بشأن تايوان الوفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي مع شي للخطر، والذي يتضمن وعداً بشراء المزيد من المنتجات من المزارعين الأميركيين الذين تضرروا بشدة من الحرب التجارية".

تفوق عسكري صيني

وفي ظل هذا السجال بين بكين وطوكيو، يبقى الجيش الصيني متفوقاً على نظرائه في المنطقة، بما في ذلك القوات اليابانية، فالصين هي صاحبة أكبر جيوش العالم عددياً، إذ بلغ تعداده حالياً نحو 2.3 مليون جندي، يتوزعون بين خمس وحدات: البرية والبحرية والجوية والقوة الصاروخية ووحدة الدعم الاستراتيجي. وقد احتلت الصين المركز الثالث في تصنيف ترتيب أقوى جيوش العالم في 2025 بعد أميركا وروسيا، وفقاً لتقرير صدر عن مؤشر "غلوبال فايرباور"، أخيراً، بميزانية عسكرية بلغت 249 مليار دولار.



ليو مينغ: ردة الفعل الصينية المبالغ فيها استدعت إجراءات احترازية يابانية

ومنذ وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السلطة في 2013، خضع الجيش الصيني لتحديثات عدة، لعل أبرزها تطوير القدرات التكنولوجية واستثمارها في الاستخدامات العسكرية، مثل تطوير مسيّرات عسكرية قادرة على ضرب الأهداف سريعة الحركة والبقاء في الجو لفترات أطول مقارنة بالطائرات المأهولة. وكذلك التحديثات التي خضعت لها حاملة الطائرات الصينية "فوجيان"، التي وصفتها بكين في وقت سابق بأنها أكبر سفينة حربية عاملة بالطاقة التقليدية في العالم.

في المقابل، احتلت اليابان المرتبة الثامنة في تصنيف ترتيب أقوى جيوش العالم 2025 حسب مؤشر "غلوبال فايرباور"، وهي لديها 257 ألف جندي في الخدمة يتوزعون على ثلاثة قطاعات: البرية والبحرية والجوية. ووفق المادة التاسعة من دستور اليابان لما بعد الحرب، فإن طوكيو تنبذ الحرب نهائياً وتعلن أن اليابان لن تحتفظ أبداً بقوات مسلحة. وقد فسرت الحكومات المتعاقبة هذه المادة على أنها تسمح بالحد الأدنى الضروري للدفاع عن النفس. ولعقود، استُبعدت الأسلحة الهجومية والقتال في الخارج. ولكن خلال العقد الأخير بدأت اليابان بتعزيز قدراتها العسكرية بالاعتماد على الولايات المتحدة، وسمحت قوانين الأمن الصادرة بين 2015 و2016، باستخدام محدود للقوة في الخارج، ولكن بشروط صارمة فقط. وهي: مواجهة اليابان تهديداً وجودياً، وأن يكون أي إجراء متناسباً ودفاعياً بطبيعته.