- تم تعيين شبانة محمود وزيرة للخزانة من قبل رئيس الحكومة البريطانية آندي بيرنهام، رغم المخاوف من قلة خبرتها الاقتصادية، وذلك لدعم مشروعه الإصلاحي الطموح. - بدأت شبانة مسيرتها السياسية كنائبة في البرلمان البريطاني عام 2010، وتميزت بمواقفها اليمينية المحافظة، مما أكسبها دعم رجال الأعمال والشركات الكبرى. - تعرضت شبانة لانتقادات بسبب سياساتها القريبة من اليمين المتطرف، لكنها أظهرت قدرة على مواجهة الضغوط، مما جعلها تحظى بدعم فريق بيرنهام.

حسم رئيس الحكومة البريطانية الجديد آندي بيرنهام جدلاً غير مسبوق في تاريخ البلاد الحديث، بشأن منصب وزير الخزانة، ثاني أقوى شخصية في الحكومة وجاره في المبنى رقم 11 في داوننغ ستريت، عندما أسند المهمة إلى شبانة محمود وزيرة الداخلية المثيرة للجدل في عهد كير ستارمر المستقيل.

بهذا القرار، انتصر بيرنهام لتيار رجال الأعمال والشركات الكبرى التي خشيت وحذرت من تعيين إيد ميليباند، وزير الطاقة في وزارة ستارمر، في المنصب الذي سيؤدي شاغله دوراً حاسماً في مشروع بيرنهام الإصلاحي الرامي إلى تحسين حياة البريطانيين. ورغم افتقادها إلى الخبرة والمعرفة الاقتصادية والمالية، فإن جرأة شبانة في اتخاذ القرارات الصعبة، وإن أثارت الجدل والمخاوف أحياناً، جعلتها المرشحة الأفضل للمنصب الجديد، والأكثر استعداداً لتحمل المسؤولية عن سياسات يحتاج إليها مشروع بيرنهام الطموح، رغم التباين في الاتجاه السياسي لكل منهما. وهذا هو أحد أسباب تفضيل رئيس الوزراء الجديد شبانة لهذا المنصب على ميليباند، الذي كان أحد مستشاريه المقربين، ومن أوائل كبار وزراء ستارمر الذين دعوه إلى الاستقالة، كي يُفتح طريق بيرنهام إلى داوننغ ستريت.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات الاقتصادية التي قد تواجه شبانة محمود في منصبها الجديد؟ كيف أثرت مواقف شبانة محمود السياسية على علاقتها بحزب العمال والتيارات السياسية الأخرى؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

انشغلت شبانة، المحامية البارزة خريجة جامعة أكسفورد، بالسياسة بعد سنوات قليلة من عملها محاميةً متخصصةً في القانون التجاري. وبدأت مشوارها السياسي في عام 2010، عندما دخلت مجلس العموم (البرلمان البريطاني)، وهي في سن الثلاثين، نائبة عن إحدى دوائر برمنغهام، لتصبح واحدة من أولى النائبات المسلمات في البرلمان. وبعد 14 عاماً من العمل البرلماني، اختار ستارمر شبانة، ذات الأصول الباكستانية، لمنصب وزيرة العدل الذي مكثت فيه نحو عام، ثم اختارها وزيرةً للداخلية عام 2025.

كل مواقف شبانة محمود السياسية تصنفها ضمن جناح اليمين المحافظ في حزب العمال، بعيداً عن تيار اليسار العمالي، الذي يوصف ميليباند بأنه أحد رموزه. وهذا ما يبرر حصولها على دعم مؤسسات الأعمال والشركات الكبرى المتوجسة من خطط ميليباند، ذي الخلفية العلمية والخبرة الاقتصادية القوية التي اكتسبها من عمله مستشاراً لوزارة الخزانة. فهذه الخطط ذات طابع يساري مؤيد لسياسية تأميم المرافق والخدمات والقطاعات الاقتصادية، مع معارضة تحميل الناس، عبر الضرائب، عبء إصلاح الاقتصاد.

وبسبب انتمائها إلى اليمين العمالي تعرّضت شبانة ولا تزال، لانتقادات لأن مواقفها تبدو أقرب إلى سياسات حزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني المتطرف بزعامة نايجل فاراج، خاصة تلك التي تصر على إدخال إصلاحات جذرية على قوانين الهجرة واللجوء وتأمين الحدود، للحد من وصول المهاجرين وطالبي اللجوء إلى بريطانيا. ومنذ توليها وزارة الداخلية، أثارت السياسية العمالية، البالغة من العمر 46 عاما، غضب المسلمين وأنصار فلسطين من مختلف قطاعات المجتمع في بريطانيا، بسبب القوانين التي اقترحتها. ومن بين أبرز هذه القوانين، تلك التي تعرضت لهجوم مستمر من قبل جماعات حقوق الإنسان البريطانية والدولية والأممية، لأنها تحدّ من حرية التظاهر.

وبسبب هذه القوانين، تواجه حركة فلسطين موجة ملاحقات ومحاكمات غير مسبوقة في بريطانيا، ما عرض وزارة الداخلية في عهد شبانة، لموجة انتقادات وصفتها بأنها باتت "أداة للقمع" ووضعت بريطانيا ضمن قائمة الدول التي أصبح لديها "سجناء سياسيين"، كما قالت ليندسي جيرمان، منسقة "تحالف أوقفوا الحرب" لـ"العربي الجديد". وتؤكد شبانة دائماً أنها ضد تقييد حرية التظاهر والتعبير الحر عن الرأي، غير أن موقفها من حركة "بالستاين أكشن" أثار الكثير من التساؤلات التي بلغت حد الاتهام بأنها تسعى إلى إرضاء الطبقة الحاكمة في بريطانيا، على أمل أن تُمكن من تولي زعامة حزب العمال والحكومة (قبل أن يبدى بيرنهام رغبته في خلافة ستارمر، تردّد اسم شبانة ضمن قائمة الطامحين للمنافسة على الخلافة). ورغم أن المحكمة العليا البريطانية أبطلت قرار إيفيت كوبر، سابقتها في وزارة الداخلية، بتصنيف الحركة منظمة إرهابية، فإن شبانة أصرّت على رفع الملف إلى محكمة الاستئناف التي أبقت على الحركة ضمن قائمة الإرهاب.

مع كل هذا الجدل، انتصر مؤيدو شبانة في فريق بيرنهام الذي اقتنع، على الأقل في المرحلة الحالية، بأنه رغم افتقادها إلى الخبرة والمعرفة بالشأن الاقتصادي، فإنها تتمتع بشخصية عملية قادرة على نقل خبرتها، في مواجهة الضغط بسبب القرارات الصعبة، من وزارة الداخلية إلى وزارة الخزانة.