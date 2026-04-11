س/ ج | ما نعرفه عن المفاوضات في إسلام أباد بين أميركا وإيران

- المفاوضات المرتقبة في إسلام أباد: تستضيف العاصمة الباكستانية مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بمشاركة دول الخليج، بهدف التوصل لاتفاق سلام رغم الخلافات حول قضايا مثل مضيق هرمز وتعويضات الحرب. - جدول الأعمال والتحديات: تشمل المفاوضات مقترحات إيرانية وأميركية تتضمن قضايا شائكة مثل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ووقف إطلاق النار في لبنان، وسط تفاؤل حذر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. - الإجراءات الأمنية في إسلام أباد: فرضت السلطات الباكستانية طوقاً أمنياً مشدداً مع نشر قوات لضمان الأمن، وتُدرس مواقع لعقد اللقاء الحاسم، مؤكدة التزامها بتسهيل المحادثات دون التدخل.

تبدد غبار الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أسبوعين على الأقل بموجب الهدنة التي وافقت عليها الأطراف، غير أنّ التوصل إلى اتفاق لا يزال بعيد المنال؛ إذ من غير الواضح ما إذا كانت المحادثات المفترض أن تُعقد اليوم السبت، في العاصمة الباكستانية إسلام أباد ستُفضي إلى ذلك. وإن تزعم إسرائيل أنّ هجماتها قد تقلّصت على لبنان، بتوجيه من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لكن لا تزال المعارك جنوباً بين جيش الاحتلال وحزب الله دائرة حتّى اللحظة، وسط استمرار الأخير في إطلاق رشقات صاروخية على المستوطنات الإسرائيلية الشمالية.

وفي الأثناء تتجه أنظار العالم إلى العاصمة الباكستانية؛ حيث يُتوقع الكثير من المفاوضات. وفي ما يلي مجموعة من الأسئلة والأجوبة عما يجري في إسلام أباد:

من يُشارك في المفاوضات؟

يرأس نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس

الوفد الأميركي، إلى جانب صهر ترامب ومبعوثه جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص للرئيس، ستيف ويتكوف. ويُعتبر فانس من الوجوه البارزة غير المؤيدة للحرب داخل الدائرة المقرّبة من ترامب، إذ عبّر مراراً عن شكوكه حيال التدخلات العسكرية، وسبق أن عارض إرسال قوات للمشاركة في حرب غير محددة بإطار زمني.

أمّا الوفد الإيراني، فيرأسه رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف

ما جدول الأعمال؟

، ويرافقه وزير الخارجية عباس عراقجي، إلى جانب أمين مجلس الدفاع، علي أكبر أحمديان، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، إضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان الإيراني. كذلك ستصل وفود من دول الخليج، بما في ذلك قطر والسعودية، اللتان تعرضتا لمئات الصواريخ والطائرات المسيّرة من إيران خلال الحرب، ومن المحتمل أن تشاركا في محادثات جانبية. إلا أن وكالة "فارس" الإيرانية نفت مشاركة دول أخرى في المفاوضات، مؤكدة ألّا صحة لتقارير عن مشاركة الصين وروسيا والسعودية وقطر فيها.

أشار ترامب إلى "مقترح من 10 بنود من إيران"، واصفاً إياه بأنه "أساس للتفاوض". لكن القائمة التي قدّمتها إيران تتضمن بعضاً من المطالب التي يعارضها الأميركيون بشدّة. ومن بينها الاعتراف بسيطرتها على مضيق هرمز، ودفع تعويضات عن أضرار الحرب، والتوصل إلى ترتيب بشأن تخصيب اليورانيوم، وإنهاء الحرب على إيران وحلفائها، وانسحاب الولايات المتحدة من جميع قواعدها في منطقة الخليج. وفي المقابل، ذكرت شبكة "سي أن أن" الأميركية أن لدى ترامب وفريقه مقترحاً خاصاً من 15 بنداً.

بدورها أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأنّ الفريق المفاوض الإيراني، تبادل قبل إعلان وقف إطلاق النار المؤقت، عدة رسائل مكتوبة مع الجانب الأميركي عبر الوسيط الباكستاني، مضيفة أن الشروط المسبقة التي وضعتها طهران لبدء المفاوضات، "تتضمن أيضاً الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدة ووقف إطلاق النار في لبنان". وأكد مصدر إيراني رفيع لوكالة رويترز أنّ الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة موجودة في قطر وبنوك أجنبية أخرى، لكنه أشار إلى أن الإفراج عن الأصول "مرتبط أيضاً بشكل مباشر بضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز قبل أي اتفاق سلام دائم". غير أنّ مسؤولاً أميركياً في البيت الأبيض نفى، بحسب "رويترز"، ضحة هذه التقارير.

ما الذي قد تُفضي إليه المفاوضات؟

رغم حالة عدم اليقين، قال مصدر مطّلع لشبكة "سي أن أن"، إنّ مسؤولين أميركيين استعدوا بسرعة خلال الساعات الـ24 الماضية لإجراء المحادثات. ورغم الخلافات، صرّح ترامب لشبكة "أن بي سي" بأنه "متفائل جداً" بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام، مضيفاً أن المحادثات الخاصة تشير إلى أن قادة إيران يرغبون في تحقيق السلام. ورغم ذلك لا تزال هناك أسئلة حاسمة بشأن وقف إطلاق النار وأساس هذه المحادثات. ففيما أعلنت إيران وباكستان أن وقف إطلاق النار يشمل أيضاً لبنان، أكّدت الولايات المتحدة وإسرائيل أن هذا ملف منفصل.

وبعد أن صرّح رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بأنه يسعى لمفاوضات "سلام" مع لبنان، قال إن هذه المحادثات ستُجرى "تحت النار". في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنّ أي مفاوضات سلام ستكون "بلا معنى" إذا جرت في وقت تستمر فيه الغارات على بيروت.

ماذا يقول ترامب؟

خلافاً لتصريحاته لشبكة "أن بي سي"، بدا ترامب متشدداً أكثر في سلسلة منشورات على منصته "تروث سوشال"؛ حيث جدد تهديداته لإيران، مشيراً إلى أنّ "النفط سيبدأ بالتدفق مجدداً في القريب العاجل. سترون أنّ النفط سيبدأ بالتدفق، سواء بمساعدة إيران أو من دونها. بالنسبة إليّ، لا فرق على أي حال". وفي حديثه مع الصحافيين ليلة الجمعة السبت، قال: "على أيّ حال سيفتح مضيق هرمز قريباً جداً"، متمنياً التوفيق للوفد الأميركي في المحادثات. وأضاف: "سنرى ما سيحدث، لدينا فريق جيد. لن يكون هناك سلاح نووي وهذا يمثل 99% من القضية".

وبشأن مضيق هرمز، أوضح أنه لن يسمح لإيران بفرض رسوم، موضحاً أن "هذه مياه دولية، ولن نسمح بحدوث ذلك. سيُفتح المضيق ودول أخرى ستساعد وهذا لن يكون سهلاً". وعندما سُئل عمّا إذا كانت لديه "خطة بديلة" إن لم يُفتح المضيق، أجاب: "لا حاجة لخطة بديلة". وأكد أن المضيق سيكون جزءاً من الاتفاق، لكنه "سيفتح تلقائياً".

وبعد ساعات، نشر منشوراً آخر قال فيه إن إيران "تقوم بعمل سيئ للغاية، بل ومخزٍ"، مضيفاً: "هذا ليس الاتفاق الذي لدينا!". وهاجم صحيفة وول ستريت جورنال بعد أن ذكرت أنه أعلن النصر على إيران مبكراً؛ إذ ردّ قائلاً: "في الواقع، هذا انتصار، ولا يوجد شيء اسمه مبكر جداً في ذلك". وفي مقابلة مع "نيويورك بوست"، أطلق تهديداً إضافياً، مشيراً إلى أن السفن الأميركية في الشرق الأوسط تتسلح تحسباً لاحتمال فشل المفاوضات. وفي منشور آخر، قال إن "الإيرانيين لا يدركون أنهم لا يملكون أوراقاً سوى ابتزاز قصير المدى للعالم عبر الممرات المائية الدولية".

ما الذي تقوله إيران؟

بعد وقت قصير من وصول الوفد الإيراني إلى إسلام أباد، نُقل عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي يقود فريق التفاوض، قوله إن إيران "لديها نيات حسنة، لكنها لا تثق بالولايات المتحدة". وأضاف أن طهران "مستعدة لاتفاق إذا قدمت الولايات المتحدة موافقة حقيقية ومنحت إيران حقوقها". وفي وقت لاحق، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" بأنّ الوفد الإيراني المشارك في المحادثات سيلتقي صباحاً رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف. وأشارت إلى أن "المفاوضات مع الولايات المتحدة ستبدأ بعد ظهر اليوم السبت في إسلام أباد، إذا قُبلت الشروط المسبقة التي وضعتها إيران".

ما إجراءات إسلام أباد تزامناً مع المفاوضات؟

فُرض طوق أمني على شوارع إسلام أباد بالتزامن مع التحضيرات للمفاوضات التي يؤكد مسؤولون باكستانيون أنها ستُعقد في موعدها. وفي الصدد، نُشرت قوات الجيش ووحدات شبه عسكرية من الحراس لتعزيز الأمن في المدينة، مع إعلان عطلة رسمية يومي الخميس والجمعة، ما جعل الشوارع شبه خالية على غير العادة.

وقال مسؤولون باكستانيون إنهم يلتزمون الصمت بشأن تفاصيل الترتيبات لأسباب أمنية ودبلوماسية، لكنهم أكدوا أن التحضيرات تسير بسرعة كاملة. وأضاف أحدهم: "أولويتنا أن تسير المحادثات بسلاسة. لا نريد أن نبدو وكأننا نعرقلها، فدورنا هو التسهيل والوساطة، وسنترك لإيران والولايات المتحدة إعلان أي تطورات إعلامياً إن رغبوا في ذلك". وفي وقتٍ سابق مساء أمس الجمعة، قال رئيس الوزراء شهباز شريف إن المحادثات تمثل "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم.

أين ستُعقد المحادثات وكم يوماً تستمر؟

بسبب المخاطر الأمنية المرتفعة، أكد مسؤولون في باكستان أنه يُنظر في 3 إلى 4 مواقع محتملة لعقد اللقاء الحاسم بين إيران والولايات المتحدة. ومن بين أبرز الخيارات المطروحة فندق "سيرينا إسلام أباد" الفاخر في العاصمة، الذي قد يستضيف المفاوضات أيضاً. وقد أخلي الفندق من النزلاء، وأُغلقت الطرق ضمن دائرة قطرها 3 كيلومترات حوله ووُضعت تحت سيطرة الجيش. بالإضافة إلى ما سبق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن مواقع أخرى قيد الدراسة؛ بينها مكتب رئيس الوزراء، ومركز مؤتمرات إسلام أباد، أو منشأة عسكرية شديدة التحصين.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن ما نشرته شبكة "سي أن أن" حول استمرار المفاوضات في إسلام أباد لعدة أيام "لا يستند حتى الآن إلى معلومات مؤكدة"، موضحة أن الترتيبات الحالية تشير إلى أنه في حال انطلاق المفاوضات، من المرجح أن تُعقد ليوم واحد فقط. وأضافت أن إيران "ما زالت في مرحلة تقييم موقف الطرف الآخر، وإذا بدأت المحادثات فستكون ابتداءً من عصر اليوم"، مشيرة إلى أن البرنامج حالياً هو أن تقتصر المفاوضات على يوم واحد.