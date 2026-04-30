"سي بي إس نيوز": اندلاع حريق هائل في مدمرة أميركية

- اندلع حريق هائل على متن المدمرة الأميركية "يو إس إس هيغينز"، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتعطل أنظمة الدفع، دون وقوع إصابات بين أفراد الخدمة. - لم تتوفر تفاصيل حول كيفية اندلاع الحريق أو الأجزاء المتضررة، وكانت المدمرة راسية في سنغافورة منذ فبراير الماضي. - في حوادث منفصلة، اندلعت حرائق على متن حاملتي الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" و"يو إس إس جيرالد آر فورد"، مما أدى إلى إصابات بين البحارة.

كشفت شبكة "سي بي إس نيوز"، اليوم الخميس، أن حريقا هائلا اندلع مطلع هذا الأسبوع على متن المدمرة الأميركية "يو إس إس هيغينز"، وهي مدمرة صواريخ موجهة تُعدّ ركيزة أساسية للوجود البحري الأميركي المتقدم في آسيا.

وأدى الحريق، بحسب ما نقلت الشبكة عن أحد المسؤولين الأميركيين، إلى انقطاع التيار الكهربائي وتعطل أنظمة الدفع في المدمرة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين أفراد الخدمة الأميركية حتى يوم أمس الأربعاء. ولم تتوفر تفاصيل حول كيفية اندلاع الحريق والموقع الدقيق للمدمرة "هيغينز" في قيادة المحيطين الهندي والهادئ الأميركية (INDOPACOM). كما لم تتوفر تفاصيل حول الأجزاء المتضررة من السفينة ومدة الإصلاح. وكانت المدمرة "هيغينز" راسية في سنغافورة اعتبارًا من فبراير/شباط الماضي، وفقًا لبيانات نظام التعرف الآلي للسفن البحرية (AIS Marine)، بحسب الشبكة.

وقالت الشبكة إنه في وقت سابق من هذا الشهر، اندلع حريق صغير على متن حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور"، ما أسفر عن إصابة ثمانية بحارة أميركيين. وفي حادث منفصل، اندلع حريق في غرف الغسيل على متن حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد آر فورد"، ما أسفر عن إصابة بحارين.

وأكد مسؤول أميركي لشبكة "سي بي إس نيوز"، أمس الأربعاء، أنه من المتوقع أن تغادر حاملة الطائرات "فورد" ومجموعة حاملات الطائرات المرافقة لها الشرق الأوسط في الأيام المقبلة. وكانت "فورد" واحدة من ثلاث حاملات طائرات عاملة في المنطقة.

وتُعدّ حاملة الطائرات "هيغينز"، المتمركزة في يوكوسوكا باليابان، جزءًا من القوات البحرية المنتشرة في الخطوط الأمامية والمُلحقة بالأسطول السابع، وهو عنصر أساسي في قيادة المحيطين الهندي والهادئ الأميركية، التي تُشرف على العمليات العسكرية الأميركية في أكثر من نصف الكرة الأرضية، وفقا للشبكة.