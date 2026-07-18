- تعرضت قاعدتان أردنيتان لهجوم إيراني أدى إلى إصابة عدد من العسكريين الأميركيين، دون وقوع وفيات بين الأميركيين أو الأردنيين حتى الآن، وفقًا لمصادر "سي بي إس نيوز". - ارتفع عدد المصابين الأميركيين في الحرب الإيرانية إلى 13 جندياً، بينهم 10 من الجيش و3 من البحرية، حسب إحصاء وزارة الدفاع الأميركية. - تصاعدت الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تبادل الطرفان الضربات على منشآت عسكرية وبنية تحتية، وسط توتر متزايد بشأن مضيق هرمز.

أفادت مصادر لشبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، ليل الجمعة - السبت، بإصابة عدد من العسكريين الأميركيين في هجوم إيراني استهدف قواعد أردنية هذا الأسبوع. وصرّح مسؤولون أميركيون للشبكة، شرط عدم الكشف عن هويتهم، بأن إيران اعتدت على قاعدتين أردنيتين على الأقل هذا الأسبوع، ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين الأميركيين. ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات بين الأميركيين أو الأردنيين حتى الآن. ولم تتضح بعد مدى خطورة الإصابات.

ووفقاً للإحصاء الرسمي للضحايا الصادر عن وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون"، ارتفع عدد أفراد القوات الأميركية الذين أُصيبوا في الحرب الإيرانية إلى 13 جندياً منذ يوم الاثنين الماضي. وبحسب البيانات الواردة في نظام تحليل ضحايا الدفاع، فإن الجنود المصابين الـ13 يتوزعون بين 10 جنود من الجيش وثلاثة بحارة من القوات البحرية. ولم تتوفر معلومات إضافية، بما في ذلك تاريخ أو مكان إصابتهم. أخبار إيران تعلن استهداف قاعدة التنف... ودمشق تنفي وقوع أي هجوم

ورفض الكابتن تيم هوبكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، تقديم أي تفاصيل لـ"أسوشييتد برس" حول الإصابات أو القواعد والأصول الأميركية التي تعرضت للقصف في موجة القتال المتجددة. ويبلغ إجمالي عدد الضحايا الأميركيين في الحرب على إيران إلى الآن 14 قتيلاً و427 جريحاً. وكانت القيادة المركزية قد ذكرت في وقت سابق أن أغلب الجرحى أصيبوا بإصابات دماغية .

وصعّدت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما في المنطقة، أمس الجمعة، إذ تبادل الطرفان الضربات التي استهدفت منشآت بنية تحتية وأهدافاً عسكرية، في وقت يحتدم فيه الصراع بينهما بشأن مضيق هرمز. ومنذ أيام، تشنّ الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تنفذ طهران اعتداءاتها على عدد من دول المنطقة.