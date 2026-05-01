"سي بي إس": كلفة الحرب الأميركية على إيران بلغت 50 مليار دولار

- كشف تقرير إعلامي أميركي أن كلفة الهجمات الأميركية على إيران بلغت نحو 50 مليار دولار، وهو ضعف الرقم المعلن من البنتاغون البالغ 25 مليار دولار، حيث لم تشمل الأرقام المعلنة كلفة المعدات المتضررة أو المفقودة. - أكد مسؤول في الأمم المتحدة أن المبلغ الذي أنفقته الولايات المتحدة على الحرب يمكن أن يغطي احتياجات إنسانية لأكثر من 87 مليون شخص، مشيراً إلى أن الطلبات الإنسانية تمثل أقل من 1% من الإنفاق العالمي على الأسلحة. - أشار توم فليتشر إلى أن الحرب أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية بنسبة 20%، مما زاد من تعقيد العمليات الإنسانية، مع تضاعف عدد الجياع في الصومال.

أفاد تقرير إعلامي أميركي بأن كلفة الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على إيران بلغت نحو 50 مليار دولار، رغم تصريحات مسؤولين بوزارة الحرب (البنتاغون) بأنها لم تتجاوز 25 مليار دولار. وبحسب تقرير لقناة "سي بي إس" الأميركية، اليوم الجمعة، نقلاً عن مسؤول مطّلع، قاربت كلفة العمليات الأميركية ضد إيران ضعف الرقم المعلن للرأي العام.

وأوضح المصدر أن مسؤولي البنتاغون ذكروا خلال إفاداتهم هذا الأسبوع أمام الكونغرس أن كلفة العملية تبلغ نحو 25 مليار دولار، إلا أن هذا الرقم لا يعكس الحقيقة. وأضاف أن الأرقام المعلنة لا تشمل كلفة المعدات التي تضررت أو فُقدت خلال العمليات، مشيراً إلى أن الكلفة الفعلية تقارب 50 مليار دولار.

وأمس أكد مسؤول في الأمم المتحدة أن ما أعلن البنتاغون إنفاقه على حرب إيران يمكن أن يغطي كامل احتياجات المنظمة لتقديم دعم منقذ للحياة لأكثر من 87 مليون شخص خلال عام 2026، وقت أطلق فيه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) نداءً لجمع 23 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لهذا العام.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر في تصريح لوكالة فرانس برس: "أعرف ما يمكننا فعله بمبلغ 25 مليار دولار"، مشيراً إلى أن ما طلبه أوتشا "يمثل أقل من 1% مما ينفقه العالم على الأسلحة والدفاع في العام المقبل".

وأوضح فليتشر أن الحرب وما نتج عنها من إغلاق مضيق هرمز أدّيا إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية بنسبة 20%، ما زاد تعقيد العمليات الإنسانية. وأضاف: "هذا يجعل عملنا أصعب، لكنه يدفع أيضاً المزيد من الناس إلى الجوع"، مشيراً بشكل خاص إلى الصومال حيث أدلى بتصريحاته. وتابع: "نقدّر أن عدد الجياع الآن تضاعف مقارنة بما كان عليه قبل ستة أشهر".

وعلى الصعيد العالمي، أشار فليتشر إلى أن أكثر من 300 مليون شخص بحاجة ماسة إلى الدعم، إلا أن المنظمة اضطرت إلى إعطاء الأولوية لـ87 مليوناً فقط، بسبب تقليص الميزانيات، في ظل خفض الولايات المتحدة ودول أخرى مساهماتها، وحذر من أنه من دون توفير التمويل اللازم، "ستُزهق مئات الملايين من الأرواح على مدى السنوات المقبلة".

(الأناضول، فرانس برس، العربي الجديد)