"سي بي أس": محادثات أميركية روسية سرية في أبوظبي بشأن أوكرانيا

استضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء أمس الاثنين، محادثات سرية حول ملف أوكرانيا بين مسؤولين روس وأميركيين، وفقا لما كشفته صحيفة "فاينانشال تايمز" وشبكة "سي بي أس" اليوم الثلاثاء. وقالت الشبكة الأميركية نقلا عن مصادر دبولماسية إن وزير الجيش الأميركي دان دريسكول "يزور أبوظبي للقاء مسؤولين روس".

وقال مسؤول أميركي للشبكة: "التقى الوزير دريسكول بأعضاء الوفد الروسي لعدة ساعات في أبوظبي. ومن المقرر أن يلتقي بهم مجددًا على مدار اليوم الثلاثاء لمناقشة عملية السلام ودفع المفاوضات (بشأن أوكرانيا) قدمًا بسرعة". ولم تتضح بعد هوية أعضاء الوفد الأميركي في أبوظبي، بحسب الشبكة.

وتأتي هذه المحادثات في أعقاب جولة مناقشات بين أوروبا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف حول الخطة المقترحة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، والتي واجهت اعتراضات أوكرانية وأوروبية، قبل إجراء تعديلات عليها، فيما لا تزال المداولات بشأنها مستمرة.

وكان دريسكول، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومبعوث ترامب ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، من ضمن الوفد الأميركي الذي أجرى المحادثات في جنيف. وزار دريسكول العاصمة الأوكرانية الأسبوع الماضي. وبحسب الشبكة، ناقش مسؤولون أميركيون وأوكرانيون في جنيف زيارة محتملة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع. وقال زيلينسكي مساء أمس الاثنين إن "ٌقضايا حساسة" في خطة السلام سيناقشها مع ترامب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، أمس الاثنين، إن ترامب ما زال يأمل بأن تؤدي المفاوضات الجارية بشأن إحلال السلام في أوكرانيا إلى نتائج ملموسة. وأوضحت ليفيت أن مناقشات مثمرة للغاية جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع بين فريق الأمن القومي للرئيس والوفد الأوكراني، مشيرة إلى أنه لم يتبق سوى "عدد قليل من النقاط" التي لا يزال الخلاف قائما بشأنها.

أوكرانيا تخسر في دونيتسك

وفي خلفيات المحادثات، صرح مسؤول أميركي لشبكة "سي بي أس" بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد، على ما يبدو، أنه سيسيطر على منطقة دونيتسك الأوكرانية بطريقة أو بأخرى، إما من خلال تسوية تفاوضية أو في ساحة المعركة. وقد انطلقت مفاوضات إدارة ترامب في جنيف من فرضية أن بوتين مُحق. وقال المسؤول الأميركي إن مسار القتال يشير إلى سيطرة روسيا على دونيتسك. وأشار المسؤول إلى أن التقدم الروسي في مدينة بوكروفسك الواقعة على خط المواجهة الشرقي، والتي تُعد مركزًا لوجستيًا لأوكرانيا، لا يُمثل مؤشرًا إيجابيًا إلى آفاق كييف الدفاعية.