- سلطنة عُمان تقترح إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسارين منفصلين، حيث يظل الممران مفتوحين، مع حرية الملاحة في الممر الجنوبي عبر المياه العُمانية، بينما يتطلب الممر الشمالي موافقة مسبقة من إيران. - عُمان وإيران تتفقان على مواصلة المباحثات الفنية والسياسية لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز، وسط جهود قطرية وباكستانية لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. - محادثات في مسقط بين إيران وسلطنة عُمان بمشاركة قطرية، تهدف لإصدار بيان حول الفتح الكامل للممر الأوسط في مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

نقلت شبكة "سي أن أن"، مساء اليوم السبت، عن مصدر مطلع قوله إن سلطنة عُمان أعدت مسودة مقترح ينص على إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسارَين يداران على نحوٍ منفصل، وذلك في أعقاب محادثات أجرتها عُمان مع إيران اليوم في مسقط بشأن الممر الحيوي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الشروط التي كانت سارية قبل بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران نهاية فبراير/شباط الماضي والتي سيتم تطبيقها على الممر الجنوبي؟ ما هي الآليات المناسبة التي ناقشها الوزيران الإيراني والعماني للمرور الآمن للسفن في مضيق هرمز؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأضافت الشبكة الأميركية أن المسودة تنص على أن يظل الممران مفتوحين، فيما سيتيح الممر الجنوبي، عبر المياه الإقليمية العُمانية، حرية الملاحة وفق الشروط التي كانت سارية قبل بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران نهاية فبراير/شباط الماضي. وأشارت "سي أن أن" إلى أن السفن العابرة عبر الممر الشمالي، المارّ في المياه الإقليمية الإيرانية، ستحتاج إلى موافقة مسبقة من إيران، من دون فرض أي رسوم عبور بموجب الاتفاق.

وقالت وزارة الخارجية العُمانية، في بيان مساء اليوم، إنها اتفقت مع الجانب الإيراني على مواصلة المباحثات بشأن مضيق هرمز على المستوى الفني والسياسي "للتوصل إلى التوافقات المطلوبة وفقاً للقانون الدولي"، وذلك في أعقاب المباحثات مع إيران حول الملاحة في مضيق هرمز وضمان سلامتها وحريتها.

وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم، مباحثات في مسقط مع نظيره العماني بدر البوسعيدي بشأن ملف مضيق هرمز، في ضوء تحول المضيق ومسار الملاحة فيه إلى خلاف شائك بين طهران وواشنطن. وتبادل عراقجي والبوسعيدي وجهات النظر بشأن "الآليات المناسبة" للمرور الآمن للسفن في مضيق هرمز، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من مذكرة تفاهم إسلام أباد الموقعة بين طهران وواشنطن. كما ناقش الوزيران، خلال اللقاء، مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية، ولا سيّما ملف مضيق هرمز.

اقتصاد دولي من هرمز إلى بنما: تعرف على رسوم العبور بأهم الممرات المائية العالمية

يأتي ذلك بينما يكثف الوسيطان القطري والباكستاني جهودهما لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، في أعقاب جولة التصعيد الأخيرة بين الطرفين، سعياً إلى منع تدهور الأوضاع وانهيار مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في يونيو/ حزيران الماضي. ووصل وفد قطري إلى إيران أمس الجمعة، بحسب وكالة "تسنيم"، فيما دعت باكستان، التي تؤدي هي الأخرى دوراً في الوساطة، طهران إلى الحفاظ على "مكتسبات سلام تحققت بصعوبة" مع واشنطن، وفق ما كتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في منشور على منصة "إكس".

كما أفاد مراسل موقع أكسيوس الإخباري الأميركي باراك رافيد، اليوم، بأن مسؤولين قطريين شاركوا في المحادثات بين إيران وسلطنة عُمان في مسقط بشأن مضيق هرمز. وقال المراسل إنه حصل على هذه المعلومات من مصدر إقليمي مطلع، مشيراً إلى أنّ المحادثات دارت حول إصدار بيان مرتقب حول الفتح الكامل لـ"الممر الأوسط" في مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بشكل كلي وحر. وذكر مراسل أكسيوس أن ذلك الممر يقع في المياه الدولية.