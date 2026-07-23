قالت شبكة "سي أن أن" إن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) الجديد رومان غوفمان

التقى خلال زيارته واشنطن قبل نحو أسبوعين مع مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. وأضافت نقلاً عن أحد مصادرها أن غوفمان حمل معه خلال الزيارة معلومات استخباراتية بشأن جبل الفأس (بيكاكس ماونتن) واليورانيوم والاقتصاد بإيران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال إن بلاده ستشن قريباً "بقوة كبيرة" هجمات جديدة تستهدف منطقة جبل الفأس بالقرب من منشأة نطنز النووية في أصفهان، وذلك عقب التوترات الأخيرة التي شهدها مضيق هرمز. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك بالبيت الأبيض، الثلاثاء، مع الرئيس اللبناني جوزاف عون. وأوضح ترامب أن العمليات ضد طهران لم تنتهِ بعد، قائلاً: "سنضرب منطقة جبل الفأس في إيران قريباً جداً وبقوة كبيرة". وأضاف: "لم ننتهِ بعد من التعامل مع إيران، ولسنا بصدد المغادرة الآن"، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستستهدف "أي مكان تفكر إيران في استخدامه للعمليات النووية".

رداً على ذلك، حذرت إيران الولايات المتحدة من أنها ستعتبر استهداف منشآت نووية حساسة "توسيعاً لنطاق الحرب في المنطقة". وقال مقر "خاتم الأنبياء" المركزي للعمليات العسكرية الإيرانية، في بيان ليل الثلاثاء ــ الأربعاء، إنه في حال إقدام الولايات المتحدة على قصف المنشآت الإيرانية النووية والحساسة، فإن "إيران ستعتبر ذلك توسيعاً لنطاق الحرب في المنطقة، وستصبح جميع مصالح الولايات المتحدة وحلفائها هدفاً لهجمات قوية من قبل القوات المسلحة الإيرانية".

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي، الأربعاء عن مصدرين وصفهما بالمطلعين، أن رئيس الموساد زار واشنطن لإجراء محادثات بشأن الحرب في المنطقة والبرنامج النووي الإيراني. ولفت تقرير "أكسيوس" إلى أن غوفمان يُعد أحد أقرب مستشاري رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفاً أن هذه أول زيارة يقوم بها لواشنطن منذ توليه منصبه في يونيو/ حزيران الماضي.

وفي الكواليس، ذكر "أكسيوس" أن غوفمان التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جون راتكليف، إضافة إلى مسؤولين في البيت الأبيض، لافتاً إلى أن راتكليف كان من الأصوات الأكثر تشككاً داخل دائرة ترامب المقربة بشأن مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن مع إيران، وأنه حذر قبل توقيعها في سويسرا، في أواخر يونيو/ حزيران الماضي، من أن طهران ستفسر الاتفاق بشكل مختلف عمّا تفهمه واشنطن، بما في ذلك البنود المتعلقة بمضيق هرمز.