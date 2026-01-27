"سي أن أن": خطط أميركية لترسيخ حضور دائم لـ"سي آي إيه" في فنزويلا

- تعمل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) سراً لتعزيز الوجود الأميركي في فنزويلا، ضمن خطط إدارة ترامب لترسيخ النفوذ خلال المرحلة الانتقالية السياسية، معتمدة على نسج علاقات محلية وتأمين الحماية الأمنية. - من المتوقع بدء اتصالات غير رسمية مع فصائل الحكومة الفنزويلية والمعارضة عبر ملحق تابع للـCIA، لفتح قنوات تواصل مع الاستخبارات الفنزويلية ومراقبة تهديدات محتملة من الصين وروسيا وإيران. - ضباط الـCIA كانوا موجودين قبل استهداف مادورو، بينما عينت وزارة الخارجية لورا دوغو رئيسة لوحدة شؤون فنزويلا لتقييم استئناف العمليات تدريجياً.

نقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية عن مصادر متعددة قولها إن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) تعمل بسرية على تعزيز وجود أميركي دائم على الأرض في فنزويلا في إطار خطط تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب لترسيخ نفوذها في مستقبل البلاد. وأفادت المصادر بأن وزارة الخارجية الأميركية ستتولى الدور الدبلوماسي الرسمي طويل الأمد، غير أن الإدارة الأميركية يُرجّح أن تعتمد بشكل كبير على وكالة الاستخبارات المركزية لتمهيد عملية إعادة الانخراط الأميركي، في ظل المرحلة الانتقالية السياسية التي تشهدها فنزويلا، والتحديات الأمنية التي أعقبت سقوط نظام نيكولاس مادورو.

ولفت أحد المصادر المطلعة على عملية التخطيط في حديث لشبكة "سي أن أن" إلى أن وزارة الخارجية تتصدر المشهد رسميًا، إلا أن النفوذ الفعلي يبقى بيد وكالة الاستخبارات المركزية، لافتًا إلى أن الأهداف القريبة للوكالة تتمثل في تهيئة البيئة المناسبة للجهود الدبلوماسية، بما في ذلك نسج علاقات مع المجتمعات المحلية، إلى جانب تأمين الحماية الأمنية.

وقال أحد المصادر لـ"سي أن أن" إن مسؤولين أميركيين قد يبدأون العمل من خلال ملحق تابع لوكالة الاستخبارات المركزية، وذلك قبل افتتاح سفارة رسمية، بما يسمح ببدء اتصالات غير رسمية مع أطراف من مختلف فصائل الحكومة الفنزويلية، إلى جانب شخصيات معارضة، فضلًا عن رصد أطراف ثالثة يُحتمل أن تشكّل تهديدًا. وفي السياق نفسه، قال مسؤول حكومي أميركي سابق، كانت له صلات بمسؤولين فنزويليين، إن إنشاء ملحق استخباراتي يُعد أولوية قصوى، موضحًا أن هذا المسار يسبق القنوات الدبلوماسية التقليدية، إذ يتيح للملحق فتح قنوات تواصل مع أجهزة الاستخبارات الفنزويلية، وإجراء محادثات لا يمكن للدبلوماسيين خوضها.

ووفقا لأحد المصادر، فإنه من المرجح أن تتولى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية مسؤولية إطلاع المسؤولين الفنزويليين على المعلومات الاستخباراتية الأميركية ذات الصلة بالخصوم، بما في ذلك الصين وروسيا وإيران. وقال مسؤول سابق: "إذا كان من المقرر إطلاع فنزويلا على المخاوف بشأن الصين وروسيا وإيران، فلن تتولى وزارة الخارجية الأميركية هذه المهمة، بل سيتعين على مكتب مدير الاستخبارات الوطنية (DNI) تحديد المعلومات التي سيتم رفع السرية عنها ومشاركتها، ثم يتولى عملاء الاستخبارات مهمة الإحاطة".

ووفقًا لمصادر مطلعة على خطط الاستخبارات الأميركية، فإن ضباطًا من وكالة الاستخبارات المركزية كانوا موجودين على الأرض في فنزويلا خلال الأشهر التي سبقت العملية التي استهدفت نيكولاس مادورو. وفي أغسطس/آب، أدخلت الوكالة فريقًا صغيرًا سرًا إلى البلاد لتتبّع أنماط تحركات مادورو ومواقع وجوده، ما ساهم في تعزيز العملية التي نُفذت في وقت سابق من هذا الشهر. وبحسب مصدر مطلع على العملية كان قد أدلى بتصريحات سابقة لشبكة "سي أن أن"، فإن هذه الأصول شملت مصدرًا تابعًا لوكالة الاستخبارات المركزية داخل الحكومة الفنزويلية، ساعد الولايات المتحدة على تحديد مواقع مادورو ومتابعة تحركاته قبيل إلقاء القبض عليه.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعيين الدبلوماسية المخضرمة لورا دوغو رئيسةً لوحدة شؤون فنزويلا. وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية إن خطة الإدارة الأميركية بشأن فنزويلا "تتطلب وجود قائم بالأعمال متفرغ في وحدة شؤون فنزويلا"، وإن "دوغو مؤهلة تمامًا لقيادة الفريق خلال هذه الفترة الانتقالية". وصرح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية يوم الاثنين بأن "عددًا محدودًا من الدبلوماسيين والفنيين الأميركيين موجودون في كاراكاس لإجراء تقييمات أولية لإمكانية استئناف العمليات تدريجيًا". وأشار مصدر آخر مطلع إلى أنه تم تكليف أفراد محليين بحراسة المبنى في كاراكاس خلال فترة غياب الدبلوماسيين، لكن هذا لا يعني أن المبنى سيكون جاهزًا لاستئناف العمليات بسرعة.

وقال دبلوماسيون سابقون إن غياب الوجود الأميركي على الأرض سيشكل تحديًا لإعادة الإعمار وضمان المساءلة في فنزويلا. وكان ترامب قد صرح برغبته في أن تعيد شركات النفط الأميركية فتح عملياتها في البلاد وأن تساعد في إعادة إعمارها. ولا يزال الوضع الأمني ​​في فنزويلا غير مستقر، وقد يؤثر على خطط إدارة ترامب، فموظفو السلك الدبلوماسي عادةً لا يتلقون تدريباً على حماية أنفسهم، وهذا أحد الأسباب التي تجعل وكالة الاستخبارات المركزية تتوقع أن تضطلع بدور كبير في وقت مبكر، في ظل استمرار فنزويلا في مرحلة انتقالية سياسية.