"سي أن أن": ترامب يبحث توجيه ضربة كبرى لإيران بعد فشل المفاوضات

- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس توجيه ضربة جديدة لإيران بعد فشل المحادثات حول البرنامج النووي والصواريخ الباليستية، مع تبادل رسائل عبر وسطاء عمانيين لتجنب هجوم أميركي محتمل. - ترامب يركز على خيارات عسكرية تشمل غارات جوية تستهدف قادة إيران والمواقع النووية، مع توسع الخيارات بعد وصول حاملات الطائرات الأميركية للمنطقة. - وزير الخارجية الإيراني يؤكد عدم وجود اتصالات مباشرة مع المبعوث الأميركي، مع استمرار الجهود الدبلوماسية عبر وسطاء لمحاولة التوصل لحل.

يبحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجيه ضربة جديدة كبرى لإيران بعد أن فشلت المناقشات الأولية بين واشنطن وطهران حول الحد من برنامج البلاد النووي وإنتاج الصواريخ الباليستية في إحراز تقدم، وفقا لما نقلته شبكة "سي أن أن" الأميركية عن أشخاص قالت إنهم مطلعون على الأمر.

وأشارت الشبكة إلى مناقشة جرت لعقد لقاء مباشر بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف "لكن ذلك لم يتحقق"، مضيفة أن واشنطن وطهران تبادلتا رسائل عبر وسطاء عمانيين بشأن احتمال عقد لقاء لتجنب هجوم أميركي جديد. ونقلت "سي أن أن" عن مصادر أن إيران تحاول إعادة بناء مواقعها النووية تحت الأرض.

وذكرت الشبكة أن عودة ترامب للتفكير بجدية في توجيه ضربة لإيران "تمثل إعادة تركيز سريعة لأهداف الإدارة المعلنة". وكان ترامب دعا أمس الأربعاء على منصة تروث سوشال إيران إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى "اتفاق عادل ومنصف- لا أسلحة نووية"، وحذر من أن الهجوم الأميركي المقبل على البلاد "سيكون أسوأ بكثير" من الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة الصيف الماضي، عندما قصف الجيش الأميركي ثلاثة مواقع نووية إيرانية.

وذكرت "سي أن أن" عن المصادر أن الخيارات التي يدرسها الرئيس الأميركي الآن هي شن غارات جوية تستهدف قادة إيران والمسؤولين الأمنيين، فضلاً عن شن غارات على المواقع النووية الإيرانية والمؤسسات الحكومية.

وأشارت إلى أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن كيفية المضي قدماً، لكنه يعتقد أن خياراته العسكرية قد توسعت عما كانت عليه في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن أصبحت مجموعة حاملات الطائرات الأميركية في المنطقة.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني، الأربعاء، في تصريحات أدلى بها للصحافيين على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، إنه لم يجرِ خلال الأيام الأخيرة اتصال بينه وبين ويتكوف. وأضاف أن طهران لم تتقدم أيضًا بطلب لإجراء مفاوضات، موضحًا في الوقت نفسه أن الوسطاء ينشطون في هذا الملف، وأن إيران على تواصل معهم عبر هذه القنوات. كما أكد عراقجي أن "دولًا تقوم بدور الوساطة تبذل جهودًا وتجري مشاورات في هذا الإطار، ونحن على تواصل مع هذه الأطراف التي تحاول أداء دورها بحسن نية".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)