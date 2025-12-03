سي أن أن: الجيش الإسرائيلي جرف جثث فلسطينيين في غزة وترك أخرى للتحلل

- كشف تحقيق "سي أن أن" عن ممارسات الجيش الإسرائيلي في معبر زيكيم، حيث جرفت جثث فلسطينيين أو تُركت مكشوفة، مع استناد التحقيق إلى مقاطع فيديو وشهادات شهود عيان. - زعم الجيش أن الجرافات تُستخدم لأغراض عملياتية، لكن صور الأقمار الصناعية أظهرت نشاط تجريف مستمر، مع توثيق إطلاق النار على الفلسطينيين ومنع سيارات الإسعاف. - تكررت هذه الممارسات في غزة خلال الحرب المدعومة أميركياً منذ أكتوبر 2023، ورغم وقف إطلاق النار في 2025، تواصل إسرائيل خرقه، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية.

كشف تحقيق أجرته شبكة "سي أن أن" الأميركية أن الجيش الإسرائيلي جرف جثث فلسطينيين إلى قبور ضحلة مجهولة قرب معبر زيكيم شمالي قطاع غزة، وفي حالات أخرى تُركت رفاتهم مكشوفة تتعرّض للتحلل في العراء. واستند التحقيق إلى مئات مقاطع الفيديو والصور الملتقطة من محيط معبر زيكيم، إضافة إلى مقابلات مع شهود عيان وسائقي شاحنات مساعدات محليين.

وأشار التحقيق إلى أن فلسطينيين من طالبي المساعدات الإنسانية في غزة قُتلوا بنيران إسرائيلية عشوائية بالقرب من المعبر. كما أظهرت صور أقمار صناعية نشرها التحقيق وجود نشاط تجريف إسرائيلي طوال الصيف الماضي في المناطق التي قُتل فيها الفلسطينيون من طالبي الإغاثة.

وزعم الجيش الإسرائيلي استخدام الجرافات في تلك المنطقة بأنه "إجراء روتيني لأغراض عملياتية، مثل التعامل مع التهديدات المتفجرة أو الاحتياجات الهندسية"، وفق ما نقلته الشبكة الأميركية.

ونقل التحقيق عن شاهدين تحدثا لـ"سي أن أن" في 15 يونيو/حزيران الماضي أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار باتجاه حشد من الفلسطينيين الجائعين الذين كانوا يتجهون نحو شاحنة مساعدات قادمة من المعبر. وأوضح الشاهدان أن العديد من الفلسطينيين أُصيبوا بالرصاص وسقطوا تحت الشاحنات، فيما لم يُسمح لسيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني بالوصول إلى الموقع إلا بعد أيام.

كما نقل التحقيق عن أحد عمال الدفاع المدني، فضّل عدم الكشف عن هويته، قوله: "الجثث التي انتشلناها كانت متحللة، وكانت هناك علامات على أن الكلاب أكلت أجزاءً منها".

وفي شهادة أخرى، قال أحد سائقي شاحنات المساعدات إنه كان يرى "جثثاً في كل مرة يعبر فيها المعبر"، مضيفاً: "شاهدت الجرافات الإسرائيلية تدفن الجثث".

وإلى جانب ذلك، تُظهر صور الأقمار الصناعية والصور الفوتوغرافية وجوداً ثابتاً للجرافات الإسرائيلية من أواخر يوليو/ تموز إلى أوائل أغسطس/ آب الماضي. كما تُظهر آثاراً واضحة لنشاط التجريف قرب معبر زيكيم بدءاً من منتصف يونيو، بعد فتح طريق المساعدات مباشرة، وحتى 12 سبتمبر/ أيلول، تاريخ إغلاقه.

وفي حالات أخرى، وثّقت صور الأقمار الصناعية نشاطاً لجرافات إسرائيلية من دون غرض ظاهر، كما حدث حين دفعت جرافة مساحة تبلغ 30 متراً مربعاً من التربة في منتصف يونيو الماضي، على بُعد نحو 400 متر من موقع شاحنة مقلوبة تعامل معها عمال الدفاع المدني قبل أيام.

كذلك نقل التحقيق عن شاهد يُدعى عادل منصور أنه ذهب إلى المنطقة نفسها بحثاً عن ابنه البالغ من العمر 17 عاماً، مضيفاً: "وجدت الجثث هناك وقد جرفتها الجرافات مع صناديق المساعدات، لقد رُصّت بعضها فوق بعض".

ولم تقتصر هذه الممارسات على معبر زيكيم، بل تكررت في مناطق عدة بقطاع غزة خلال الحرب. فقد أفاد عسكري إسرائيلي خدم في أحد المراكز العسكرية بممر نتساريم، بأنه مطلع عام 2024 تُركت جثث 9 مدنيين فلسطينيين ليومين تقريباً حول القاعدة حتى تحللت، والتهمت الكلاب أجزاءً منها.

وفي أواخر عام 2023، ذكر عسكري آخر خدم في مركز القيادة المشرف على القوات الإسرائيلية في غزة أن الضباط قرروا دفع جثة فلسطيني قُتل إلى حفرة بجانب الطريق باستخدام جرافة. وبدعم أميركي، شنت إسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمّرة على غزة خلّفت أكثر من 70 ألف قتيل ونحو 171 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل وفق خطة للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكان يفترض أن ينهي الاتفاق الحرب، لكن إسرائيل تخرقه يومياً ما يؤدي إلى سقوط مئات القتلى والجرحى الفلسطينيين.

كما تواصل إسرائيل منع إدخال كميات كافية من الغذاء والدواء إلى القطاع، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع إنسانية كارثية.

(الأناضول)