"سي أن أن": التحقيق مع عنصر في فريق حماية فانس بشبهة تسريب معلومات

- يخضع أحد عملاء الخدمة السرية في فريق الأمن الخاص بنائب الرئيس الأميركي جي دي فانس لمراجعة داخلية وإجازة إدارية بعد الاشتباه بتسريبه معلومات حول رحلات فانس، مما أثار قلقاً بشأن سلامة نائب الرئيس وعائلته. - تُجرى المراجعة من قبل قسم الشؤون الداخلية في جهاز الخدمة السرية، مع احتمال فرض عقوبات إدارية أو اتهامات جنائية، وسط مخاوف من تأثير جدول سفر فانس غير المتوقع على فريق الأمن. - أكد جهاز الخدمة السرية أن أي سلوك يهدد الثقة بين الشخص الخاضع للحماية وفريقه الأمني لن يتم التسامح معه، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة العمليات والمعلومات.

كشفت شبكة "سي أن أن" الأميركية، اليوم الخميس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن أحد عملاء الخدمة السرية في فريق الأمن الخاص بنائب الرئيس الأميركي

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جي دي فانس يخضع لمراجعة داخلية، وتم وضعه في إجازة إدارية بعد الاشتباه بتسريبه معلومات لتقرير إخباري تضمّن تفاصيل حول رحلات فانس. وأكد مصدر ثانٍ أن المسؤولين حددوا هوية الشخص الذي يُعتقد أنه كان يسرّب معلومات عن فانس.

وقال المصدر الأول للشبكة إن المراجعة يجريها قسم الشؤون الداخلية في جهاز الخدمة السرية، وإنه من غير الواضح ما إذا كان من الممكن فرض أي عقوبة إدارية محتملة أو اتهامات جنائية. ووفق الشبكة، يُشتبه في أن الموظف كان مصدراً لتقرير نُشر أخيراً على موقع "إم إس ناو" (MS NOW) حول انزعاج عناصر فريق الأمن الخاص بفانس من الأعباء التي يفرضها جدول السفر الشخصي لنائب الرئيس على فريقه الأمني. وفي إطار تغطيته، تناول الموقع أيضاً رحلات فانس المخطط لها، بما في ذلك رحلة كان يعتزم القيام بها مع ابنه على متن مروحية تابعة لسلاح مشاة البحرية لحضور درس في الغولف، وهي خطط تم إلغاؤها في وقت لاحق.

جهاز الخدمة السرية: لن يتم التسامح مع أي سلوك قد يهدد سلامة الشخص الخاضع للحماية

وتحدثت مصادر "سي أن أن" عن أن هناك مخاوف منذ مدة طويلة داخل أوساط إنفاذ القانون والدوائر العسكرية بشأن التحديات التي يفرضها جدول سفر فانس الشخصي والمهني، الذي غالباً ما يكون غير متوقع، على مئات من أفراد الأمن واللوجستيات الذين يدعمون تحركاته. ولفتت المصادر إلى أن المشكلة كانت حادة بشكل خاص داخل جهاز الخدمة السرية الذي يعاني من نقص في الكوادر، ما يضطر عناصره إلى العمل ساعات أطول في مهام حماية شديدة الضغط لا تترك مجالاً للخطأ. واستنكر مسؤول في البيت الأبيض تسريبات تحركات نائب الرئيس واصفاً إياها بأنها "خيانة عظمى"، مشيراً إلى أن فانس وأفراد عائلته يشعرون بالقلق إزاء هذه التسريبات وما قد تشير إليه بشأن فريق حمايتهم.

وقال رئيس قسم الاتصالات في جهاز الخدمة السرية أنتوني غوغليلمي، في بيان للشبكة، إن أحد أعضاء قسم حماية نائب الرئيس يخضع لتحقيق إداري، وتحقيق جنائي محتمل، يرتبط بادعاءات تتعلق بتعريض أمن العمليات والمعلومات للخطر. وأضاف: "في حين أننا لن نعلّق على تفاصيل هذه القضية، إلا أن هناك مبدأً واحداً لا لبس فيه: أي سلوك يقوض الثقة بين الشخص الخاضع للحماية وفريق حمايته يتعارض جوهرياً مع مهمتنا، ولن يتم التسامح معه"، مشدداً على أنه لن يتم التسامح مع أي سلوك قد يهدد سلامة الشخص الخاضع للحماية.