"سي أن أن": إيران تُسرع إعادة بناء قدراتها العسكرية

- أعادت إيران تشغيل خطوط إنتاج الطائرات المسيّرة وتعمل على إعادة بناء قدراتها العسكرية بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، رغم الضربات الأميركية والإسرائيلية، مما يشير إلى تهديد مستمر للحلفاء الإقليميين. - تتلقى إيران دعمًا من روسيا والصين، حيث تواصل الصين تزويدها بمكونات الصواريخ، رغم الحصار الأميركي على مضيق هرمز، مما يعزز من قدرتها على استعادة قدراتها العسكرية. - تشير التقييمات الاستخباراتية إلى أن إيران قد تستعيد قدراتها الهجومية للطائرات المسيّرة بالكامل في غضون ستة أشهر، مما يثير الشكوك حول فعالية الضربات السابقة.

قالت شبكة "سي سي أن" في تقرير اليوم الخميس، نقلاً عن مصدرين مطلعين على تقييمات الاستخبارات الأميركية، إن إيران أعادت بالفعل تشغيل بعض خطوط إنتاج طائراتها المسيّرة خلال الأسابيع الستة الماضية منذ إعلان وقف إطلاق النار مطلع إبريل/نيسان، معتبرة أن ذلك يشير إلى أنّ إيران تعيد وبوتيرة متسارعة إعادة بناء بعض قدراتها العسكرية التي أضعفتها الضربات الأميركية والإسرائيلية. وأضافت "سي أن أن" نقلاً عن أربعة مصادر أن المعلومات الاستخباراتية الأميركية تشير إلى أن الجيش الإيراني يعكف على إعادة بناء قدراته بوتيرة أسرع تفوق التقديرات الأولية.

وحسب مصادر الشبكة الإخبارية الأميركية المطلعة فإن إن إعادة إيران بناء قدراتها العسكرية، بما في ذلك استبدال مواقع الصواريخ ومنصات الإطلاق وتطوير طاقة الإنتاج لمنظومات الأسلحة الرئيسية التي دُمِّرت خلال الحرب، يعني أنها لا تزال تشكّل تهديداً جدياً للحلفاء الإقليميين في حال قرر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، العودة إلى شن الحرب. وأضافت أن ذلك يلقي بظلال من الشك على التصريحات المتعلقة بمدى نجاح الضربات الأميركية والإسرائيلية في تدمير القدرات العسكرية الإيرانية على المدى البعيد.

وقال مسؤول أميركي لـ"سي أن أن" إن بعض التقييمات الاستخباراتية الأميركية تشير إلى أن إيران قد تتمكن من استعادة القدرات الهجومية لطائراتها المسيّرة بالكامل في غضون ستة أشهر فقط، بينما يتفاوت الوقت اللازم لاستئناف إنتاج مختلف مكونات الأسلحة الأخرى. وأضاف المسؤول ذاته "لقد تجاوز الإيرانيون جميع الجداول الزمنية التي وضعتها أجهزة الاستخبارات على مستوى إعادة البناء".

وأفاد أحد مصادر الشبكة الإخبارية أن إيران تمكنت من إعادة بناء قدراتها العسكرية بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً بفعل تضافر عدة عوامل، تتراوح بين الدعم الذي تتلقاه من روسيا والصين، وبين حقيقة أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تُلحقا من الأضرار بإيران بقدر ما كانتا تريدان. وأضاف مصدران مطلعان على تقييمات الاستخبارات الأميركية أن الصين واصلت تزويد إيران بمكونات يمكن استخدامها في إنتاج الصواريخ خلال فترة الحرب، مشيرة إلى أن ذلك تقلص على الأرجح بفعل الحصار الأميركي الحالي على مضيق هرمز.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لشبكة "سي بي إس"، الأسبوع الماضي إن الصين تقدم لإيران "مكونات تصنيع الصواريخ" لكنه رفض الخوض في مزيد من التفاصيل. ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، هذه المزاعم خلال مؤتمر صحفي، واصفًا إياها بأنها "لا تستند إلى حقائق".

في الوقت ذاته، كما تذكر "سي أن أن" لا تزال إيران تحتفظ بقدرات في مجال الصواريخ الباليستية والهجمات بالطائرات المسيّرة والدفاع الجوي، على الرغم من الأضرار الجسيمة التي خلّفتها الضربات الأميركية الإسرائيلية، وفقاً لأحدث التقييمات الاستخباراتية الأميركية، مما يعني أن تسريع إعادة بناء الطاقة الإنتاجية العسكرية لا ينطلق من الصفر.