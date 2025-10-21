"سي أن أن": آمال ترامب في عقد قمة مع بوتين هذا الأسبوع قد تتعثر

- تأجلت القمة الثانية بين ترامب وبوتين بسبب تباين التوقعات حول إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا، بعد تأجيل اجتماع وزيري الخارجية روبيو ولافروف. - أكدت نائبة السكرتير الصحافي في البيت الأبيض أن ترامب يسعى لحل سلمي ودبلوماسي، لكن الموقف الروسي لم يتغير بما يكفي لعقد اجتماع قريب. - أبدى ترامب امتعاضه من بوتين لعدم وقف إطلاق النار، وعرض بوتين تنازلات إقليمية، مما دفع ترامب لحث زيلينسكي على قبولها لإنهاء الحرب.

تحدثت شبكة سي أن أن الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن أن آمال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عقد قمة ثانية سريعة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع قد تتعثر، بعد تأجيل الاجتماع التمهيدي الذي كان سيجمع وزيري خارجية البلدين، على الأقل في الوقت الحالي. وقال مسؤول في البيت الأبيض للشبكة إن اللقاء المرتقب بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرغي لافروف قد أرجئ مؤقتاً. ولم يتضح على الفور سبب إلغاء الاجتماع هذا الأسبوع، فيما أفاد أحد المصادر بأن توقعات روبيو ولافروف كانت متباينة بشأن إمكانية إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان ترامب قد أعلن يوم الخميس الماضي أنه سيلتقي بوتين في العاصمة المجرية بودابست خلال أسبوعين، وذلك بعد محادثة هاتفية مع بوتين أكد "إحراز تقدّم كبير" خلالها. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "قررنا عقد اجتماع لكبار مستشارينا الأسبوع المقبل. سيقود وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الاجتماعات الأولى من ناحية الولايات المتحدة مع أشخاص آخرين سيُعيَّنون. وسيُختار مكان. ثم سألتقي الرئيس بوتين في مكان متفق عليه مسبقاً، بودابست، في المجر، لنرى إن كان بإمكاننا إنهاء هذه الحرب ’غير المُشرّفة’ بين روسيا وأوكرانيا". وفي وقت لاحق، رجح ترامب في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض أن تعقد قمته مع بوتين خلال أسبوعين.

وقالت نائبة السكرتير الصحافي في البيت الأبيض آنا كيلي لـ"سي أن أن"، إن "ترامب عمل باستمرار على إيجاد حل سلمي ودبلوماسي لإنهاء هذه الحرب العبثية ووقف القتل. لقد انخرط بشجاعة مع جميع الأطراف، وسيبذل كل ما في وسعه لتحقيق السلام". وأجرى روبيو ولافروف، أمس الاثنين، اتصالاً هاتفياً، وناقشا "الخطوات التالية" لمتابعة المكالمة التي جرت بين رئيسيهما الأسبوع الماضي بشأن إمكانية إنهاء الصراع في أوكرانيا، وفقاً لبيان موجز صادر عن وزارة الخارجية الأميركية حول المكالمة. وأكد روبيو "أهمية اللقاءات القادمة باعتبارها فرصة لموسكو وواشنطن للتعاون في سبيل التوصل إلى حل دائم للحرب بين روسيا وأوكرانيا، بما يتماشى مع رؤية الرئيس ترامب"، وفقاً للبيان.

من جانبه، وصف الكرملين المكالمة بأنها "مناقشة بنّاءة"، تناولت "خطوات ملموسة محتملة لتنفيذ التفاهمات" التي توصل إليها ترامب وبوتين خلال المكالمة، لكن مصدراً مطلعاً أكد للشبكة الأميركية أن المسؤولين شعروا، بعد مكالمة روبيو ولافروف بأن الموقف الروسي لم يتطوّر بما يكفي ليتجاوز نهجه المتشدد. وأضاف المصدر أنّه من غير المرجح حالياً أن يوصي روبيو بعقد اجتماع ترامب وبوتين الأسبوع المقبل، ولكن قد يتواصل هو ولافروف مجدداً هذا الأسبوع.

وفي الأشهر الأخيرة، أبدى ترامب امتعاضاً متزايداً حيال بوتين، الذي تجاهل دعواته لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. وبموازاة ذلك، أعرب عن تعاطف أكبر مع أوكرانيا التي تواجه الغزو الروسي منذ العام 2022، وذلك بعدما كان قد حمّل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسؤولية هذا الغزو.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز الأميركية، الأحد، أنّ بوتين عرض خلال اتصال يوم الخميس مع ترامب التنازل عن بعض الأجزاء الصغيرة من منطقتي خيرسون وزابوريجيا الواقعتين على خط المواجهة الجنوبي، مقابل الأجزاء الأكبر بكثير من دونباس التي تخضع الآن للسيطرة الأوكرانية. وهذا أقل من مطلبه الأصلي لعام 2024 بأن تتنازل كييف عن دونباس بأكملها بالإضافة إلى خيرسون وزابوريجيا في الجنوب، وهي مساحة تقارب 20 ألف كيلومتر مربع.

وقالت الصحيفة إنّ الرئيس الأميركي حثّ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع في البيت الأبيض، يوم الجمعة، على قبول شروط روسيا لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، محذراً من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد "بتدمير" أوكرانيا إذا لم تمتثل.