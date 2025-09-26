سيول: طلقات تحذيرية تجاه سفينة كورية شمالية عبرت الحدود البحرية

قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إنها أطلقت طلقات تحذيرية بسبب عبور سفينة من كوريا الشمالية خط الحدود الشمالي في البحر الأصفر وهو الحدود البحرية الغربية الفعلية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن السفينة الكورية الشمالية عبرت خط الحدود الشمالي بالقرب من جزيرة باينغ نيونغ في البحر الأصفر لنحو ساعة، ابتداء من الساعة الخامسة صباح اليوم وفقا للجيش الكوري الجنوبي. وتبين أن السفينة توغلت لمسافة 5 كيلومترات في الجانب الجنوبي من خط الحدود الشمالي.

وقام الجيش بمراقبة تحركات السفينة عن كثب منذ اقترابها من خط الحدود الشمالي، وأطلق عشرات الطلقات التحذيرية لأن السفينة عبرت خط الحدود الشمالي على الرغم من بث الرسائل التحذيرية المتكررة. وفي ذلك الوقت، كانت فرقاطة تشيونان الكورية الجنوبية التي يبلغ وزنها 2800 طن، تنفذ عملية مراقبة في المياه. وخرجت السفينة من المياه الكورية الجنوبية بعدما أطلق الجيش طلقات تحذيرية.

وقال مصدر إن السلطات العسكرية ترى أنه هناك احتمال ضئيل أن تكون السفية الكورية الشمالية قد عبرت خط الحدود الشمالي عمدا. وأوضح مسؤول عسكري أنه لم يتم رصد تحركات غير عادية للجيش الكوري الشمالي فيما يتعلق بهذه المسألة.

وقالت الهيئة أن الجيش الكوري الجنوبي قام بمراقبة التحركات الكورية الشمالية عن كثب واستجاب وفقا للإجراءات العملياتية، مؤكدة أنه سيدافع عن خط الحدود الشمالي من خلال الاستجابة الصارمة لأي وضع، مع الحفاظ على حالة التأهب والاستعداد. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعبر فيها سفينة كورية شمالية خط الحدود الشمالي منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2022.

"صاروخ قادر على ضرب الولايات المتحدة"

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ الخميس أن بيونغ يانغ في "المرحلة الأخيرة" من تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على ضرب الولايات المتحدة بسلاح نووي. وفشلت سيول وحلفاؤها الغربيون في وقف البرنامج النووي لكوريا الشمالية الذي تؤكد بيونغ يانغ أنها لن تتخلى عنه أبدا.

وقال الرئيس لي جاي ميونغ خلال زيارة لبورصة نيويورك "سواء لكسب نفوذ في محادثاتها مع الولايات المتحدة أو لحماية نظامها، واصلت كوريا الشمالية تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على حمل قنابل نووية إلى الولايات المتحدة". وأضاف "لا يبدو أنها نجحت بعد، ولكن يقال إنها في المرحلة الأخيرة، ولم يتبق سوى تقنية إعادة الدخول (إلى الغلاف الجوي)، ويبدو أن حل هذه المشكلة أيضا على وشك الحدوث".

ومنذ توليه منصبه في يونيو/حزيران، اتبع لي سياسة معاكسة لسلفه المتشدد، وتعهد بتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية. وفي حديثه في نيويورك، قال إن "الهدف ينبغي أن يكون تجميد التطوير النووي وتطوير الصواريخ البالستية العابرة للقارات وتصديرها". وأضاف أن وقف إنتاج وتطوير الأسلحة النووية سيحقق "مكاسب أمنية كبيرة".

وقدر الرئيس الكوري الجنوبي أن جارته الشمالية تنتج مواد تكفي "لنحو 15 إلى 20 قنبلة نووية إضافية كل عام". وقال "إذا تُركت دون رادع، فسيستمر عدد القنابل النووية في التزايد كل عام، وستصبح صواريخها البالستية العابرة للقارات أكثر تطورا".

(أسوشييتد برس، فرانس برس)