سيول تنفي مناقشة خفض القوات الأميركية من أراضيها مع واشنطن

قال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لا تناقشان خفض القوات الأميركية المتمركزة فيها، والبالغ قوامها 28500 جندي، وذلك بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن إدارته تدرس إمكانية خفض القوات الأميركية في ألمانيا. وذكر ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة "تدرس وتراجع" إمكانية خفض القوات في ألمانيا، وأن القرار قد يتخذ "خلال الفترة القصيرة المقبلة"، بحسب ما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وجاءت هذه التصريحات عقب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، يفيد بأن واشنطن تدرس "معاقبة" بعض حلفاء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) لرفضهم طلبه تقديم المساعدة البحرية لتأمين مضيق هرمز في ظل ارتدادات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وقال المسؤول إنه "لم تجر أي مناقشات على الإطلاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن خفض عدد القوات الأميركية في كوريا".

وأضاف المسؤول "تتمثل المهمة الأساسية للقوات الأميركية في كوريا في الحفاظ على وضع دفاعي مشترك قوي مع الجيش الكوري الجنوبي لردع العدوان والاستفزازات الكورية الشمالية والتصدي لها". وقال المسؤول "ستواصل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التشاور الوثيق لضمان استقرار تمركز القوات الأميركية في كوريا وتعزيز وضعهما الدفاعي المشترك".

ومع ذلك، يبقى احتمال سحب القوات الأميركية من كوريا الجنوبية قائماً، في ظل سعي إدارة ترامب إلى "تحديث" التحالفات من خلال دعوة الحلفاء إلى تحمل حصة أكبر من مسؤولية الدفاع عن أنفسهم. وقد أعرب مراقبون عن مخاوفهم من أن يؤدي ذلك إلى تعديلات في وضع القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، مما قد يُضعف قدرة ردع في التهديدات الكورية الشمالية المتطورة.

وأكد قائد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، الجنرال زافيير برونسون، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، أن أهمية وجود القوات يجب أن ترتكز على قدراتها لا على أعدادها. كما شدد برونسون على دور القوات في سياق إقليمي أوسع يتجاوز شبه الجزيرة الكورية، وذلك في إطار ما تعتبره الولايات المتحدة جزءاً من جهودها لضمان مرونة عملياتية أكبر في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بهدف ردع الصين التي يتنامى نفوذها.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)