سيول: بيونغ يانغ تمتلك طنّين من اليورانيوم المخصّب بنسبة 90%

- كوريا الشمالية تمتلك حوالي 2000 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 90%، مما يكفي لإنتاج عدد كبير من الأسلحة النووية، حيث يمكن تحويله إلى بلوتونيوم لصنع قنابل نووية. - وزير شؤون إعادة التوحيد الكوري الجنوبي يؤكد أن وقف التطوير النووي لكوريا الشمالية مسألة ملحة، مشيراً إلى أن العقوبات غير فعالة، والحل يكمن في قمة بين بيونغ يانغ وواشنطن. - كوريا الشمالية تدير منشآت تخصيب متعددة، وتبدي استعدادها للحوار مع الولايات المتحدة بشرط الاحتفاظ بترسانتها النووية، بينما تتبنى كوريا الجنوبية نهجاً أكثر انفتاحاً تجاه بيونغ يانغ.

قال وزير شؤون إعادة التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ- يونغ، إن كوريا الشمالية تمتلك نحو طنّين من اليورانيوم المخصّب بنسبة 90% المخصصة للاستخدام العسكري، وهو ما يكفي لإنتاج قنابل ذرية عدة. وأضاف الوزير "وفقاً لتقديرات خبراء من بينهم اتحاد العلماء الأميركيين (FAS) فإن كوريا الشمالية تمتلك حالياً نحو 2000 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 90% أو أعلى". وتابع للصحافيين "في هذه اللحظة بالذات فإن أجهزة الطرد المركزي لليورانيوم في الشمال تعمل في أربعة مواقع".

وأوضح أن "ما بين خمسة وستة كيلوغرامات فقط من البلوتونيوم تكفي لصنع قنبلة نووية واحدة"، مضيفاً أن ألفي كيلوغرام من اليورانيوم المخصب على هذا المستوى، والتي يمكن تخصيصها لإنتاج البلوتونيوم فقط، ستكون "كافية لصنع عدد هائل من الأسلحة النووية".

واليورانيوم المخصّب هو المادة الرئيسية لصنع القنابل النووية، إذ يمكن تحويله إلى بلوتونيوم من خلال الاحتراق في مفاعل نووي. ويجب رفع مستوى التخصيب إلى أكثر من 90% للحصول على الكتلة الكافية لإطلاق سلسلة انشطارات تؤدي للانفجار النووي. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن 42 كيلوغراماً من اليورانيوم عالي التخصيب تكفي لصنع سلاح نووي واحد. وبالتالي يمكن لطنّين أن يكفيا لانتاج نحو 47 رأساً نوويا.

وشدد تشونغ على أن "وقف التطوير النووي لكوريا الشمالية مسألة ملحة"، معتبراً في الوقت ذاته أن العقوبات لن تكون فعالة، وأن الحل الوحيد يكمن في قمة بين بيونغ يانغ وواشنطن. وصرح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا الأسبوع بأنه منفتح على محادثات مع الولايات المتحدة شرط أن تحتفظ بيونغ يانغ بترسانتها النووية، وفقاً لتقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية. ولم تكشف كوريا الشمالية التي أجرت أول تجربة نووية عام 2006 وتخضع لعقوبات دولية بسبب برامجها المحظورة، علنا عن تفاصيل منشأة تخصيب اليورانيوم الخاصة بها حتى سبتمبر/أيلول.

ويُعتقد أن كوريا الشمالية تشغل منشآت عدة للتخصيب من بينها منشأة في موقع يونغبيون النووي، تقول بيونغ يانغ إنها أوقفت تشغيلها بعد محادثات، رغم أنها أعادت العمل بها في 2021. وألقى الوزير الكوري الجنوبي باللوم على الإدارة السابقة معتبرا أنها بتصنيفها كوريا الشمالية "العدو الرئيسي" وإصرارها على نزع السلاح النووي أولا، أتاحت للقدرات النووية لكوريا الشمالية "بالتوسع بلا حدود".

وتعهد رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ الذي تولى منصبه في يونيو/حزيران، باتباع نهج أكثر انفتاحاً تجاه بيونغ يانغ مقارنة بسلفه المتشدد يون سوك يول. ووعد لي الثلاثاء في الأمم المتحدة بالعمل على وضع حد لـ"الحلقة المفرغة" للتوترات مع كوريا الشمالية وعدم السعي لتغيير النظام فيها.

(فرانس برس)